Ciudad de México.- Ni Maduro ni Trump, Andrés Manuel López Obrador ha declarado en varias ocasiones. En septiembre de 2017 declaró: Están "diciendo que si gana Morena vamos a ser como Venezuela. Eso es falso. No nos inspiramos en ningún gobierno extranjero. Nosotros nos inspiramos en nuestros héroes que fueron los que nos enseñaron a luchar por la libertad, por la justicia, por la democracia. Ni Maduro, ni Donald Trump."Los únicos países extranjeros que López Obrador señaló como ejemplos en la campaña fueron "Suecia, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda", los cuales "no tienen corrupción, no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia". Son tres países nórdicos y uno oceánico que se cuentan entre los menos corruptos del mundo, según Transparencia Internacional, y también entre los más prósperos.Mucho se ha dicho que los países escandinavos son un ejemplo de socialismo, pero ninguno tiene un sistema socialista, no si lo entendemos como uno en que los medios de producción son propiedad del gobierno o de los trabajadores. Todas las naciones nórdicas tienen sistemas capitalistas con una mayoría abrumadora de empresas privadas. Tienen también impuestos altos, aunque han bajado en los últimos años, que utilizan para proporcionar servicios sociales.Nueva Zelanda es uno de los países más liberales del planeta. El Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation lo coloca en el tercer puesto de libertad económica, sólo después de Hong Kong y Singapur, por arriba de Suiza, Australia e Irlanda. La tasa máxima de impuesto sobre la renta para personas físicas en Nueva Zelanda es de 33 por ciento, contra 35 por ciento en México, mientras que el de empresas es de 28 por ciento, cuando en México es de 30 por ciento, más 10 por ciento de reparto de utilidades, más 10 por ciento al retiro de dividendos.Suecia tiene una tasa fiscal para personas físicas mucho más alta, de 61.85 por ciento, pero los gobiernos suecos han entendido que los impuestos excesivos, particularmente a las empresas, reducen la competitividad y la prosperidad del país. Por eso han disminuido el impuesto para las empresas de 60.1 por ciento en 1989 a 22 por ciento desde 2013. El resultado ha sido un aumento en el crecimiento económico.Suecia tiene el lugar número 15 en el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation. Sus malas evaluaciones por el elevado gasto público y los impuestos a individuos se compensan por su equilibrio fiscal, respeto a los derechos de propiedad, integridad del gobierno, eficacia judicial, libertad para empresas, libertad laboral, autonomía monetaria, libre comercio, libertad de inversión y libertad financiera. En Suecia, por ejemplo, no hay salario mínimo.Cuba, país por el que López Obrador también ha expresado admiración, tiene en cambio calificaciones reprobatorias en casi todos los rubros. Venezuela, a su vez, se encuentra casi al final de la lista, sólo arriba de Corea del Norte.Es positivo que López Obrador haya rechazado a Venezuela como modelo para la transformación que quiere hacer en México, aun cuando haya personas en su movimiento que siguen siendo admiradoras del régimen de Nicolás Maduro. Si los ejemplos son Suecia, Dinamarca, Noruega y Nueva Zelanda hay razones para el optimismo. Se trata de países con instituciones sólidas, con respeto a los derechos de propiedad y de mercado que definen el sistema de libre empresa.Las principales empresas de refinación de gasolina de Estados Unidos tuvieron un segundo trimestre de altas utilidades. Phillips 66, la mayor de las independientes, logró 12.28 dólares por barril refinado, contra 8.44 de hace un año. Esto fortalece la idea de construir refinerías en México, aunque los especialistas señalan que los resultados son inusuales y temporales (WSJ).

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.