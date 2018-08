La sorpresiva sentencia dictada por el TEE en la impugnación de la elección municipal de Juárez ha generado no sólo una divertida confrontación mediática entre los actores políticos involucrados; sino además, ha evidenciado la ignorancia en materia político-electoral de los asesores de ambas partes.Así, por ejemplo, nuestro colega Héctor Ramón Molinar Apodaca publica una carta del Lic. Javier González Mocken en la que se precisa lo siguiente: “la Constancia de Mayoría que me fue otorgada por la Asamblea Municipal electoral continúa vigente, ya que la sentencia dictada por el TEE aún no es una sentencia firme ni definitiva, y en consecuencia los procedimientos de entrega recepción ante el Municipio siguen su curso de manera regular”.Inclusive, diversos apoyadores políticos de González Mocken, entre ellos la Lic. Susana Prieto Terrazas, están convocando a la comunidad juarense para iniciar una serie de “acciones de resistencia civil” para repudiar la sentencia dictada por el TEE, mediante la cual se revierte el resultado de dicha elección municipal, so pretexto de que “no se respetó el voto de los juarenses que dieron el triunfo al abanderado de Morena”.Este tipo de “reclamo social” también podría repetirse esta semana, cuando el Consejo Estatal del IEE resuelva el reparto de las diputaciones plurinominales, dada la postura del PRI de exigir “hasta 4 ‘pluris’” que le corresponden, según ellos, por la votación obtenida.Por mi parte, para no caer en las actitudes viscerales de los primorosos, tan de moda hoy en día, me permito señalar las inminentes inconsistencias leguleyas en las que habrán de incurrir los ‘criados electorales’ del INE:1. El reparto de las ‘pluris’ se hará conforme al procedimiento que establece la Constitución Local, sin considerar que, hace ya varios años, la asignación por rondas fue declarada como constitucionalidad por el Pleno de la SCJN.2. El actual procedimiento de asignación resulta obsoleto, porque no está diseñado para una contienda electoral con más de 5 partidos políticos; ya que varios partidos siempre que quedarán subrepresentados; con el consecuente litigio poselectoral y el desgaste de la poca credibilidad de los órganos electorales.3. Con motivo de una contienda competitiva entre las diversas ‘fuerzas políticas’ contendientes en las elecciones distritales locales, ningún partido político quedó sobrerrepresentado; y por lo tanto, los 7 partidos políticos que lograron la votación mínima del 3 por ciento, tendrán derecho (excepto el PES y el PRD) a un diputado ‘pluri’ en la primera ronda.4. Un dato inédito: el PES, a pesar de que no logró el 3 por ciento de la votación, tendrá 4 diputados en la próxima Legislatura, gracias al convenio de coalición suscrito con Morena. Pero además es una situación insólita: habrá 4 diputados sin partido y sin financiamiento, porque el PES perdió el registro como partido nacional.Lo anterior es consecuencia de la perversidad del sistema electoral mexicano que autoriza a los partidos a celebrar convenios electorales, mediante los cuales se pactan -de manera discrecional y caprichosa- el reparto de candidatos y el grupo parlamentario al cual se integrarán de resultar electos.Recordemos los vergonzosos convenios electorales en los tiempos del ‘vulgar ladrón’, en que el PRI ‘regaló’ su votación, con la finalidad de tener más diputados ‘leales’; y a la vez, para impedir que al PAN se le asignaran más diputados ‘pluris’. Acuerdos que, impúdicamente, fueron convalidados por los tribunales electorales.Lo anterior trajo consigo que gracias a la aceptación de estas ‘dádivas’, por los partidos rémoras (PVEM, PANAL y PT) y a las subrepticias negociaciones con el grupo parlamentario del PAN durante las dos pasadas Legislaturas, César Duarte llegara a ser el gobernador más déspota y odiado en la historia de Chihuahua.Yo me pregunto: ¿El próximo grupo parlamentario de Morena tendrá la capacidad política de convertirse en un eficaz contrapeso del Poder Ejecutivo?