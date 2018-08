Con su ‘flor de loto’ arma relajo ‘El Caballo’ en foro

Desde una posición sinceramente incómoda de flor de loto, el independiente alcalde de Parral, Alfredo “El Caballo” Lozoya, armó estampida y algo de relajo ayer en los foros de pacificación nacional presididos por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.Los gritos contra el “incumplimiento” y “abandono” de Javier Corral a las víctimas de la violencia fueron poco para el acto simbólico pero también material llevado a cabo por el edil de la capital del mundo. Unas sonrisas forzadas al estilo César Duarte las esbozadas por el gobernador.También fue visto como natural que el aplausómetro en el teatro Gracia Pasquel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se lo llevara el alcalde electo, Javier González Mocken. Claro, el ambiente fue por excelencia morenista aunque Palacio de Gobierno quiso amacizar una mayoría de butacas usando inclusive al rector de la UACH, Luis Fierro; al senador electo, Gustavo Madero y al presidente del Tribunal de Justicia, Pablo Héctor González.Entre paréntesis el encuentro-desencuentro ahí mismo del rector Fierro con su inseparable acusador de corrupción, Enrique Rascón Pérez. El funcionario de la Autónoma de Chihuahua debió conceder una audiencia al catedrático para principios de la próxima semana. Estarán como invitados los representantes de los medios de comunicación. El tema: la estafa maestra de la que es acusado Fierro ante múltiples instancias oficiales por parte del maestro Rascón.Total que Lozoya metió gran ruido porque aceptó sentarse en el suelo del atestado auditorio para dar su butaca a una de las señoras que protestaban y que forman parte de las organizaciones que durante añales han exigido justicia.El virtual secretario de Seguridad Pública de AMLO, Alfonso Durazo, rápidamente observó el incidente y logró que varios de los distinguidos asistentes dejaran sus sillas para darlas a las señoras manifestantes que ondeaban sus cartulinas sentadas sí en la alfombra pero en el suelo.Así empezaron los foros de pacificación...***Tarde se le hizo a Adriana Bouchot Beltrán para dejar su cargo como titular de la Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones del Gobierno del Estado. Su marido, Manuel Ovalle Araiza, fue “jefe de asesores de proyectos especiales” de Javier Corral hasta noviembre del año pasado.Es interesante el hecho por razones que son de interés público aunque parecieran personales. Como en otros casos, el gobernador metió a la nómina pública a sus amigos y hasta les creó cargos especiales como son ambos casos.Bouchot y Ovalle, radicados en Querétaro, lograron trabar una fuerte amistad con Javier Corral. Fueron de los más activos en su campaña electoral. Una vez obtenido el triunfo también llegaron las decepciones: no hubo posiciones gubernamentales de primer nivel para ninguno y el trato del “amigo” gobernador se tradujo en humillaciones y ofensas constantes.Ovalle se fue y los chihuahuenses nunca conocieron a ciencia cierta su función aunque tuvo presupuesto y salario público; el pasado fin de semana se retiró Bouchot e igual nada se conoció de resultados sobre todo en la atención de adicciones, un problema que afecta gravemente a la salud principalmente de los jóvenes chihuahuenses.Explicaciones por parte del gobernador tampoco las tendremos, menos de los órganos de control correspondientes.***A menos cero quedó reducido ayer el manejo de la carísima oficina de comunicación social del Gobierno del Estado en Juárez. Entró al quite desde Chihuahua con su eficiente desempeño el subjefe del área en el estado, Leoncio Acuña, e intervino sin que nadie lo llamara pero plantándose en primer plano de las fotos y a través de su cuenta personal de Face, José Luévano, secretario particular de Javier Corral.El llamado siniestrillo personaje de Palacio de Gobierno se tomó una selfie con él en primer orden. Al fondo, algo retirado, su patrón Javier Corral; el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador; el subsecretario de Salud en Juárez, Arturo Valenzuela y otros acompañantes.“El gobernador entregó al presidente electo el proyecto para la terminación de esta importante obra para Chihuahua, el hospital de cancerología y especialidades”, escribió el funcionario estatal.Todos hicieron un recorrido por las inconclusas obras que fueron levantadas por la administración estatal duartista en terrenos del exhipódromo. Incluso AMLO difundió desde ahí un breve video sobre el lugar y el compromiso de concluir el complejo hospitalario.En alguna parte de la ciudad debió estar mordiéndose las uñas de coraje el titular de comunicación social en Juárez, José Pérez Espino, pero él se lo ha ganado; es renuente a contestar el teléfono a los funcionarios, no tiene relación con ningún medio informativo en esta frontera (irónico, su trabajo es comunicar) y ya se echó encima a sus propios compañeros de oficina, a los que trata con la severidad de un capataz empoderado peleado hasta con el buen juicio.***Aseguran los que conocen los entretelones de la política y la reyerta jurídica en la ciudad de Chihua-hua que el Segundo Tribunal Colegiado de Distrito está por conceder la razón a Rodolfo Leyva Martínez en su litigio por recuperar la presidencia del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip).El comisionado Leyva fue el primer presidente del Ichitaip en la era corralista. Inició funciones en enero de 2017 junto a otros dos comisionados. Los tres se sumaron a dos integrantes del consejo general que vienen de años atrás. La nueva mayoría surgió de acuerdos hacia el interior del panismo.De ese esquema emergió Leyva como presidente del organismo autónomo pero luego fue removido por sus compañeros comisionados. Acusó el afectado al gobernador Corral de su destitución porque no cedió en otorgar un cargo privilegiado a Ricardo Gándara, marido de la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos.Interpuso queja Rodolfo ante la justicia federal. Tras pasar infructuosamente por la primera instancia recurrió al Tribunal Colegiado, cuya resolución en cualquier momento puede ser dictada en su favor, según fuentes extraoficiales.De ser así, constituiría otro golpe memorable para Palacio de Gobierno, quien estaría presionando hasta lo indecible a los magistrados federales para que no restituyan al quejoso.***Ayer comieron con algo de inmodestia en un Apple de la Tecnológico Iván Gallegos, Marcelo Juárez y Oscar Montes, un trío que debe muchas explicaciones en el desastre que acaba de sufrir Indios en el estatal de Beis. Entraremos en detalles mañana.

