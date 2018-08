Ciudad de México.- No sólo no ha generado preocupación, sino que ha desbordado entusiasmo. Andrés Manuel López Obrador está viviendo una luna de miel, y no es sólo entre sus entusiastas, que lo perciben como el salvador de la nación, sino incluso entre empresarios e inversionistas que hasta hace poco lo veían con desconfianza.El tipo de cambio, quizá el indicador más inmediato y sensible del sentir de los inversionistas, se encontraba en 20.716 pesos por dólar el 15 de junio de este 2018 (fix). Ayer, 6 de agosto, estaba en 18.5433. El precio del dólar ha bajado 10.4 por ciento en poco más de mes y medio. El mercado cambiario se preocupa por la renegociación del TLCAN, pero no por López Obrador.El índice de confianza del consumidor tuvo un salto de 14.8 por ciento en julio, el mes siguiente a la elección. Si bien es cierto que las alzas venían registrándose desde los meses anteriores -lo cual es una buena señal sobre cómo está cerrando la economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto- el aumento de julio no tiene precedentes y está directamente relacionado con la elección de López Obrador. Dentro de la confianza del consumidor la expectativa sobre cómo estará la economía en un año se elevó 31.9 por ciento. Impresionante.En la encuesta de Reforma del 25 de julio el 62 por ciento de los entrevistados consideraba que bajo López Obrador mejorará la economía del país, 61 por ciento la calidad de la educación, 60 por ciento la calidad de los servicios de salud, 57 por ciento la calidad de vida, 54 por ciento la seguridad pública y 52 por ciento la procuración de justicia. Un mayor optimismo no se puede imaginar en un país tan escéptico como México ante las promesas de los políticos.Todos los presidentes tienen una luna de miel en la transición y en sus primeros años de gobierno. Fue el caso de Enrique Peña Nieto, quien aprovechó su popularidad inicial para lograr acuerdos con el PAN y el PRD y realizar sus reformas estructurales, lo cual no impidió que esté terminando el sexenio con los peores registros de popularidad en la historia de un presidente mexicano. No recuerdo, sin embargo, un optimismo popular tan desbordante como el que está generando López Obrador.Preocupa que el entusiasmo no permita ver a la gente la inconsistencia de muchas de las políticas que está proponiendo. Recortar el gasto público es, por supuesto bienvenido, pero nadie sabe cuánto costará llevar a cabo la dispersión de oficinas del sector público en el país ni cuánto disminuirá la ya de por sí baja eficiencia del sector público. Crear empleos, muy bien, pero despedir sin prestar atención a su desempeño al 70 por ciento de los servidores públicos de confianza es un golpe injusto a más de un cuarto de millón de trabajadores y puede disminuir la capacidad de actuación del gobierno.De momento a la gente no le importa. Está enamorada de Andrés Manuel. Durante la campaña la gente se le acercaba, le besaba la mano e incluso le pedía que curara a algún enfermo. Hoy cientos se forman todas las mañanas frente a la casa de transición para pedirle dinero, favores y empleo.¿Cuánto tiempo puede durar esta luna de miel? No sabemos. Los caudillos populistas tienen una mayor capacidad para generar esperanzas que los tecnócratas. López Obrador lo sabe. Por eso promete una cuarta transformación del país, un sueño milenario como el que han ofrecido otros caudillos en la historia tanto de México como del mundo."México se va a convertir en una potencia", dijo ayer ante un grupo de ingenieros Andrés Manuel López Obrador. "Nadie nos va a estar amenazando de que nos van a cerrar las fronteras, que se va a construir un muro." Y sí, si México consigue crecer a un paso más acelerado, tendrá una mayor fortaleza para enfrentar presiones externas.