Desconocemos si usó Corral alguna aeronave oficial para desplazarse este fin de semana. Es un hecho, sin embargo, que van cuando menos tres ocasiones en las que el mandatario de Chihuahua usa la flota oficial para razones hasta hoy desconocidas.Del seis al ocho de mayo se usó el Cessna Citation CJ3 para viajar de Chihuahua a la Ciudad de México, viaje redondo, para varias reuniones privadas.“Desahogo de varios temas con distintos actores”, consignó el gobernador como explicación al uso de la aeronave.Un día después, el nueve de mayo, el gobernador viajó nuevamente a la capital del país, viaje redondo con origen en Chihuahua y la misma aeronave. De nueva cuenta “reuniones privadas” fue la justificación, con los mismos argumentos de varios temas y varios actores como resultados del viaje, de acuerdo con los informes reportados por ley.Se repitió el viaje en la aeronave y mismo destino, otra vez las mismas justificaciones y el carácter privado, del 31 de mayo al 1 de junio. Tenemos en la versión digital de La Columna las fotos de los informes entregados por el gobernador.Quien criticara el dispendio y uso de los recursos públicos repite ahora la misma receta.Ni soñar que la Secretaría de la Función Pública ordene una investigación; andan ahí más ocupados en papeleos insignificantes que en revisar y sancionar el comportamiento de los funcionarios públicos.***No terminaba todavía de secar la tinta de la sanción dictada contra Javier Corral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por su intromisión en las campañas cuando el mandatario ya estaba haciendo las maletas para su siguiente tour político electoral.Ayer, el gobernador se paseaba por tierras regiomontanas para hacerle segunda –y de paso acaparar reflectores, faltaba más–, a Felipe de Jesús Cantú, a quien el Tribunal Electoral de su estado le quitó el triunfo como alcalde de Monterrey.Acompañado del senador electo y excoordinador de gabinete, Gustavo Madero, Corral se lanzó contra el tribunal de Nuevo León y llamó a sus seguidores a manifestarse fuera del TEPJF –el mismo que le sancionó por su participación indebida en la campaña presidencial–, cuando se dé la sentencia que decidirá si devolver el triunfo a Cantú o dejar la alcaldía en manos del PRI…. Para el góber lo que no se arregla con manotazo se debe ganar con marchas.Tampoco estará hoy Corral Jurado en la entidad, pues tiene una cita a las nueve de la mañana con la Conferencia Nacional de Gobernadores en el Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de México, donde les acompañará el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.A ver cómo le va al gobernador con AMLO, que en su más reciente visita a Chihuahua vivió una pequeñísima luna de miel con el Corral, con abrazos y videos de por medio.Pero una vez tomado el vuelo de regreso a la CDMX, el gobernador le recetó de nuevo la justa dosis de diatriba que a diestra y siniestra otorga. Apenas dos días después de la visita de AMLO a Juárez, Corral calificó de “absurda y grotesca” la idea de la reconciliación y hasta cómplice le dijo a López Obrador, a quien horas antes había dado la bienvenida en el aeropuerto de la ciudad.***Tranquilito debe dormir Rodolfo Bermejo, todavía director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa, a pesar de la denuncia en su contra por acoso sexual.A pesar de una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se procediera en contra de Bermejo, el funcionario se siente en confianza, protegido por las cero ganas que tienen en la Función Pública por avanzarle a su caso.Por menos han sido suspendidos algunos funcionarios menores de esta administración, sujetos a investigaciones y posteriormente “renunciados”.Bermejo no, da a sus anchas consejos y asesorías, despacha como si nada en el Ichife, bajo el manto de su jefe Pablo Cuarón.***Grave resulta que cualquier policía, de la corporación que sea, sienta que no cuenta con el equipamiento necesario para realizar su trabajo.Terrorífico, por decir lo menos, es que en Ciudad Juárez cinco de cada diez uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal consideren inadecuado el material que se les entrega para cuidar a la ciudadanía.La realidad que enfrenta la tropa de acuerdo con la más reciente Encuesta de Clima Ético del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) es así de devastadora: 48 por ciento de los policías de la SSPM dicen que falta equipo de mejor calidad, más y mejores uniformes con especial atención a los chalecos antibalas.El diagnóstico no para: 40 por ciento de los entrevistados dijeron sentirse cansados.“Me gustaría no tener que presentarme en la SSPM fuera del horario de trabajo”, dijo uno de los 468 policías encuestados por el estudio.En temas de corrupción tampoco es alentador el panorama, el 19 por ciento, o sea, uno de cada cinco policías municipales, dice que no se sanciona a los agentes que cometen actos fuera de la ética de la corporación.Mientras que un 38 por ciento opina que no hay oportunidades de crecimiento dentro de la corporación.Falta de convocatorias y que se tomen en cuenta la edad, experiencia y nivel académico para subir en el escalafón, piden los polis.Es cierto que se ha documentado la comisión de abuso y actos de corrupción de los policías en muchas ocasiones; también lo es que son ellos los primeros responsables de la seguridad en la ciudad y que son muchos los que arriesgan el pellejo con la esperanza de tener un empleo estable y con suerte, seguro.Lo menos que debería cumplírseles es tener buenos chalecos antibalas…

