Se hace justicia

La comunidad jurídica del estado de Chihuahua ha recibido con beneplácito la terminación exitosa del procedimiento que iniciara en el año 2017 el régimen del licenciado Javier Corral Jurado, en contra del licenciado Guillermo Dowell, notario público número 22 para éste distrito, a fin de cancelarle la patente de notaría, en un acto de revanchismo político que fue muy criticado en su momento. Y es que nunca se justificó ese revanchismo político de nuestro gobernador contra el licenciado Dowell, tan sólo porque se desempeñó en un momento determinado como presidente del PRI estatal en legítimo ejercicio de sus derechos políticos inherentes a su ciudadanía mexicana.No había necesidad de salvajismo cívico y político contra ese ciudadano ni contra cualquier otro, un gobernante debe respetar escrupulosamente la esfera de garantías constitucionales de todos, aunque en realidad el gobernante es el primero que debe garantizar a todos sus conciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos y protegerlos contra cualquier abuso y no constituirse en el principal agresor. No había derecho alguno para cancelar esa patente, la queja era infundada pues todos los notarios públicos del país tienen derecho a solicitar licencias de su cargo y era lógico que se ganara el juicio de amparo que se interpuso contra esta arbitrariedad terrorista.Esa represalia política fue un atentado contra todos y marcó la ruta de un régimen que se ha caracterizado por utilizar el poder para reprimir ciudadanos, esperemos que esta conducta arbitraria se corrija y nuestro gobernador sea un real gobernante imparcial y respetuoso de todos los chihuahuenses en los tres años de gobierno que le quedan.Dentro de poco menos de tres años volverá a escenificarse en el estado de Chihuahua otro proceso electoral importante porque en él se competirá por diputaciones locales, regidurías, presidencias municipales y la gubernatura, y es de esperarse que todos los candidatos electos que en breve tomarán posesión de sus puestos se desempeñen con esmero para agradar a la ciudadanía para el caso de que quieran volver a competir por otro cargo de elección popular.En el caso de que el Tribunal Federal Electoral confirme el triunfo de Armando Cabada Alvídrez para la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, las especulaciones políticas tempranas ya conforman la terna de candidatos a gobernar el estado de Chihuahua dentro de tres años y estos son el licenciado Cruz Pérez Cuéllar, actual senador electo por el Morena, la presidente municipal de la ciudad de Chihuahua, señora Maru Campos que se ha desempeñado brillantemente en su puesto y el presidente municipal de Ciudad Juárez, señor Armando Cabada Alvídrez que ha sorprendido a varios con su desempeño político popular.Ciudad Juárez es una comunidad que amalgama, ella sola, el 40 por ciento del electorado del estado por lo que ejercer el liderazgo político de esta urbe le proporciona a su alcalde la posibilidad de influir en una mayoría electoral que solamente hay que trabajar con naturalidad y al efecto, cuando el Tribunal Federal confirme la resolución de la instancia estatal, realizar los ajustes necesarios para eficientar la función pública municipal.Está circulando una lista de aproximadamente 20 funcionarios municipales de diversos niveles que durante el anterior período de gobierno no se desempeñaron todo lo eficiente que debieron hacerlo y aún más, durante la campaña sus acciones dejaron mucho que desear al grado que algunos los llaman traidores sin que se concrete puntualmente en que consistieron sus actos de traición. Total esta lista de posibles reajustados está causando una cierta inquietud entre las filas del movimiento independiente, sobre todo en el círculo cercano al alcalde Cabada que debe cuidarse de cometer injusticias por un lado y por otro de continuar con algunos funcionarios que de plano ya no funcionan. Los ajustes deben darse con precisión y fundamento porque se requiere de un equipo bien engranado y solidario que haga brillar a la administración municipal los próximos tres años completitos.En el ramo del alumbrado público, si bien es cierto que los obscuros no le aprobaron al presidente Cabada su plan de Juárez Iluminado, de todos modos la oficina sigue operando y cobrando sus sueldos ejerciendo un presupuesto que debe ser aplicado eficientemente a tareas de mantenimiento de la red de alumbrado en todo lo que sea posible, no nos podemos quedar a obscuras. Hay lámparas que durante toda la administración no han encendido ni una sola vez y el problema se reduce a un simple cambio de foco fundido. ¿De qué se trata?A ese respecto tenemos que una de las arterias más importantes de nuestra ciudad, la 16 de Septiembre, se encuentra totalmente obscurecida en muchos de sus tramos lo cual nunca había sucedido en la historia de Ciudad Juárez y lo mismo sucede con muchos sectores de nuestra comunidad siendo la vialidad llamada Camino Real una de las más desoladas en cuanto a alumbrado público se refiere. Se da algún vandalismo pero también debe darse un poco de mantenimiento. Todo indica que en esta oficina las cosas se han manejado con cierta irresponsabilidad y eso debe corregirse. Si estos hombres tienen la autorización de hacer nada, pues entonces la oficina debe cerrarse para que al menos no nos cueste.En la Dirección de Comercio se les ha desbordado mucho el ambulantaje en la zona Centro al grado que resulta difícil caminar por las calles. Los comerciantes operan sin ningún tipo de control y han convertido a esa comarca citadina en un pestilente zoco árabe donde ni su comercio pueden realizar de bien a bien. Los tiraderos de mercancía son abundantes y molestos. Un poco de orden no le vendría nada mal a nuestro Centro. Tanta blandenguería para con esos comerciantes fue contraproducente. Se acercan las fechas navideñas y la situación tiende a empeorar.No todo está mal, el bacheo y la reparación de calles ha sido un rubro donde la autoridad municipal se ha desempeñado eficientemente con más de millón y medio de metros cuadrados de reparaciones lo que no es poca cosa, pero la ciudad requiere la atención de todos los segmentos de la administración.El día 28 de agosto se conmemora el segundo aniversario del fallecimiento del cantautor Juan Gabriel que es con mucho el artista más querido y más grande de Ciudad Juárez. Un artista tan grande la gente no lo olvida ni lo olvidará, y a la fecha algunos grupos ciudadanos se están organizando para rememorar el segundo aniversario luctuoso de la mejor manera. En este punto es necesario que la autoridad municipal encabece la organización de los festejos para que sean muy lucidos porque si no será un desastre mal organizado.La gente ya escucha preponderantemente la música de ‘El Divo de Juárez’, como para irse ambientando y el fenómeno social va en aumento por lo que todos deben estar coordinados. La casa de Juan Gabriel está siendo objeto de numerosas visitas turísticas y en ese punto debe organizarse algo respetable mientras se pone en funcionamiento el museo que está destinado. Parece que los festejos centrales se realizarán en la plaza del Centro que lleva su nombre pero no se aprecia organización. La autoridad municipal debe estar consiente que es mucho el cariño de los juarenses para su ídolo fallecido y por lo tanto organizar una buena conmemoración puede significar un golpe político de timón que mucho incremente la popularidad de nuestros políticos. El aniversario aspira a ser uno de esos momentos importantísimos en la vida social y cultural de nuestra frontera que puede atraer visitantes de muchas latitudes. Más que el FICH, la celebración tiene un motivo evidente de trascendencia mundial y lo bueno sería que lo sustituyera.Dolorosa para la comunidad ha sido la ejecución de numerosos adolescentes por lo que se presume son acciones salvajes del algunas células del crimen organizado. Jovencitos, casi niños han caído víctimas de las balaceras que cotidianamente se suceden en nuestra ciudad y lo cierto es que ni las autoridades ni la ciudadanía aciertan qué hacer para detener este derramamiento de sangre que ahora ha afectado a nuestros jovencitos. Las escuelas secundarias de la ciudad se han cubierto de luto. La legalización de las drogas y una profunda campaña educativa contra las adicciones parecen ser los únicos elementos que nos quedan para detener esta violencia porque técnicamente en ninguno de los casos se puede dar con los responsables.Si las autoridades de los tres niveles de gobierno se encuentran coordinadas para atender la violencia ha quedado en entredicho, lo que se aprecia es que están desorientados y en algunos de los casos temerosos de su propia seguridad por motivo de los muchos agentes de la ley que han caído con gran duelo de sus familias y compañeros que ven las barbas de sus vecinos cortar y ponen las suyas a remojar. Parece que la situación no tiene remedio ya que enfrentar la violencia con más violencia solamente recrudecerá la guerra.