Esta vez no haremos sufrir a lectores propios y extraños con adelantos sobre la Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Fue suficiente toda la angustia y morbo sufridos ante aquel memorable extraoficial dictamen del Tribunal Estatal Electoral (TEE) que revirtió el triunfo electoral de Javier González Mocken a Armando Cabada. Como en los juicios orales: no más comentarios. Quedó dicho quién es quién en profesionalismo y calidad periodística, disculpando la modestia.Hoy un Consejo Universitario integrado por 44 estudiantes y maestros, (más el voto de calidad del rector en caso necesario), tiene previsto elegir al nuevo jefe de UACJ en sesión privada y votación secreta. Será relevado Ricardo Duarte Jáquez, tras concluir de manera normal su período de seis años.Hemos hablado mucho sobre los candidatos a la Rectoría y sus padrinos. Quienes han seguido el tema por interés comunitario, político, económico y/o laboral conocen con gran precisión las manos que mecen las cunas de los 10 aspirantes y tienen gran certidumbre sobre las posibilidades de cada uno de ellos.Justamente saben quiénes se metieron a la pista de la competencia nomás de relleno e inclusive quién es el que ganará, o si no es para tanto, por lo menos cuáles son los dos o tres con el máximo de posibilidades.Repitamos los nombres como contexto y porqué hablamos de este viernes como el día D: Ernesto Morán García, David Ramírez Perea, Daniel Constandse, Juan Ignacio Camargo, Manuel Loera, Ricardo Melgoza, Francisco López, Nolberto Acosta, Francisco Heredia y Osvaldo Martínez. ¿En ese orden sus posibilidades? Así es. Quien gane será rector electo hasta el cambio protocolario de mandos, en octubre.Para los juarenses este relevo es de suma trascendencia, es el punto en la reflexión de hoy.La Autónoma de Ciudad Juárez es el referente de la educación pública superior fronteriza en más de un sentido. Sus cuotas son módicas comparadas con la carísima Autónoma de Chihuahua e incomparables con las escuelas privadas. Quien carece de recursos pero muestra interés genuino por sus estudios es becado, paga muy poco o en módicos abonos.La calidad educativa es de muy buen nivel y sigue creciendo. Sufre sus excepciones como toda institución y todo proceso que se mantiene en permanente movimiento, pero hay reconocimiento nacional, estatal e internacional. A lo académico le podemos sumar su eficiencia administrativa también aplaudida por todos los rumbos.Quien hoy obtenga el triunfo entre los consejeros universitarios también tendrá el reto y la responsabilidad de mantener una visión de calidad que mantenga el lucimiento de un orgullo para los juarenses como lo es su universidad; no la única, pero sí una de varias.Cero tentaciones deberá tener quien gane para empezar con zalamerías y favores no pedidos hacia el padrino o padrinos atrás del éxito que sea hoy conseguido. Ricardo Duarte, actual rector, pudo haberse prestado a eso y no lo hizo. La dignidad universitaria y de los juarenses ante todo.****Qué más podría pedir a la vida Omar Bazán que un Congreso del Estado donde bien manejado será él quien lleve la batuta y no los virtuales grupos mayoritarios del PAN y Morena.Bazán es presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI). No tendrá un gobernador ni un presidente de la República que le maneje cuerdas ni riendas, ni le diga lo que debe hacer o no hacer. Será autónomo, con todo y la superioridad jerárquica de su dirección nacional partidaria.El PRI contará en la próxima legislatura estatal con sólo cuatro diputados. Uno de mayoría y tres de los facilitos de representación plurinominal. Morena y el PAN tendrán 13 legisladores cada uno, contadas ambas vías y contempladas las alianzas que uno y otro partido llevaron a cabo durante la campaña. Son 33 los asientos en el Congreso.Más allá de los ajustes que seguramente vendrán con la impugnación del PRI a la distribución de plurinominales llevada a cabo la noche del miércoles por el Instituto Estatal Electoral (IEE) y las posibles separaciones de bancadas entre panistas y aliados, y morenistas y aliados, el gran ganón de la siguiente legislatura es precisamente el bocabajeado Revolucionario Institucional y su dirigente en el estado.Para conseguir aun la mayoría simple, la relativa, la del 50 por ciento más uno, el PAN deberá buscar al menos cuatro votos... o dos, en el remoto caso que lograra la suma de los diputados que tendrá Nueva Alianza y el Verde, uno por partido. El PT tendrá también un voto; lo ha dado al PAN durante la presente legislatura, pero ahora su alianza es con Morena.La situación del partido de AMLO es idéntica al blanquiazul, si quiere alcanzar mayorías, por necesidad requiere al menos uno o dos votos en la cancha de Omar Bazán. O todos.Para como vienen las cosas es más viable que Bazán haga alianza con Corral que con Morena; incluso es más factible que el gobernador se lleve mejor con el priista que con varios legisladores de Acción Nacional.Algo muy similar a lo ocurrido durante la segunda mitad de la administración de César Duarte con el entonces líder panista en el Congreso, César Jáuregui, también con un puñado de diputados bajo su control pero tan diestramente manejados que se apoderó del Congreso y después de la alcaldía de Chihuahua.Las personalidades y capacidades entre Jáuregui y Bazán son diametralmente distintas, pero el tricolor tiene objetivos idénticos. Las sillas para empezar ya las tiene.***Picó Luis Videgaray el anzuelo que le aventó desde Chihuahua Javier Corral con el ido y traído tema sobre la extradición de César Duarte a México. De eso estuvo pidiendo su limosna el gobernador chihuahuense. Ya extrañaba resaltado en negritas su nombre en los medios informativos de la Ciudad de México.No es la primera vez que Corral acusa a Videgaray de usar su cargo como secretario de Relaciones Exteriores para impedir que avance el proceso de extradición contra Duarte. La única diferencia es que ahora el funcionario federal respondió que es “absolutamente falso”. Aclaró que es un tema que corresponde al gobierno de Estados Unidos. Eso lo sabe Corral pero tenía qué sacar algún tema similar porque ahora quiere reflectores para ir por la dirigencia del PAN nacional.***No vimos al rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Ricardo Duarte, en el encuentro que tuvieron casi todos los jefes de instituciones educativas de nivel medio y superior el miércoles con Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México pero sí observamos a otros dos chihuahuenses, al titular de la Autónoma de Chihuahua, Luis Fierro, y en primerísimo orden a Juan Ramón Flores, jefe de asesores del virtual secretario de Educación con AMLO, Esteban Moctezuma. Aparece en todas las fotos.Su posición es vital. Seguro será perseguido por rectores, directores, dirigentes sindicales y todo el mundo educativo chihuahuenses que requiera empujón de apoyo con Moctezuma o con cualquier otro funcionario o área del ámbito educativo federal.