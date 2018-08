No son tiempos de enviar ni “por unas sodas” a la natural inocencia de un niño; calles, tiendas, ni centros comerciales son lugares seguros para ellos.Apenas de seis años “Rafita” fue secuestrado en un abrir y cerrar de ojos. Fue por un “encargo” a la tienda cerca de su domicilio rumbo al Cereso estatal; ya no regresó.David Rafael Santillán Vargas “desapareció” el 8 de agosto. Sus familiares emprendieron la búsqueda de inmediato; pegaron pesquisas, volantearon, se quejaron por la lentitud en las indagatorias por parte de las autoridades correspondientes. Justo cuando la Fiscalía Zona Norte ofrecería una recompensa para su localización, su cuerpo fue descubierto en un lote baldío por el mismo rumbo de su casa. Luego conoceremos detalles sobre su muerte pero de entrada sabemos que fue asesinado.Hace apenas unos meses ocurrió lo mismo con otro niño, James Camacho Padilla, de siete años de edad. Sufría de autismo. Aún se desconoce cómo salió de su casa en Riberas del Bravo el 21 de enero. Un mes más tarde su cuerpo fue hallado en un campo algodonero.Muchos James y muchos Rafitas permanecen desaparecidos. Sus casos se pierden en los cientos de asesinatos que deben investigar las autoridades ministeriales mientras sus familiares agotan todos sus esfuerzos y todos sus recursos en su búsqueda. El drama es interminable.No hay presidente de la República para esos menesteres, no hay gobernador, no hay alcalde... no hay altos funcionarios policiacos que se concentren en ello. Los hechos hacen explotar la trágica realidad.Contra las patologías que sin remordimiento alguno arrebatan vidas de inocentes como Rafita no queda otra para la sociedad que vigilarse y cuidarse a sí misma... Ni de juego alejar o alejarse de sus niños por nada del mundo. Sin paranoias pero tampoco sin omisiones de las que luego provocan arrepentimiento.***Al equipo más cerrado de Javier González Mocken lo acribillan las dudas por varios flancos. No conciben que su contrincante independiente, Armando Cabada Alvídrez, haya podido documentar irregularidades como las halladas y corroboradas por el Tribunal Estatal Electoral con un equipo diminuto y más perforado por las traiciones que barra de queso gruyere.Cabada consiguió muchísimos votos para su escuálida representación de apenas 30 por ciento en las casillas. Fue afectado por deslealtades y traiciones al por mayor que le impidieron alcanzar el 100 por ciento de cobertura mientras varios de sus operadores aseguraban durante la víspera que no habría problema con la ‘capacidad de convocatoria’.Los técnicos del independiente bien pudieron irse en su impugnación contra las casi dos decenas de miles de votos nulos o al final de cuentas por un recuento al 100 por ciento de las urnas. No fue así, primero se fueron a recontar menos de 100 casillas muy específicas y en adelante sólo esperaron a que los capturistas ‘se equivocaran’ para echarles el lazo.Si bien Cabada fue golpeado por la traición, algunos de ellos plenamente identificados y alejados ahora de tareas sensibles, evidentemente Mocken tuvo lo propio, no es ninguna casualidad que los ‘técnicos’ cabadistas hayan dirigido su búsqueda justo a donde apareció “el error involuntario” del que tanto habla el presidente de la Asamblea Municipal Electoral, Édgar Villegas Baray.Para el propio Javier González Mocken no debe ser ninguna sorpresa la traición en el Paso del Coyote (metafóricamente dicho). Su equipo y él mismo no consideran ninguna casualidad que la ahora síndica electa, Leticia Ortega, haya obtenido casi 50 mil votos más que el candidato a la alcaldía con un mundo de diferencia operativa entre ambas campañas. El proselitismo de ella fue imperceptible pero alcanzó 228 mil; logró él 177 mil.De aquí al dictamen que rinda el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ahora sobre la impugnación de Mocken contra la reversión del triunfo otorgada el sábado por el Tribunal Estatal a Cabada, permanecerán ambos políticos de espaldas a la pared. No tendrán confianza ni en su sombra. Esa es la otra realidad en este sonado proceso electoral que no sabemos todavía cuándo terminará ni cómo terminará.***En un santiamén le cayó encima el mundo al presidente de la Asamblea Municipal Electoral, Édgar Villegas Baray. Sus jerárquicos superiores han encontrado que pudo haber cometido delitos en el desempeño de su función y por lo tanto será sujeto de las investigaciones correspondientes.Una consecuencia llevará a otra. Édgar ha sido candidateado por sus fans como director del Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas (ICSA) debido a su amistad con el gobernador del estado, Javier Corral Jurado.Esa posibilidad de la dirección ya venía más que perfilada ganara quien ganara la Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a quien pertenece ICSA; obviamente sigue apuntalado como favorito otro cercano a Corral para rector, el Doc. Ernesto Morán García. Esperemos esa elección sí pueda controlarla el mandatario estatal, la constitucional fue un fracaso para todos sus objetivos; todos.El Tribunal Estatal Electoral ha resuelto que hubo fraude en la elección para presidente municipal de Juárez y ha solicitado, por lo tanto, que haya vista de su dictamen a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade) y a la Fiscalía General del Estado.Todas las baterías apuntan al presidente Villegas como responsable directo de la elección municipal, y en segunda instancia a sus jefes consejeros del Instituto Estatal Electoral con Arturo Meraz al frente.Por lo pronto resulta impensable que haya cárcel para todos ellos, pero el golpe político y la mala fama contraída por Villegas ya no tiene goma que lo borre. No estamos en tiempos de Rubén Lau, el exrector de la UACJ acusado de mil triquiñuelas no únicamente jamás castigadas sino ahora premiado con la dirección del Colegio de Chihuahua, apéndice del Gobierno del Estado.***Siguieron más que movidos ayer varios de los candidatos que pretenden la Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Manuel Loera anduvo buscando firmas de apoyo para un “desplegado”. Le tira con todo a la disuasión política y de consejeros mediante estrategias mediáticas. El “trío de la unidad”, por otro lado, fue descubierto plagiando documentos para confeccionar sus ofertas de campaña. Francisco, “Pancho” López, Daniel Constandse y Juan Ignacio Camargo se pegaron la quemada de su vida al copiarse entre ellos la propuesta de gobierno universitario. Mal momento para una exhibida semejante. La elección es el 17 de agosto.