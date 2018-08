Lo único claro durante la histórica jornada electoral vivida ayer en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) es que Javier Corral Jurado sufrió una derrota política importante que si bien no es de las que deben afectar las relaciones institucionales sí es de las que exhiben mayor debilitamiento en el mandatario.Juan Ignacio Camargo Nassar ganó por 23 votos la Rectoría de esa casa de estudios. En la raya se quedó el doctor Ernesto Morán con 19 unidades. Daniel Constandse obtuvo dos votos.Indiscutiblemente Morán fue el candidato del gobernador Corral. Varias ocasiones operó en su favor y en persona el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles. Junto a este apareció frecuentemente haciendo lo propio la vicegobernadora hermana del mandatario, Leticia Corral, e inclusive el exsubsecretario de Gobierno, Ramón Galindo Noriega.Camargo integró lo que denominaron como la triada junto con Daniel Constandse y Francisco López. Durante algunas semanas Jáuregui buscó que los tres declinaran para permitir el paso a Morán. Se negaron a hacerlo. También recibió la indicación el rector Ricardo Duarte. Reportó que tampoco le hicieron caso aunque la relación y la amistad entre los cuatro sea bastante estrecha.La triada se dio el lujo de jugar con los números y con sus consejeros. Durante la primera votación para sacar la terna, de los 44 consejeros en total, 24 lo hicieron por Camargo y 25 por Constandse, pero una vez definida la terna de entre los 10 candidatos participantes, Constandse sólo obtuvo dos votos y Camargo quedó en 23.Existe como razón principal para concluir que no habrá afectación a las relaciones institucionales entre Corral y el nuevo rector (tomará protesta en octubre) que Camargo es hermano del notario Javier Ignacio Camargo, quien ayudó al gobernador cuando impugnó aquella senaduría obtenida a través de un dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero seguro una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa conocida la personalidad de Corral, quien dio una instrucción que fue desobedecida y pudiera inclusive especular que fue derrotado por el duartismo... desde el exilio. No es así, pero el resultado se presta a imaginaciones echadas a volar.Un dato importante que no debe quedar suelto es el de los votos conseguidos por David Ramírez Perea, nueve; para la segunda y definitiva ronda, sólo dos de ellos pasaron a Morán, el resto a Camargo. Todo platicadito.***No saben aún cómo le harán pero varios sectores priistas no están de acuerdo en dejar todo el pastel del PRI chihuahuense solito para su actual dirigente en el estado e inminente jefe tricolor y más en el Congreso del Estado, Omar Bazán Flores.Alejados de la resignación, buscan tales priistas crear una corriente suficientemente sólida que se mantenga dentro del Revolucionario Institucional pero que sea tomada en cuenta al margen de Omar. Parece en chino conseguirlo pero por ahí van.Marco Quezada, su esposa Lucía Chavira; el operador de ambos, Eloy García; la cuauhtemense Lupita Pérez, el maestro Mario Tarango, Heliodoro Araiza, Teokali Hidalgo, César Cabello, y varios más, escogieron la muy chihuahuita Casona para dar rienda suelta a sus afanes, desahogos y planes.Están seguros que Bazán no les dará jugada en el equipo ni de aguadores, les arrebató fácil la presidencia del comité estatal y todo lo que siguió, así que el desayuno del jueves será el primero de varios encuentros a los que irán sumando a diputados, alcaldes, regidores y todo aquel antibazán. Viene una reunión mayor con tricolores de todo el estado para los siguientes días. Será celebrada en el hotel Mirador, ahí mismo en Chihuahua.A ver quién se suma de Juárez. Los tricolores de esta frontera se cuecen aparte. Acá no hay seguidor alguno de Quezada o de los asistentes a La Casona pero sí hay un ejército de antibazanistas que gustosos buscarán también hacerle contrapeso... a su manera.***El auditor superior interino, Armando Valenzuela Beltrán, se echó encima a los peores enemigos que pudiera tener en su pretensión de conseguir la ratificación para el cargo: los diputados panistas que tendrán a su cargo la votación correspondiente.Javier Corral quiere en esa posición a Valenzuela porque este se ha encargado de fungir como tapadera del régimen estatal. Ayudó también a expulsar de la Auditoría al también panista pero incómodo de Palacio, Ignacio “Nachito” Rodríguez.Donde Valenzuela no pasará es en el Congreso. No lo quieren ni los panistas ni los opositores. Será imposible que se imponga Corral, menos ahora que va de bajada.Es ahí donde entra la figura del notario juarense e integrante del “panel de expertos” para elegir fiscal Anticorrupción, Eduardo “Lalo” Romero, que ha decidido impulsar a su antiguo acólito y funcionario federal de alto rango durante los 12 años de Presidencia de la República panista y algo de peñanietismo, Héctor Acosta Félix.Él será el auditor superior del Estado. Después de Francisco Barrio, el segundo al mando en las influencias hacia Corral es Romero Ramos.Acosta tendrá la misma independencia que Valenzuela, ninguna; y seguramente más ha tardado en conseguir la designación que los nuevos diputados del Congreso del Estado en tumbarlo.Debió el gobernador correr la cortesía de tomar la opinión de la nueva Legislatura (arranca el mes entrante) para desahogar ese tema pero le urge el control hacia el cierre de su administración y hará lo inimaginable por mantenerlo.Hay otro miembro en la terna, Luis Raúl Olivas, afín al panismo de Palacio pero sin el respaldo de los grandes grupos de poder que tienen en sus manos la decisión.***Se tardó una semana más de lo prometido para anunciar su renuncia pero finalmente lo hizo. Hasta mal se veía Sergio Nevárez platicando a todo mundo que no estaba cómodo en su cargo como recaudador de Rentas del Gobierno del Estado en Juárez pero ahí se mantuvo por casi dos años. Resistió 15 días más tras la carne asada aquella que le hicieron sus compañeros de trabajo a finales de julio. Finalmente ya es oficial.Es importante este movimiento por dos razones de buen peso. Aunque la Recaudación de Rentas es la caja del Gobierno del Estado, y la de Juárez representa arriba del 40 por ciento de todo Chihuahua, no es un área a la que el gobernador Corral y sus funcionarios le pongan atención extraordinaria. La mantienen en calidad de oficinita de rancho a la que no llegan ni los adelantos tecnológicos ni los recursos humanos para el tamaño que implica.Ese punto nos lleva al otro, Nevárez insistió en plantear al gobernador todos esos detalles porque no tuvo eco ni respaldo alguno de su jefe, el secretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez. Clamor en el desierto. Si uno no lo escuchó menos el otro.Quiso el ahora exfuncionario al menos despedirse adecuadamente y esperar a que estuviera listo el sucesor, o sucesora. Nada. Sus tiempos no son los tiempos de Corral ni de Fuentes Vélez.Queda por lo pronto la oficina sin titular, igual que la Dirección de Transporte... igual que otras muchas áreas desatendidas por los altos jefes de la administración estatal.