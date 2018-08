Cierran con todo en la Perla de Occidente

Para la recta final Armando Cabada y Javier González Mocken cerraron con todo en Guadalajara, apretando el paso y con argumentos, cifras y equipos legales para defender cada voto de la elección de alcalde.Con cerca de cuatro horas de diferencia se presentaron ayer los candidatos a la Presidencia Municipal ante la magistrada Gabriela del Valle Pérez, presidenta de la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los magistrados Eugenio Isidro Partida Sánchez y Jorge Sánchez Morales.Apareció por ahí Santiago Nieto, el polémico exfiscal y otrora cercanísimo a Javier Corral para abogar ante los magistrados por el candidato de Morena. De lado de Cabada lo acompañó su compañero de fórmula Rodolfo ‘El Güerito’ Martínez, además de su equipo de abogados, conformado por Alberto Guzmán y Emilio Hernández.Confiaron los magistrados a ambos candidatos que llevan días trabajando, juntos, en el proyecto de sentencia, y que les urge terminar con la incertidumbre que ha generado el proceso.Espera un candidato un milagro; el otro, que se ratifique el supuesto fraude cometido por la Asamblea Municipal Electoral y el Instituto Estatal Electoral... Mientras, los ciudadanos a esperar... al filo de la butaca esperando conocer el sentido del dictamen.***No hay parangón en la capacidad de ocultar información o presentar datos a medias, en un remedo de transparencia. La administración de Javier Corral pone sin duda el mal ejemplo.Difunde apenas un comunicado y un Power Point que no dicen nada, para justificar ante la opinión pública un deudón por 950 millones de pesos que será discutido hoy, en la última sesión de la Legislatura estatal por él controlada.Con las prisas de una sesión final extraordinaria se empecina Corral en sacar adelante un último acuerdo de deuda pública, por más que se quiera presentar jurídicamente bajo la forma de una asociación pública-privada.Es un negociazo de 770 a 900 millones de pesos, más menos. Restémosle gastos de operación y de administración. Prestan 180 millones y se llevan el resto. Pero nadie sabe, nadie supo con puntualidad. Los datos duros están encapsulados en proyectos ejecutivos que se mantienen convenientemente ocultos.El negocio por diez años seguramente ya tiene nombre y apellido. El proyecto ejecutivo seguramente lleva requerimientos que por arte de magia nadie cumple o, milagrosamente sólo una empresa lo logra.Más allá de los beneficios que obras de esta naturaleza conllevan, debe revisarse con detenimiento el detalle del margen de lucro, y la operación.Pero hoy se presenta la iniciativa y si no hay una decisión de último momento, Corral se saldrá con la suya. Salvo que haya reversa de último momento. Esperemos que los señores y señoras al menos durante sus últimas horas de ejercicio entren en razón.***Tras ser derrotada en el intento por ser senadora, Rocío Reza Gallegos espera pacientemente heredar la dirigencia del alicaído PAN.Según fuentes de la Gestapo azul, la también exsecretaria de Desarrollo Rural recibirá transfusión de plasma del nuevo amanecer. Será ungida heredera de Fernando Álvarez Monge, que se va como coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado.La negocia no incluye candidaturas del 2021, pero sí abre una tregua con miras a enfrentar a los independientes y a los morenos. Las nominaciones van en otro paquete hasta llegados los tiempos.***Esa última sesión del Congreso con mayoría real del panismo tiene otra dura prueba de fuego con la designación de fiscal Anticorrupción.Pocos datos tenemos de las candidatas, sólo sabemos de sus méritos académicos, que Gema Chávez trabaja para la procuraduría en Nuevo León, y que Gabriela Soraya Marquez fue duramente criticada por su relación de parentesco político con una funcionaria de Duarte que se encuentra en la cárcel. Karla Reyes pasa totalmente desapercibida, salvo porque es secretaria proyectista de la cuarta sala civil con el magistrado José Humberto Rodelo.Sabemos que no hay línea por el momento, y que el gobernador se ha mantenido alejado, aislado del asunto, como ocurrió con la lejana elección de rector en la UACJ. Igual que ocurrió ayer, es probable que hoy temprano tengamos línea para la elección.Obvio, la selección será a modo. Corral prepara el final de su administración, y para ello un fiscal carnal es indispensable.Muy lejanos quedaron aquellos días de julio cuando el panista Miguel La Torre se ufanaba de que ante la falta de consensos, podría dejarse a la siguiente Legislatura la designación.***Don Arnoldo Cabada de la O sufrió estos días un buen susto por un lujillo gastronómico que se recetó en El Paso.Fueron unos ostiones presumidos como deliciosos los que hicieron la diablura en el abdomen del señor Cabada que venía recuperándose apenas de una cirugía practicada hace algunos días.Don Arnoldo no es de los que se quedan con las ganas, vean al 44 metido en Chihuahua capital, así que en el pecadillo pudo haber llevado la penitencia.Ahora luce recuperado a sus 83 años de edad, a un par de meses de pegarle a los 84 y listo para seguir respondiendo a las llamadas de su familia extendida en su televisora y sus amigos de todas partes.¡Enhorabuena por el buen caballero!

