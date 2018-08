Buscan echar del PRI a exalcalde y a ‘morenista’

Tardaron pero finalmente fue echadas a andar una buena cantidad de seccionales priistas que han pedido castigo y expulsión de varios personajes que han creado algo de fama al interior de ese partido... y hasta en Morena.Hablamos esencialmente del exalcalde chihuahuita Marco Adán Quezada y del ahora excandidato de Morena también a la Presidencia Municipal de la capital del estado Fernando Tiscareño Luján, “El Tisca”. Incluyen a un tal Gerardo Sustaita Villa del que se conoce nada.Tenemos la copia de la solicitud que fue presentada al añoso presidente de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI estatal, Mario de la Torre Hernández. Está firmada por los presidentes (as) seccionales con números 640, 681, 697, 438, 448, etc.“Nos dirigimos a Usted para solicitarle de la manera más atenta se inicie un proceso para retirarle los derechos políticos como militantes del PRI...” a los tres susodichos, dice el oficio.Entre las razones, explican, está que Tiscareño y Sustaita fueron candidatos a la alcaldía y a diputado local por Morena, mientras que Marco Adán “en varias ocasiones supimos del apoyo a esos dos candidatos de otro partido político y lo vimos a él y a su gente cercana colaborando y trabajando para el Partido Verde Ecologista y Morena... Hacemos la solicitud como militantes y presidentes seccionales del instituto político al cual representamos en las colonias”, señalan.Debe estar muy contento con la petición el dirigente estatal tricolor Omar Bazán Flores, si no es que su mano ha mecido la cuna de esa repentina exigencia de los líderes seccionales chihuahuitas.Es evidente que a “El Tisca” y a Sustaita les valdrá un comino partido por la mitad que los corran del PRI, ya no están ahí desde que precisamente pasaron a las filas de partidos opositores pero de quien sí debe esperarse reacción es de Quezada, porque sigue militando en el PRI y anda liderando un movimiento para sacarle al menos ronchas a Bazán Flores, no precisamente por sus reuniones en público con su compadre, el líder del PAN municipal juarense, Sergio Madero, sino por la facción que encabeza para convertir a su facción en un grupo priista pero independiente de la dirigencia estatal.Así aprovecha Omar el agua revuelta de la derrota para sacudirse a los incómodos.***Hoy se escribirá en Ciudad Juárez otro capítulo más de la historia de violencia y agresividad protagonizada por los juniors del Silver Fox.Se espera en este capítulo la reconfirmación de lo que consignamos para este caso desde que iniciaron las hostilidades el caluroso nueve de agosto de 2017: impunidad total.Gracias a los buenos oficios del oficioso Jorge Contreras Fornelli, a su estrecha relación con su madrina cercana a Javier Corral y a la enorme permisividad de un gobernador atrapado en sus querencias e intereses personalísimos, la justicia en Chihuahua se aplicará de nueva cuenta de manera selectiva en beneficio de los hijos de “prominentes” y “honorables” juarenses que resultan ser intocables en la administración blanquiazul.Sebastián Díaz Ponce, quien fuera salvajemente golpeado por José Andrés Contreras Hayen, Sebastián Zapata Pozo, René Pinoncely García, Óscar Eduardo Valencia Aguayo y Diego Cantú Peraldi, deberá resignarse a recibir justicia sólo en El Paso, Texas, en donde el juicio lleva un derrotero completamente distinto, y en el que se exige una compensación por un millón de dólares.Hoy en la Ciudad Judicial está prevista la audiencia en la que “se debatirá sobre la reapertura de la investigación”, a pesar de que existen decenas de testimonios y videos que incriminan directamente a los juniors, y no obstante las declaraciones y contradicciones de algunos de ellos, con toda seguridad saldrán bien librados de esta.Estimados lectores, lectoras, amigos, enemigos... aclaramos, extraoficialmente...En alguna parte del proceso, hace algunos meses, el hijo de Contreras Fornelli fue excluido de la lista de indiciados, y de esa manera no será parte del proceso de hoy, porque ya fue relevado de toda responsabilidad gracias al apellido de su “famoso” e “influyente” padre que ha hecho y deshecho con los gemelos César Duarte y el señor licenciado en Derecho por una universidad de Sinaloa, Javier Corral.***Como lo adelantamos en La Columna en ediciones pasadas, ayer se dio en el Congreso del Estado el tiro de gracia al “poder” del gobernador Corral, si es que algo le quedaba aún.Por mayoría de 26 votos los diputados en la torre legislativa de la capital eligieron como titular de la Auditoría Superior del Estado al romerista, Héctor Acosta Félix, carta fuerte de los grupos anticorralistas al interior del PAN y en representación también de la corriente del DHIAC en Chihuahua aunque sus padrinos en la frontera vengan identificados con la masonería.Definitivamente Acosta Félix no es corralista ni por aproximación, así que los señores diputados y las señoras diputadas decidieron dejar en el camino al “amigo” de Fuentes Vélez, e irredento corralista, Armando “El Oso” Valenzuela quien de manera ilegal despachó como auditor superior del Estado por casi 18 meses.Pero esta elección tiene una lectura todavía más grave para Corral. Hermanado con el DHIAC, Acosta Félix también significa una importante recomposición del “minigrupo” parlamentario de la alcaldesa Maru Campos en el Congreso, quien así se fortalece políticamente para lo que se pudiera ofrecer en 2021.Sólo los diputados de Morena, Pedro Torres y Leticia Ortega, votaron en contra de Acosta Félix, ya que hasta la bancada rosa del PRI se alineó perfectamente con el discurso de Palacio contra la dirigencia estatal tricolor con Omar Bazán a la cabeza.Total que Corral no ata ni desata a la hora de operar políticamente movimientos estratégicos de su gestión, ni tampoco a la hora de materializar la detención del exgobernador César Duarte Jáquez, quien cada vez se mira más alejado de alguna cárcel en Chihuahua.