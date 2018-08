Ciudad de México.- Al final, la sesión del Consejo del blanquiazul, a celebrarse este sábado y domingo, acabará siendo un capítulo más en la ya prolongada tragedia del otrora partido insignia de las derechas que, vale recordar, comenzó a escribirse, y vivirse, con el arribo a la dirigencia de su fracasado aspirante presidencial, Ricardo Anaya, y quienes, con él, idearon y consiguieron hacerse con el control absoluto de Acción Nacional.Y esto, insistamos, porque al término de los procesos que en aquel serán detonados, el sucesorio de su administración de turno en particular, aunque ahora con el gris-gris Marko Cortés en la silla que (por delegación) ocupa Damián Zepeda, el panismo seguirá avanzando hacia su propia extinción: erradicando de su cotidianidad toda práctica democrática, imponiendo por designación a cuanto candidato deba postular a cargos de elección, acallando a cuanta voz se levante para cuestionar y/o criticar al liderazgo de turno o, peor, alejándose cada vez de manera más notoria de los principios y valores que dieron sentido a su fundación y existencia.Seguirá pues, digámoslo claro, escribiéndose la trama de la tragedia a que nos referimos líneas arriba…Apenas el jueves, fuentes cercanas al proceso sucesorio, cuyo término está siendo previsto para la segunda quincena de octubre y, más específicamente, a los diversos frentes implicados, coincidieron en señalar que, efectivamente, los gobernadores acabaron aceptando que el ahora coordinador de la diputación federal asuma una suerte de “candidatura de consenso” que, si bien reservaría para un no anayista auténtico, afín a ellos, la secretaría general nacional, sí dejaría en manos de Zepeda la coordinación de la próxima bancada senatorial panista y, ¡aunque usted no lo crea!, del impresentable mancerista azul, Jorge Romero Herrera, su equivalente en San Lázaro.Ello, obvio, en el supuesto (siempre válido) de que no ocurra algo extraordinario que lo impida y que, huelga decir, no parecería ser algo muy distinto a que, al final, el exgobernador poblano Rafael Moreno Valle o el rebelde Roberto Gil Zuarth acaben convenciendo a la militancia de apoyar a alguno de ellos, en una suerte de repudio al anayismo (indiscutiblemente) representado por Cortés, por los catastróficos resultados obtenidos por el PAN y aliados en la antinaturalcoalición Por México al Frente en los pasados comicios.O más, en esta misma línea, que el antianayista “frente anticontinuidad”, cuya existencia develó apenas el jueves el senador Héctor Larios Córdova, gane fuerza y presencia en las próximas semanas y, en su momento, cuando la (exigua) militancia panista sea llamada a las urnas (internas) pueda concretar la imposición de una nueva (vieja) forma de hacer las cosas al interior del blanquiazul.Mientras, parafraseando el popular refrán, conformémonos con proclamar: “pobre PAN, ¡tan lejos de Dios —de sus principios y valores fundacionales, de su esencia— y tan cerca de Anaya, ¡de su ambición y soberbia antidemocráticas!* Apenas conocerse la liberación-absolución —haiga sido como haiga sido, diría el clásico— de Elba Esther Gordillo, este miércoles, la temperatura al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de la oficina de su dirigente, el priista Juan Díaz de la Torre en especial, comenzó a subir y alcanzó tal nivel que, “a la llegada de los primeros vientos procedentes del Edomex…”, amenazó con hacer estallar los termómetros…

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.