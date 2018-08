Lo que se requiere en estos momentos es que a esta ciudad ya le vaya bien. Lo que se necesita es que Ciudad Juárez ya supere esta mala racha llena de circunstancias sumamente difíciles y tortuosas. Altos niveles de criminalidad, una violencia incontrolable, una evidente falta de obra pública por parte de las tres esferas de Gobierno, infinidad de colonias que se encuentran a oscuras por falta de alumbrado público, y múltiples calles intransitables son sólo una parte del escenario que enfrentan los juarenses cotidianamente. Al penoso estigma de los feminicidios que le dieron a Juárez su leyenda negra, ahora se suma el creciente número de casos de desaparición y muerte de infantes.Mientras que Ciudad Juárez sigue sumida en el caos y en la incertidumbre derivada del proceso electoral, se siguen encontrando los cuerpos de niños y mujeres que se suman a los cientos de acribillados que aparecen en cada esquina. Después de meses no hay certeza del ganador final de la pasada contienda electoral. Y de eso se aprovecha el crimen organizado. Es demasiada la incertidumbre que tienen los juarenses. Se desconoce el fallo del Trife, pero sin duda sea cual sea el resultado, habrá consecuencias directas para la ciudad. Ya incluso se empiezan a analizar los posibles escenarios que surjan como resultado del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son tres los escenarios que se pueden plantear para este asunto.El primer escenario sería la anulación del proceso. A pesar de que las dos partes en conflicto han repetido hasta el cansancio que no están pidiendo la anulación, ésta se podría dar debido a la gran cantidad de irregularidades que se presentaron en el proceso. Este escenario sería terrible para la ciudad, ya que se tendría que realizar de nuevo elecciones, con los costos y molestias que esto implica. Es evidente que los juarenses ya están cansados y lo que menos quieren es tener que regresar a las urnas tan pronto. Además del enorme gasto que significa para las finanzas públicas se tendría que volver a organizar el proceso electoral. Y mientras que se convoca a nuevas elecciones se tiene que nombrar un concejo provisional, así con c.Esta experiencia ya se vivió en Juárez en el 2001 cuando se anularon las elecciones a presidente municipal. Sería facultad del Congreso local conformar y nombrar a un ayuntamiento provisional para Juárez, mientras se convoca de nuevo a elecciones. Con mayoría panista en el Congreso los diputados albiazules tendrían mano para la toma de decisiones. Es ingenuo pensar que el gobernador Javier Corral está ajeno a una situación de tal naturaleza. Con un escenario así, se nombraría a alguien afín al mandatario estatal. Esto tampoco beneficiaría a Juárez, ya que si en dos años los panistas no pudieron hacer nada por esta frontera, difícilmente podrán realizar algo importante en tan pocos meses. Además quien sea nombrado presidente del concejo municipal no va a contar el apoyo del nuevo Gobierno de la República que evidentemente impulsa a Javier González Mocken.En el escenario de que se ratificara el fallo del Tribunal Estatal Electoral, y fuera Armando Cabada el ganador de esta controvertida contienda, las cosas para la ciudad tampoco van a mejorar de manera sustancial. El pleito de Cabada con el gobernador Corral ha sido demasiado perjudicial para los juarenses. Durante estos dos años este estridente enfrentamiento ha impedido el desarrollo de esta urbe a la que se le han negado recursos que por justicia le pertenecen. El progreso de esta ciudad no puede estar paralizado otros tres años.Sin duda que los apoyos de la Federación, y el ánimo de Andrés Manuel López Obrador tampoco estarán alineados para auxiliar a esta población. El trato frío que le dispensó AMLO al alcalde independiente en su pasada visita fue una pequeña muestra de cómo anda el ánimo del tabasqueño. Pero no solamente el presidente electo ha dejado en claro algunas cosas a Cabada, también el próximo secretario de Seguridad Pública federal hizo lo propio. Lo que se infiere, es que si gana Cabada van a vigilar con lupa todos sus movimientos desde la Ciudad de México. Así que, definitivamente el escenario más conveniente para los juarenses, es que se respete el fallo de la Asamblea Municipal Electoral y se designe a Javier González Mocken como el presidente municipal. Es seguro que de esa manera se logra la cooperación con el Gobierno del Estado y el federal, para que por fin juntos se pongan a trabajar. Es por eso que, el futuro de Juárez, depende del Trife.

