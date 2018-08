Ciudad de México.— En el querido y entrañable Club El Pájaro, de Monterrey -antes llamado El Pájaro Dormido por integrar su membrecía únicamente con señores de madura edad-, se recordaba el caso de aquel maestro de pueblo que ahorró durante varios años y pudo al fin cumplir su sueño de hacer un viaje a España. Al cabo de un par de semanas regresó convertido -según él- en español. Ceceaba al hablar, y aunque eran los días más ardientes del verano salía a la calle enredado en una capa de amplios vuelos y cubierto con una boina vasca. Cierta noche se apersonó en la cantina del lugar y hablando a lo peninsular le pidió al cantinero: "Venga, chaval. Escánciame un chato de tu antañona cava". Respondió muy serio el de la taberna: "No ofenda, profe. Usté tiene una hermana puta y yo jamás le he dicho nada". Pues bien: la justicia mexicana parece tener igual categoría que la hermana del españolizado profesor. Aquí la gente va a la cárcel por razones de política, y por razones de política sale luego de ella. Dice un proverbio castellano: "Allá van leyes do quieren reyes". Eso significa que el poderoso hace con la ley lo que le viene en gana. La maestra (es un decir) Elba Esther Gordillo fue a dar a la cárcel en forma ilegal por arbitrio de un presidente, y ahora que llega otro sale libre en modo tal que levanta suspicacias y da pábulo a toda suerte de especulaciones. Siempre dije que la detención de esa señora y su confinamiento fueron hechos al margen de la ley, y que fue injusto que se le negara el arresto domiciliario pese a su edad y condiciones de salud. Eso no equivalía en modo alguno a defender a la dirigente del sindicato de maestros. Una persona así es indefendible. Representó en su tiempo la mayor corrupción y prepotencia del sindicalismo y la política de México. Pero se indispuso con el poderoso en turno -igual le sucedió a Joaquín Hernández Galicia, "La Quina", en tiempos de Salinas de Gortari- y fue defenestrada y perseguida por el régimen. Ahora que empieza otro sale libre de polvo y paja. El triunfo de López Obrador parece un bautizo cuyas lustrales aguas dejan limpio de toda culpa a aquél que las recibe. Bartlett, Bejarano, Nestora, Napoleón Gómez Urrutia, la Gordillo y otros fueron ungidos con el "perdón y olvido" redentor. Allá van leyes do quieren reyes. Para decirlo a lo español: "¡Joder!". Trogla, mujer de la Edad de Piedra, llegó luciendo un precioso abrigo hecho con piel de mamut. Les dijo con orgullo a las demás mujeres: "¡Felicítenme, chicas! ¡Acabo de inventar la profesión más antigua del mundo!". La señora fue corriendo y le dijo llena de angustia a su marido: "¡Viejo! ¡Mi papá le va a pegar a mi mamá!". El hombre, que estaba leyendo el periódico, le respondió: "Dile que empiece. Tan pronto acabe de leer este artículo iré a ayudarle". Opinó uno de los invitados a la cena: "El perro es el mejor amigo del hombre". "No -opuso Babalucas-. El mejor amigo del hombre es el cocodrilo". El otro se desconcertó: "¿Por qué el cocodrilo?". Razonó el tontiloco: "La hembra del cocodrilo pone 10 mil huevos, y el cocodrilo se come 9 mil 999. Si no hiciera eso estaríamos hasta la madre de cocodrilos". Una señora tenía ya cinco años de casada y no se había embarazado. Su vecina le contó: "Yo estuve en el mismo caso que tú. Oí decir que el cura párroco de Cuitlatzintli tiene fama de hacer milagros. Fui con él; me dio su bendición, y de inmediato quedé embarazada". Pasaron unos meses y la señora le dijo a su vecina. "Mi esposo y yo fuimos a Cuitlatzintli, y el cura párroco me dio su bendición. Aun así no me he embarazado". Le indicó la vecina bajando la voz: "Debes ir sola". FIN.