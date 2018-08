Todas las emociones y los cinco sentidos están involucrados en la sucesión de Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Los 10 candidatos y sus equipos llegaron ayer con sus proyectos de gobierno ante el Consejo Universitario tras una corta pero pesadísima campaña electoral que ha involucrado miedo, ira, alegría, tristeza... al olfato, al gusto, el tacto, oído... y hasta la temeridad.Todos midieron pacientemente sus posibilidades y se aventaron desafiantes al ruedo apenas fue publicada la convocatoria respectiva aunque sea conocido, público y notorio, que desde Palacio de Gobierno sólo fueron abiertas las puertas para el doctor Ernesto Morán García.El candidato de Javier Corral ha tratado de ser derribado y rebasado por otros de los contendientes sin respeto ni temor alguno por las viejas reglas no escritas de que gobernador pone rector. Es justificada esa costumbre bajo la argumentación de la necesaria “gobernabilidad” universitaria; es decir, no debe haber malas caras ni desavenencias entre el jefe de la máxima casa de estudios en turno con el jefe del Ejecutivo también en turno. Miel, dulzura, sintonía... presupuesto.Morán no ha reducido su papel a sólo ser el candidato del gobernador; ha hecho un trabajo intenso de campaña hacia la comunidad universitaria en general y en particular hacia los 44 consejeros que mañana tienen en sus manos la alta responsabilidad de elegir al nuevo rector, al sucesor de don Ricardo Duarte. Hoy continúa la exposición de los planes de trabajo, mañana es el día D.Aquí va la carnita de todo este proceso: a Morán se le pusieron en frente Ricardo Melgoza, Daniel Constandse, Francisco López, Manuel Loera, David Ramírez Perea, Nolberto Acosta, Juan Ignacio Camargo, Francisco Heredia y Osvaldo Martínez.Por supuesto esa cantidad de pretendientes no aparecía en el guion de Javier Corral, el gobernador, pero todo mundo creyó que la competencia sería libre porque el mandatario se fue de vacaciones a Mazatlán y ni la convocatoria respectiva quiso revisar en la víspera. Soltó por completo la operación y corrió al mar, agobiado por las tres horas de trabajo a la semana.Cuando mucho debieron registrarse tres de los suspirantes y el resto declinar “en buena voluntad” por Morán. La petición que nos aseguran fue expresa para desistirse de continuar fue planteada a Loera y a la tríada López-Camargo y Constandse. Nadie aceptó. Van hasta la final. Nolberto se cuece aparte, siempre se registra pero nunca gana. Los que pudieron completar la terna con Morán fueron Martínez y Melgoza, y quizá hasta el Doc. Ramírez Perea.Está claro que continúa el desafío hacia la figura de Corral; tanto que los números de consejeros estarían distribuidos 13 con Camargo-Constandse; ocho con Morán, tres con Loera y una decena con Ramírez Perea. El resto no aparece aún definido.Falta por saber para dónde apunta el dedo del rector, Ricardo Duarte; es él, y nadie más, a quien corresponde operar los votos en estas horas decisivas. Se supone la orden dada y acatada, pero no dejar de ser suposición; y no deja de haber en medio, esa hambre insaciable por las emociones fuertes.***Lo que no hace Palacio de Gobierno debe hacerlo la Presidencia Municipal. Supimos de fuentes catalogadas como binacionales que ayer estuvo en la Embajada de los Estados Unidos en México el independiente alcalde Armando Cabada Alvídrez.Fue una de esas reuniones que no dan para boletines oficiales porque entendemos que el tema tratado fue el de seguridad pública. Hasta las paredes se tapan los oídos cuando se trata de eso.Es la colaboración legalmente posible entre una “modesta” alcaldía y las áreas correspondientes del cuerpo diplomático estadunidense desplegado en México, del que ya sabemos que maneja de todo, hasta temas culturales para taparle el ojo al macho. Economía y seguridad, a los que más tiempo y recursos les destinan.Habrá batallado Cabada con su Juárez Iluminado pero en el tema de seguridad ha logrado sostener buena parte de la calidad policiaca heredada por Julián Leyzaola. Ha sido la corporación municipal la que ha dado los principales golpes tanto en delitos del fuero común como del federal. Federales y estatales andan perdidos, salvo por el golpe de ayer de la Seido y militares contra el “Sexto”, operador de la Línea.Ha sido por esa razón que el Gobierno estadunidense le ha abierto las puertas al alcalde. Ayer fue uno de esos días. La pacificación emprendida por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador puede tener un buen apoyo con la autoridad municipal y la norteamericana, algunas de cuyas bases tanto militares como antidrogas, permanecen colocadas a unos puentes de distancia en El Paso.***Más jugo que a la naranja más pulposa le están sacando los opositores de don Javier González Mocken al discurso que ofreció el jefe de jefes moreno, Andrés Manuel López Obrador, aquel 8 de agosto cuando recibió su constancia de mayoría en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Ofrezco a ustedes, dijo, “señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores, y a todos los integrantes de las entidades autónomas del estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. En el nuevo gobierno el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras, ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá absoluto respeto por sus veredictos”.Un día antes, durante los foros de pacificación en Juárez, AMLO fue abordado por Federico Solano y su océano de imprudencias para enumerar las irregularidades que su equipo detectó durante la jornada electoral por la alcaldía. Venía después el dictamen del Tribunal Estatal Electoral que arrebató la constancia de mayoría a Mocken.Le adelantó López Obrador lo que diría horas después en la CDMX: “no me pida intervenir ante los tribunales”.***No hay que tener olfato de mejor amigo del hombre para oler el sarcasmo y la ironía en las disculpas extendidas por Javier Corral a la diputada priista juarense, Rocío Sáenz Ramírez, tras ser llamada “pendeja” por el director de los Servicios de Salud en el Estado, Pedro Ramírez Godínez, en plena sesión grabada de la Junta de Coordinación Parlamentaria.Después de las disculpas del mandatario, el gobernador del estado emitió un boletín dando a conocer que la sanción contra el médico de espontáneo lenguaje será suspendido de sus labores por 15 días sin goce de sueldo. Nada en realidad. Sentará un precedente oprobioso para las señoras y señores diputados; cualquier funcionario público del Estado podrá pendejearlos ahora por una quincena sin sueldo. Ya tienen “jurisprudencia”.