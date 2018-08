Violencia amenaza al turismo

En vísperas de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a esta frontera con motivo del arranque de los foros de pacificación, la violencia se recrudeció. Hasta parece que el crimen organizado quería darle la bienvenida al virtual presidente electo con el espeluznante y cruel asesinato de 11 jóvenes en una casa de seguridad y con el preocupante número de crímenes de este pasado fin de semana. Da la impresión de que están retando y desafiando a las próximas autoridades federales. Grave error. Independientemente de las recientes detenciones, habrá consecuencias, eso ni dudarlo. Pero mientras eso ocurre, parece que son pocos los que se han dado cuenta de que el crimen organizado está amenazando seriamente al sector turístico de este país. Cada día que pasa la criminalidad avanza y pone en riesgo a la industria sin chimeneas, como se le conoce a la actividad turística. Es realmente preocupante que se siga poniendo en riesgo una actividad de la que dependen miles de familias.Ciudad Juárez y el puerto de Acapulco son dos claros ejemplos de lo que la criminalidad puede ocasionar a importantes destinos que fueron puntales en la industria turística nacional. Desde hace muchas décadas Acapulco y esta frontera gozaron de fama y prestigio a nivel internacional como polos de desarrollo turístico. Obviamente cada uno en sus propias categorías y con sus propios atractivos. Acapulco con sus famosas playas y su hermosa bahía. Juárez con su privilegiada posición como frontera, su gastronomía y su intensa vida nocturna. Desafortunadamente, estos dos destinos turísticos pasan en estos momentos por circunstancias sumamente complicadas. Situación que ha alejado a los visitantes y en consecuencia se ha desacelerado la actividad turística, provocando crisis económica, cierre de negocios y desempleo.El representante de los hoteleros en Ciudad Juárez, Martín Alonso Cisneros ha sido enfático en culpar a la violencia del desplome en el número de reservaciones en los últimos meses. Difícilmente se puede invitar a que visiten esta ciudad con tantos asesinatos que ocurren en cualquier zona. Pero esta situación no es privativa de estas dos localidades. La violencia alcanza zonas que anteriormente se consideraban seguras y tranquilas. Guanajuato, Cancún, Guadalajara, y Cuernavaca, presentan altos índices de crímenes perpetrados por las organizaciones delincuenciales que controlan o pretenden controlar estos territorios.Esta violencia desatada ha provocado que muchos turistas decidan buscar otros sitios para sus vacaciones. Provoca también que varios países emitan alertas de viaje para sus connacionales. Estados Unidos recurrentemente emite este tipo de avisos a sus funcionarios y a los ciudadanos norteamericanos en general. Acapulco, Juárez, Vallarta, y la Riviera Maya no se han escapado de ser mencionadas en estas alertas. Recientemente San Carlos y Guaymas, Sonora fueron boletinados por autoridades del vecino país. Hay preocupación en el sector turístico de México. El propio secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid incluso plantea la posibilidad de legalizar algunas drogas en determinadas zonas turísticas para aminorar la violencia que se deriva de los enfrentamientos entre los distintos grupos delincuenciales.En contraparte, el año pasado México logró atraer a más de 38 millones de visitantes extranjeros. La inversión en materia turística sigue generándose fuertemente. Se siguen abriendo más hoteles y atractivos turísticos. Además la derrama económica sigue propiciando que el turismo sea considerado uno de los principales sectores de la economía mexicana ya que son miles de familias las que dependen de esta actividad.Las playas de este país y el nivel de la hotelería siguen estando entre los mejores en el mundo. La gastronomía, el trato y la cordialidad con que se reciben a los visitantes son insuperables y es un gran imán que atrae a millones de pasajeros anualmente. No será fácil, pero con el apoyo de sociedad, con voluntad gubernamental, y el esfuerzo decidido de empresarios se pueden enfrentar los grandes retos que esta estratégica industria tiene que resolver en estos momentos. México es un gran destino turístico que tiene mucho qué ofrecer, pero la seguridad a todos sus visitantes es lo primero que se debe proporcionar. Es por eso que algo drástico tendrá que hacer la próxima administración federal que encabezará AMLO para enfrentar los grandes desafíos que enfrenta el turismo en México.

