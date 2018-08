Una de las características de las constituciones es que tienen el atributo de ser normativas. Según el jurista Eduardo Andrade Sánchez, la Constitución es norma, y no puede ni debe ser entendida únicamente como un catálogo de buenas intenciones.Si bien la Constitución es un documento enteramente político, tiene implicaciones de carácter jurídico. La fuerza coercitiva de la misma descansa en los órganos que ella misma establece. De ahí que debamos entender que la Constitución define los límites en la actuación de los órganos públicos.Hasta aquí todo parece ser muy evidente, pero, ¿qué pasa cuando la Constitución es tomada como una mera sugerencia, y no es obedecida? En nuestro sistema tenemos varios medios de control constitucional. Sin embargo, hay ocasiones en que la Constitución se viola sin que nadie promueva un remedio en contra de esta violación.Ya el 20 de febrero pasado, en este mismo espacio publicamos el artículo “Los ‘Layines’ constituyentes”, que fue, entre otras cosas, un listado de aquellos candidatos que estaban impedidos constitucionalmente para aspirar a un determinado cargo público. Resulta profundamente vergonzoso que aquellos que protestarán cumplir y hacer cumplir la Constitución, sean los primeros en violarla incluso antes de empezar a ejercer su cargo. Más vergonzoso es que, aquellos que por años se dedicaron a defenderla, por una coyuntura política ahora pretendan violarla.Al respecto de lo anterior, me refiero la situación en que se encuentra la próxima senadora y futura secretaria de Gobernación, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila de García Villegas (ese es su nombre completo). La ministra en retiro fue por años una de las figuras más relevantes de la Suprema Corte por sus posturas liberales en la misma. Siempre respetada, la ministra se dedicaba a defender el orden constitucional desde su posición. Todo fue que se diera una coyuntura política para que violara la Constitución en vez de defenderla.La exministra protestará como senadora el próximo 1 de septiembre por ser incluida en la lista plurinominal de Morena, a pesar de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 55, fracción V de la Constitución, ella está impedida para ser senadora, pues aún no cumple lo tres años de haber dejado de pertenecer a la Corte. Ahora, incluso, vigilará el cumplimiento del orden constitucional desde Gobernación.Napoleón Gómez Urrutia está prófugo de la justicia desde hace muchos años. Igualmente fue incluido por Morena en la lista plurinominal al Senado. Su inclusión, y su inminente protesta como senador, violan flagrantemente lo dispuesto en el artículo 38, fracción V de la Constitución, pues tiene orden de aprehensión, y por tanto, suspendidas sus prerrogativas ciudadanas. Eso no fue impedimento para que Morena lo incluyera en la lista plurinominal.Mismo ejemplo es el de Nestora Salgado, la “luchadora social”, que más bien funge como una vil secuestradora. En su caso, Nestora no solamente está sometida a proceso penal, suspendiendo sus prerrogativas ciudadanas de conformidad con lo establecido en el artículo 38, fracción II de la Constitución. También viola lo dispuesto en el artículo 32, segundo párrafo del mismo ordenamiento, pues posee otra nacionalidad además de la mexicana.En la lista plurinominal del PAN, encontramos a Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México. Mancera está impedido para ser senador de conformidad con lo establecido en el artículo 55, fracción V, tercer párrafo de la Constitución, disposición que impide que durante el tiempo de su encargo los gobernadores y jefe de Gobierno sean legisladores, aun y cuando se separen definitivamente de sus cargos. La forma de burlar ese requisito fue que lo incluyeron como candidato de otro estado que no es la CDMX. Pero entonces, ¿no cumple tampoco con el requisito de residencia en ese otro estado? Quiso burlar un requisito constitucional, violando otro.En la misma situación que Mancera se encuentra Manuel Velasco, todavía gobernador de Chiapas, pues el Partido Verde lo incluyó como candidato plurinominal al Senado, cuando aún es gobernador.Como podemos advertir, la lista es larga. Probablemente en la Cámara Baja encontremos ejemplos similares de estas violaciones constitucionales. Lo grave de esto es que nadie diga nada. Lo más grave es que los encargados de velar por el orden constitucional son los primeros que no lo respetan. Citando al jurista Diego Valadés, decimos que “si no les gusta la Constitución, cámbienla pero si no la cambian, cúmplanla.”