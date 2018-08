Madero y Cruz, a tragar sapos

De lejos se conocen Gustavo Madero y Cruz Pérez Cuéllar. Desde los tiempos en que era el primero senador y el segundo dirigente del PAN a nivel estatal, hasta cuando se enfrentaron en la pasada campaña electoral. Se trata de dos políticos chihuahuenses que, emanados del panismo, han ido enfriando relaciones al punto de congelación.Las hostilidades que intercambiaron ambos en la contienda por el Senado van frenando ahora, casi necesariamente dado que son los dos representantes electos de la entidad.En Parral, tuvieron Madero y Pérez Cuéllar una comida invitada por Coparmex en la que, quisieran o no, debieron verse las caras.Tuvieron los empresarios el tacto para ponerlos separados en el presídium y la comida por dos personajes, uno de ellos Alfredo Lozoya.Ni Cruz Pérez Cuéllar ni Gustavo Madero incluyeron en sus respectivas redes sociales al otro, como si no existieran. Tenemos la foto en La Columna del desencuentro entre los políticos.Al evento no acudió, desconocemos si por falta de invitación, la otra senadora electa por Chihuahua, Bertha Caraveo. Lo que sí es un hecho es que deberán iniciar con la tragadera de sapos porque en los próximos seis años se verán Madero y Pérez Cuéllar al menos dos veces a la semana, cuando sesiona el Senado de la República.***Vienen cambios en el área de Comunicación Social del Municipio. Nos aseguran bien informadas fuentes que en la nueva administración de Armando Cabada será removida Mónica Luévano como vocera, y que el comunicador Eleazar Lara es el designado para que tome su lugar.La semana pasada Lara y Cabada tuvieron una reunión en la que se decidió el cambio, más como un premio de consolación al periodista que se lanzó como candidato independiente a una diputación local en el distrito 4 y se vio arrollado, como todos, por Morena.Lara abandonó en diciembre del año pasado una carrera de 35 años para meterse a la política, donde logró apenas el tercer lugar, superado por Morena y por el PAN.El sacrificio, parece, rindió frutos.Después de las regañadas que puso Luévano a varios directores para que no dijeran ni buenos días durante la veda electoral y luego de la resaca postelectoral, fue Lara Gabaldón el elegido para tomar el puesto de la vocera que vive sus últimos días al frente de la Dirección de Comunicación Social del Municipio.***Con el enroque en el área, se preguntan algunos si por fin podrá alguien asesorar al tesorero Gerardo Ronquillo Sánchez, para que dé información sobre cualquier tema, pues desde su nombramiento en marzo pasado le ha jugado a esconderse hasta detrás de sus subordinados para no brindar información sobre prácticamente nada.Ronquillo, que ocupa uno de los puestos más importantes de la administración municipal, no tiene ni siquiera el temple para respetar las entrevistas y citas acordadas. Se le debe andar olvidando al tesorero que es eso, el vigilante de las finanzas públicas municipales y que en ese carácter está obligado a la atención y transparencias propias del cargo.***Pasados los festejos y decepciones por el resultado de la elección de rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, hay quienes se preguntan qué pasará con algunas asignaturas del mapa curricular de varias carreras que se imparten en la institución.La razón es que como director del Instituto de Ingeniería y Tecnología, Francisco López Hernández eliminó de las carreras de ingeniería las materias de formación en lectura y redacción, competencias para la ciudadanía y desarrollo sustentable y cultura y sociedad mexicana.Dado que el próximo rector, Juan Ignacio Camargo, es del equipo de López Hernández y de Daniel Constandse, como parte del famoso proyecto de unidad, algunos académicos ya se están preguntando si el acompañamiento del nuevo rector contempla una revisión curricular que implique la eliminación de esas asignaturas en planes de estudio y trabajo de las carreras de la UACJ.***La grilla en los últimos días de la actual Legislatura anda con todo. Fueron varios los diputados que pasaron más de un año fresquitos, sumándose a cuanta iniciativa apareciera pero sin presentarse siquiera a sus respectivas sesiones de comisión, menos planteando asuntos medianamente relevantes.Pero ahora que están por dejar sus curules, parece que les urge aumentar sus números de iniciativas presentadas.Sabedores de que quedarán en la congeladora, los diputados Miguel Vallejo de Movimiento Ciudadano, más las bancadas de Nueva Alianza –Martha Rea, María Antonieta Mendoza, René Frías– y del Partido Verde –Alejandro Gloria y Hever Quezada–, andan promoviendo ante la Comisión Permanente cuanta iniciativa se aparezca.Desde obligar el uso tener paneles solares en escuelas –las mismas que son asaltadas y vandalizadas en varios municipios del estado–, hasta exhortos a atender las necesidades de docentes y alumnos de educación básica, la gran mayoría de las iniciativas recién impulsadas por los legisladores tienen más cara de ocurrencia que de preocupación por ajustar o modernizar la legislación estatal.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.