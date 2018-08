La violencia ni verbal es buena

Habiendo sido tan competidos como lo fueron los pasados comicios por la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, es hasta cierto punto comprensible que los ánimos de algunos sectores de la ciudadanía quedaran excesivamente crispados. Esto, aunado al clima de violencia extrema que vive nuestra ciudad hace que el ambiente se densifique al grado de tornarse irrespirable y es aquí donde los juarenses debemos tomar conciencia y aportar todo lo que esté de nuestra parte para bajar la tensión que pulula en nuestro ambiente.Por eso me parece incorrecto que el candidato Javier González Mocken y sus seguidores se llamen robados y tachen de ladrones a sus contrincantes ganadores cuando el proceso electoral municipal se encuentra bajo escrutinio de los órganos judiciales en materia electoral. Es cierto que existe una acusación de probable fraude electoral proferida por el Tribunal Estatal Electoral con base en las múltiples irregularidades que se encontraron en el primer proceso de revisión, pero esa imputación no va dirigida a ninguno de los candidatos participantes, sino más bien a los funcionarios de la Asamblea Municipal Electoral.Al efecto, ha corrido la noticia de que la Fiscalía General del Estado ha iniciado la apertura de una carpeta de investigación contra quienes resulten responsables de esas anomalías tan reiteradas como sistemáticas encontradas por el Tribunal Electoral, pero al parecer en ella no se encuentran señalados como presuntos responsables ninguno de los candidatos participantes. Cabe la posibilidad de que las deficiencias se deban a errores humanos sin que exista mala fe, pero eso se sabrá cuando la indagatoria criminal llegue a su término.Pero eso no da pie a que ninguno de los candidatos se tache de ratero porque esto es un insulto personal que solamente calienta más nuestro ambiente citadino que de por sí se encuentra muy mal. Moderación y respeto en el lenguaje es lo que procede, total, que sea el licenciado Víctor Edgar Villegas Baray quien sude esa calentura que provoca la apertura de esa indagatoria criminal y nunca los ciudadanos, porque es él y su equipo quienes están involucrados en los hechos denunciados por el Tribunal Electoral.Aún más, actualmente el proceso electoral municipal se encuentra absolviendo una serie de objeciones planteadas por las partes ante un Tribunal Electoral Federal, donde los contendientes han expresado todos sus agravios y lo correcto es que todos esperen a que ese tribunal resuelva todos los entuertos planteados por los involucrados y establezca un criterio de justicia y de verdad, al cual nos debemos esperar todos.Carece de sentido y además es mentirosa la cascada de acusaciones verbales que el candidato perdedor del PRI-Morena ha proferido en el raquítico mitin celebrado el domingo en la Plaza de Armas y en el desplegado-invitación que para esos efectos se publicó en la prensa local. Se riñe sin tener razón, se ofende sin necesidad y el caso es que nuestra convivencia social se torna bélica en exceso y se sobrecarga de insultos. De todos modos estas manifestaciones en nada influirán en el resultado del fallo que en su momento dicte el Tribunal Federal Electoral y ni crean que con esos berrinches lo presionan. Tal vez sería mejor una litigada de oreja con los magistrados, pero insultos no.Los juarenses queremos recuperar el ambiente de paz y armonía que hace mucho tiempo prevalecían en nuestra ciudad porque no se puede vivir en una zona de guerra, ya sea impregnada de malas palabras o de balazos. A este ambiente pacífico añorado, todos debemos contribuir y por lo menos, no debemos aportar violencia adicional de nuestra parte, así sea ésta solamente verbal.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.