Juan Pedro a ‘Pocholo’ en grabación sobre desastre

Ni una investigación periodística de sosegada profundidad nos llevaría a tener la película completamente clara como el material que detallaremos enseguida sobre el desastre ocurrido a Indios, cuyo equipo fue devuelto a casa apenas inaugurados los playoffs del Campeonato Estatal de Primera Fuerza.La fanaticada no encuentra consuelo a su infortunio. Muy pronto acabó la terapia de gritos, porras, cerveza y chicharrones. Dicho en su vocabulario, apenas les alcanzó el gas para la primera entrada... ¿Qué pasó? preguntan todos asombrados y discuten en programas radiofónicos especializados en deportes, mesas de café y con periodistas de medios impresos, digitales, etc.La respuesta la dio el jefe de la jurisdicción uno de la Liga Estatal de Beis, el expelotero Juan Pedro Plascencia, dos juegos antes de la debacle final. Platicó todos los detalles por teléfono a su amigo Roberto “Pocholo” Quiroz, jugador de la bien amada tribu. Tenemos la grabación que llegó de manera anónima a La Columna. Así dijo Juan Pedro a Quiroz:“Qué onda “Pocholo”, cómo estás, carnal. Mira, la verdad es que Marcelo es una m.... Gracias por las palabras, güey. Ha manejado las cosas bien cabrón y la verdad es que este equipo yo lo hice. Ya se vendió con Don Boletón, ya está de aquel lado. Trae jodidos a todos los jugadores incluyéndote a ti. Ha querido correrlos a todos... No tienes ni idea de lo que los he defendido para que no los corra. Ya me desplazó. Ya se vendió con aquel güey. Entre Óscar y Marcelo hacen todo. Y la verdad yo estoy muy molesto con eso, carnal, porque yo soy de aquí (de Juárez). No va a venir ninguna persona de fuera, de Cuauhtémoc, a robarnos el dinero; y luego todavía a crear un desmadre aquí. Me da mucho gusto que los jugadores y tú me apoyen así, carnal. La neta gracias. Yo sé que tú estás aquí porque te encanta el beis. La gente debe saber la verdad sobre Marcelo. En su momento lo puedo decir, claro que sí, pero ahorita no puedo... Todo mundo cree que es el mejor manager del mundo y es una mierda de cabrón...”.Ayer dimos cuenta en este espacio que comieron el martes en un Applebee’s de la Tecnológico Marcelo Juárez, el manager del equipo, y Óscar Montes, supuesto patrocinador del mismo. Ambos son los mencionados por Juan Pedro a “Pocholo”. También estuvo ahí Iván Gallegos, quien el año pasado disputó la jurisdicción justamente a Plascencia.Desde hace días el jefe de Indios ha descrito parte de la problemática que sufrió el equipo pero no de forma tan clara y contundente como aparece en la grabación.Más allá del morbo, obliga a una investigación profunda sobre los señalamientos por parte del presidente de la Liga Estatal de Beis, Francisco Javier Fierro Flores, a quien le ha salido muy bien el nado de muertito. Más arriba también están obligados a despertar y reaccionar el director del Instituto Chihuahuense del Deporte, Juan Pedro Santa Rosa, y su jefe el secretario de Educación Pública, Pablo Cuarón Galindo, quienes participaron entusiastamente en la conformación de la mesa directiva de Indios el año pasado.***No es nada para lo que viene el encontronazo tuitero ocurrido el martes durante la tarde entre el gobernador, Javier Corral y el senador electo por Morena, Cruz Pérez Cuéllar.Quiso ser indirecto el gobernador para atacar a Pérez Cuéllar. No lo hizo a través de su cuenta oficial pero sí a través de una cuenta que el aludido, su equipo y todos sus opositores tienen identificada como operada por él mismo desde la última campaña electoral. En esta cuenta es más relajado, directo y hasta duro en el lenguaje el mandatario... y/o sus escribientes.Cruz llamó al gobernador frívolo por no atender a víctimas de la violencia. Corral reaccionó llamándolo malandro al servicio de César Duarte y sugiriendo la intervención “o instrucción” de la lideresa nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky.Corral y Pérez Cuéllar se guardan singular desprecio desde hace años y así continuarán porque van en competencia por objetivos comunes: Corral por controlar estado, Pérez Cuéllar por desplazarse discrecionalmente en la entidad buscando nada más y nada menos que la silla de su otrora amigo, aliado y hasta compadre el gobernador.Es imposible que siquiera haya tregua.***Al concluir el registro de candidatos a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) podemos anotar que varios de ellos arriban a esta etapa de inscripción confiados en que sea un empujón del destino y no sus capacidades “políticas” que los lleve a obtener el despacho que ocupa hoy don Ricardo Duarte Jáquez.Quedó nutrida la cantidad de anotados: los doctores Ernesto Morán, David Ramírez Perea y Daniel Constandse... Manuel Loera, Nolberto Acosta, Francisco López, Ricardo Melgoza, Francisco Javier Heredia, Osvaldo Martínez y Juan Ignacio Camargo.Sólo tres arriban con posibilidades reales: Morán, Ramírez Perea y el que surja de quienes se presentan como ‘unidad”, Constandse-Camargo-López. El resto le rezan a San Milagro.Se ha mantenido como el más fuerte Morán, respaldado por un fuerte grupo de operadores afiliados a Palacio de Gobierno que presumiblemente deben tener el apoyo de Rectoría. Si es así, el doc irá como cuchillo en mantequilla por la Rectoría, de lo contrario crecen las posibilidades de Ramírez Perea y de Camargo en el “trío de la unidad”.Cruciales los siguientes días para las definiciones correspondientes entre los 44 miembros del Consejo Universitario que se encargará de la elección programada para el 17 de agosto.***No sólo Enrique Rascón Pérez llegó desde la ciudad de Chihuahua para participar en el foro pacifista de Andrés Manuel López Obrador del martes en Juárez y picarle la cresta al rector de la UACH, Luis Fierro; también estuvo un arquitecto de nombre José Faustino Hernández Marroquín que entregó en mano al presidente electo una petición algo singular.Le pidió “cancelar la práctica inveterada” de que los funcionarios cuando son recién nombrados de inmediato ordenan sus fotos y hasta retratos para colocarlos en sus oficinas. Esas “cortesanías” deben terminar porque además significan un gran gasto para el erario, argumenta.Tiene razón el arquitecto. En Chihuahua hizo lo mismo Javier Corral al tomar protesta como gobernador pero salió peor, pues la egolatría de las fotos nomás la cambió por el uso de los aviones de Gobierno, el golf y hasta algo de tenis. Poquito peor e indudablemente más caro.