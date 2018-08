Sin relaciones más allá de las obligadas, entre el Tribunal Estatal Electoral (TEE) y el Instituto Estatal Electoral (IEE) ha habido rencillas y desconfianzas nada nuevas, añejadas en los ánimos de sus integrantes.Las grillas, filias y fobias de magistrados y consejeros –y de sus respectivos ‘padrinos’–, han hecho cada vez más profunda la división entre ambos organismos, responsables de la legalidad y certeza en las elecciones locales.Baste recordar el recorte presupuestal hecho al IEE en el presupuesto de este año, acción ejecutada por el Congreso del Estado y dictada desde Palacio de Gobierno; mientras que al TEE le dejaron todos los pesos y centavos solicitados para que desarrollara sus tareas sin preocupación alguna.A ello se suman las cercanías políticas de unos y otros órganos y a los piques que se dieron a inicios de año IEE y TEE por los plazos para registro de candidaturas y lineamientos de paridad de género caldearon los ánimos, sobre todo cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación metió la mano para corregir al IEE en el tema del género.Sobre a los tumbos que una y otra vez dieron durante el proceso electoral en el Consejo General del IEE, comandado por Arturo Meraz, estuvieron los ojos del TEE.Pitonisos eran los que apostaban a que al IEE se le descarrilaba esta elección. De las más complicadas tareas de la organización de los comicios se ocupó el Instituto Nacional Electoral, no el IEE. Capacitación de funcionarios, contratación de eventuales, ubicación de casillas fueron todas responsabilidad del INE.Pocas cosas debía hacer el IEE y las hizo mal.Desde la falta de coordinación entre las oficinas de Chihuahua y las asambleas municipales, problemas para los registros de aspirantes, inacción ante las amenazas de seguridad de candidatos y ciudadanos, inoperancia del PREP, tardanza en conteos y cómputos oficiales, hasta la inverosímil lentitud para asignar diputaciones plurinominales, falla tras falla ha sido la del IEE.***Los encontronazos entre una y otra institución resultaron apenas jaloncitos de orejas a la luz del novelón del sábado, donde los magistrados le entraron con gusto al proyecto de sentencia de César Wong en la revisión del trabajo de la Asamblea Municipal Electoral de Juárez en el conteo de votos.Implacables, así fueron los razonamientos de los magistrados contra el desaseo hecho por la AMEJ y por el IEE en la elección de Ciudad Juárez.No solamente fue lanzar críticas o regaños a los consejeros, el TEE decidió dar vista a la Fepade, el INE y la PGE para que investiguen si en los garrafales errores del conteo hubo intención de dañar a un candidato, de cometer, pues, un delito electoral.Además de la molestia y del monumental oso, la instrucción de investigar a los funcionarios responsables de los errores tiene en vilo a varios que temen sean descubiertos los hilos de una operación que tuvo como objetivo modificar los resultados.Las graves y evidentes irregularidades del trabajo de la AME y del IEE, consideradas así por los magistrados, deberán ser investigadas ahora para determinar si hubo dolo en los errores y por quién fueron cometidos, quién fue la mano que meció la cuna del sistema que en vez de sumar cientos de votos, registraba menos de una decena, siempre en perjuicio del candidato independiente.Sudan la gota fría en el IEE y en la AME, cuyo titular por cierto, es el que debe entregar la nueva constancia de mayoría a Cabada.***Apenas terminada la inauguración del foro de AMLO, La Garufa fue el lugar elegido para algunos de los asistentes al evento.Más preocupados por la foto que por escuchar a las víctimas del crimen y la inseguridad, el fiscal Jorge Nava y el empresario Rogelio González ocuparon una de las mesas del argentinísimo lugar.En otra estaban, al mismo tiempo, Alejandro Gertz Manero y Jorge Contreras Fornelli.No fueron suficientes las empanadas, ni los churrascos para juntar a los comensales en una sola mesa. Se mostró el interés de coordinación del fiscal de la Zona Norte con Gertz Manero, quien tendrá algún buen nombramiento en la Secretaría de Seguridad Pública federal de próxima creación.Mientras, en el Gracia Pasquel de la UACJ, Olga Sánchez Cordero, Alfonso Durazo, Alejandro Encinas, Loretta Ortiz y Luis González Pérez se quedaron al final del foro, cada uno en su respectiva mesa, para conocer a las víctimas. Si trasciende del acto protocolario o no, está por verse; lo que sí es que algunos mostraron colmillo para cuidar las formas, mientras otros decidían si cerraban la comilona con algún alfajor.***Por tierras chihuahuenses estuvieron este fin de semana el excandidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, y la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich.A ninguno de los dos se le vio acompañado ni de dirigentes del PRI ni de autoridad estatal alguna.Mientras Pavlovich vino discretamente a Juárez para echarle porras a su hija en un torneo de basquetbol, Meade tomó junto a su esposa Juana Cuevas el Chepe para recorrer la sierra de Chihuahua, específicamente las Barrancas del Cobre.Tenemos las fotos en la versión digital de La Columna de las vacaciones que se aventó la familia Meade Cuevas.¿Fue a propósito que Omar Bazán no se le acercó a ninguno de los dos para saludarle, o en realidad resulta que a ninguno se le antojó avisarle al líder tricolor para compartir con él, cuando menos, una carnita asada?La cortesía del saludo con el gobernador Javier Corral, menos. Ese no es tema que caracterice al panista.

comentarios

