Hace un par de meses un conocido mío, Juan Camilo Cock, me obsequió un libro que contiene experiencias exitosas sobre prácticas de programas enfocados a la reducción de la pobreza y los efectos que ésta tiene para los habitantes de zonas marginadas. En el texto “Los malabares de la pobreza” los testimonios de los beneficiarios de la estrategia Territorios de Inclusión y Oportunidades (TIO), los actores principales dialogan sobre los beneficios de un programa social, los efectos positivos en su entorno cercano y en sus familiares.La estrategia TIO (1) es una iniciativa que desde el año 2012, se implementa en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. Ha permanecido a lo largo de dos administraciones enfocando su ámbito de actuación en comunas que están consideradas en el Plan de Desarrollo Municipal como zonas de rezago, pobreza y que presentan problemáticas sociales.La priorización de las zonas de atención para la implementación del Programa TIO está fundamentada en diez factores: número de homicidios, mortalidad infantil, desnutrición infantil, casos de dengue, chikunguña y zika, deserción escolar, número de personas con aseguramiento en el régimen subsidiado, escasez de equipamientos deportivos, culturales, educativos y ambientales, desempleo, número de personas víctimas del conflicto armado y número de personas en proceso de reintegración.Estos indicadores sirven para dar una atención focalizada a cada habitante de las comunas, incidiendo en una mejora de la calidad de su vida. Los testimonios son impactantes; jóvenes que se incorporaron a las filas del crimen organizado, que vieron morir a sus hermanos, familiares, amigos y cómo manifestaron la intención de un cambio trascendental en su vida. Padres de familia desesperados por las condiciones de vida de sus hijos, sin tener mucho que ofrecer derivado de sus limitaciones laborales.Esta lectura me obligó a hacer un par de reflexiones, la primera en el sentido de la real preocupación por la población más vulnerable, por ser factores de cambio y trascender con un legado más humano que material, ejemplo de personas que buscaron en el bien común un lugar del bien propio son muchas, pero aún faltan más Martín Luther King que velen por los intereses públicos tratando de cerrar la brecha entre las inequidades estructurales de los sistemas impuestos por el Gobierno y la sociedad.La reflexión también se deriva de mi columna anterior (7 de agosto), donde propicio a que hagamos un análisis personal de la incidencia de nuestras acciones y cómo desde nuestro entorno más cercano podemos motivar un cambio realmente efectivo y benéfico a esta ciudad que tanto lo necesita. Tomando la responsabilidad que a cada uno nos corresponde por el simple hecho de ser ciudadanos de Juárez.La segunda reflexión se fundamenta en otro nivel de actuación, el gubernamental. Para que este tipo de programas y proyectos con beneficios sociales permeen y trasciendan a distintas administraciones, las autoridades gubernamentales deberán dejar de lado sus pretensiones particulares y realmente velar por el bienestar de la población.La estrategia TIO teje un entramado con diversas entidades del ayuntamiento de Cali, y considero que es un factor clave del éxito de estas iniciativas, que dentro de la estructura municipal cada dependencia asuma el rol que las atribuciones legales les otorga y que de forma conjunta se construyan programas fundamentados en evidencias que contundentemente puedan incidir no sólo en la reducción de la pobreza, sino también en la construcción de una ciudad más segura, menos violenta y más integrada.La administración municipal siguiente tiene un reto enorme en frente, sin duda Ciudad Juárez tiene instituciones, organizaciones, civiles que a título propio podemos construir una mejor ciudad, trayendo experiencias exitosas, que mejoraron la vida de otras personas. Hace poco escuché que en Juárez ya se tenía conocimiento vasto sobre los modelos implementados en Colombia, pero si esa aseveración es cierta, ¿qué ha faltado para que la ciudad y sus habitantes muestren un real cambio? La reflexión personal es importante, pero pasemos de las letras a las acciones, la ciudad lo necesita, sus habitantes, sus niños y los que vendrán. El reto aquí está ¡accionémonos como sociedad!(1) Para mayor información consultar la Estrategia en http://www.cali.gov.co/preguntas-frecuentes/13008/estrategia-tios/

