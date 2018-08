Gasto sin fin

Ciudad de México.- Se acerca un fuerte incremento en el gasto gubernamental. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro apoyará a 2.3 millones de jóvenes a un costo de 22 mil millones de pesos al año. Se duplicarán las pensiones a los adultos mayores, para lo cual se destinarán 120 mil millones de pesos. Se otorgarán apoyos a las personas en situación de discapacidad o de pobreza, lo que costará 15mil 840 millones de pesos. Se sembrarán un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, dando empleo a 400 mil personas a un costo de 22 mil millones de pesos. Nada más estos programas representan un gasto adicional de 180 mil millones de pesos al año.El gobierno también descentralizará 18 secretarías y cinco empresas gubernamentales, lo que costará al parecer 135 mil millones de pesos, y construirá el tren maya con una inversión de hasta 150 mil millones (una parte supuestamente vendría del sector privado, pero hay dudas acerca de la rentabilidad del proyecto, indispensable para atraer fondos privados). Con estos dos proyectos, los nuevos gastos e inversiones se elevan a 465 mil millones de pesos (aunque estos últimos no serían erogaciones anuales). Algunos de los montos que calcula el nuevo gobierno son muy conservadores. Ya López Obrador no está planteando construir seis refinerías, pero sí remozar las seis actuales y construir una nueva. El remozamiento dice que costará 50 mil millones de pesos, pero los especialistas advierten que esto no sería suficiente. La nueva refinería, dice Rocío Nahle, la futura secretaria de Energía, representará una inversión de 6 mil millones de dólares o alrededor de 114 mil millones de pesos; pero cuando algunos analistas han señalado que una refinería que pueda manejar los crudos pesados mexicanos costaría cuando menos 20 mil millones de dólares, la respuesta ha sido: "Quizá le cueste 20 mil millones a Peña Nieto, pero con Andrés Manuel serán 6 mil millones". Aun con estos cálculos alegres, el monto de nuevo dinero que gastará el gobierno de López Obrador ya asciende a 629 mil millones.Hay que añadir otras promesas de campaña que costarán mucho, aunque los costos no se han definido hasta donde yo sé. López Obrador se comprometió a construir 300 caminos rurales, pero con procesos de baja tecnología y uso intensivo de mano de obra, lo cual los hará más costosos. También ofreció un proyecto para conectar con internet todo el país, un programa de reconstrucción de viviendas de los damnificados de los sismos de 2017 y apoyos a colonias marginadas de la frontera y a las zonas más pobres de los destinos turísticos. Prometió también expandir la educación universitaria, haciéndola universal y completamente gratuita.Durante la campaña, López Obrador afirmaba que aumentaría el gasto en 500 mil millones de pesos al año, sobre todo para proporcionar mayores servicios sociales, y que el dinero lo conseguiría con ahorros en el gasto y eliminando la corrupción. Pero aun si fuera cierto que el nuevo gobierno pudiera eliminar completamente la corrupción, esto no le depositaría 500 mil millones de pesos en cuentas de las que pudiera girar cheques para cubrir los nuevos gastos.Es muy positivo que López Obrador haya prometido en campaña aumentar el gasto público sin subir impuestos ni aumentar el déficit de gasto o la deuda. Por eso su elección fue tan bien recibida. Tengo la impresión, sin embargo, de que será imposible cumplir todas las promesas.Era tan transgresora de las convenciones morales, que en México se montó una campaña para prohibir uno de sus conciertos. Hoy Madonna cumple 60 años como una artista que ha sabido evolucionar sin nunca perder su creatividad.

