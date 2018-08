Los alegres compadres Sergio Madero Villanueva y Marco Adán Quezada Martínez aflojaron el estrés en El Paso el viernes pasado tras la derrota del Doc. Ernesto Morán García por la Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).Madero es actual presidente del PAN en Ciudad Juárez. Le pasaron por encima sus opositores en la elección del pasado 1 de julio. Sólo alcanzó para una regiduría. Quezada fue alcalde priista en Chihuahua, exdirigente estatal del PRI, exdiputado... padrino político del derrotado candidato de Morena por la Alcaldía de Chihuahua, Fernando Tiscareño “El Tisca”.Madero subió a su Face varias fotos en las que aparece junto con su compadre Quezada en un palco del estadio de los Chihuahuas, cuyo equipo venció el viernes 8-2 a los 51s de Las Vegas.La sorpresita es que con ellos estuvo el exrector de la UACJ, Carlos Silveyra Saito, quien operó lo que algunos universitarios llamaron brutalmente para que Ignacio Camargo se bajara de la candidatura a la Rectoría y dejara el camino libre al Doc. Morán.Ya conocemos los resultados, ni Silveyra ni Madero ni el secretario general de Gobierno César Jáuregui tuvieron capacidad de deshacer al equipo de “unidad” que conformaron Camargo, Daniel Constandse y Francisco López. ¿Se lamentaron en El Paso o festejaron? Tristes no se notan.Hubo “presión”, hubo “acorralamiento”, hubo “intento de compras de consejeros” por parte de algunos de los “muchísimos” que por consigna u oficiosamente participaron en esa operación; entre ellos Silveyra y el dirigente panista, nos aseguran.En la misma galería del estadio Chihuahuas, Madero Villanueva colocó otra foto que lleva a la misma interpretación de un equipo que se trasladó a El Paso a celebrar o a rumiar la derrota de Morán en el juego y después del juego. En esa otra imagen aparecen, José Chihuahua, egresado de la carrera de Derecho, y Enrique Morena Mendoza, empleado de Recaudación de Rentas en esta frontera. Los dos trabajaron por la causa de Morán. Son cuatro fotos las que presentamos en la versión digital de La Columna.Tras investigar la participación de todos ellos en la campaña por el doctor Morán descubrimos una intervención más que no deja lugar a dudas sobre el infructuoso papel que jugó Palacio de Gobierno en la sucesión de Rectoría. Mañana ofreceremos a nuestros lectores ese dato que enfureció a un consejero universitario.De Quezada nos aseguran que tenía algún poder sobre varios de los 44 consejeros universitarios que votaron el viernes en la elección por Rectoría pero lo dudamos porque hasta el momento no observamos su mano. No hay duda que opera PRI, PAN, Morena y lo que sea con su compadre Madero pero en la universidad carece de influencia.***Aferrada la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado en obligar a directivos de escuelas de nivel medio y superior a distribuir el semanario oficial, Cambio 16, del que sabemos es frecuentemente enviado a empresas de reciclaje, abandonado en oficinas públicas y/o tirado en calles de fraccionamientos y colonias.Nació con mala estrella ese tabloide feo que fue concebido por el Gobierno estatal como su segundo medio de comunicación más importante después de los canales de televisión que serían abiertos por todo el estado. Sin atractivo alguno el impreso termina en la basura.A lo más que han llegado en tele es a un programa de historia en el que ha participado el historiador Jesús Vargas Valdés pero que dormiría al más enfurecido Rottweiler.Ayer supimos de la nueva orden que giró a sus administradores el coordinador de la Zona Norte del Colegio de Bachilleres Eduardo Limón Alonso para obligar a los estudiantes a repartir Cambio 16 como si fuera parte de la currícula o una empresa privada. Tenemos en versión digital fotos de esos enviados distrayendo de sus clases a los muchachos para recibir los periódicos.“Buen día, tengo instrucción de enviar personal de Coordinación Zona Norte para repartir entre alumnos, personal y padres de familia el periódico del Gobierno del Estado. Pasarán a partir de hoy. Les agradezco les permitan el paso”, fue el mensaje.Es a la de a fuerzas que los administradores deben entregar a los jovencitos los paquetes de semanarios para distribuirlos afuera de los planteles. Hay fotos también de esto en el digital.Muy faltos de sentido lógico los directivos de Bachilleres y sus jefes en la Secretaría de Educación, los estudiantes podrán ser obligados a recibir los periódicos pero no a repartirlos si no quieren. Y ya se ha demostrado que existe un rechazo sistemático a ese tipo de prácticas.De mal en peor Cambio 16, con todo y la millonada que se está tirando ahí. No le ha dado resultados ni al partido en el Gobierno estatal, el PAN.***Lo que faltaba, primero entregaron la Secretaría de Cultura a una neolonesa que desplazó a la cuauhtemense Agueda Lozano; después esa neolonesa, Concepción Landa, entregó el Festival Internacional Chihuahua (FICH) a una empresa regiomontona y ahora resulta que no habrá presentación del otrora célebre festival en Ciudad Juárez, sólo en la capital Chihuahua... ¡y en la Ciudad de México! Así como se lee.Es prácticamente nada lo que se sabe del FICH para este año en Chihuahua. Ni en las principales ciudades del estado, ni en las poblaciones medias, menos en los municipios pequeños es conocido el plan de actividades.Ayer supimos, sin embargo, que el próximo jueves 22 será dada a conocer la programación correspondiente en la ciudad de Chihuahua (Museo Casa Chihuahua); y el viernes 23 a las 12 del mediodía en la Sala Manuel M. Ponce, del Palacio de Bellas Artes. Al menos hasta ayer por la tarde Juárez no aparecía.El año pasado fue el FICH un sonado fracaso porque el programa incluyó figuras escasamente conocidas y obras bastante modestas. Quizá hoy será la misma y por eso lo traen tan escondido. Aunque, claro, el gasto es por varios millones de pesos con cargo al bolsillo de todos los chihuahuenses.***Con toda la discreción que amerita el caso, al menos 13 alcaldes priistas interpusieron sendas controversias constitucionales contra la elección del fiscal anticorrupción que pretende llevar a cabo indirectamente el Congreso del Estado. Serán 26 los ediles en total que se inconformen.El punto es precisamente la vía indirecta usada por el Poder Ejecutivo para llevar a cabo ese nombramiento, pues fue integrado un ilegal “panel de expertos” que se ha tomado atribuciones legislativas. Son estos los que evalúan y harán las recomendaciones respectiva; no serán otras que las dictadas por el gobernador Javier Corral.Al frente de ese panel está, para deshonra juarense, el exsecretario general de Gobierno Eduardo Romero, que ninguna necesidad tenía de meterse al tropel que ahora lo arrolla, pero ahí anda.Las quejas de los priistas ya fueron admitidas y turnadas a ministros.