¿Qué funcionará a AMLO para bajar homicidios?

Ciudad de México.- No hay una fórmula mágica para reducir la violencia, pero la investigación nos ha enseñado mucho sobre lo que puede o no funcionar para reducir la violencia. Van 3 puntos.Primero, para reducir la violencia será necesario colaborar con EU para controlar el flujo de armas a México. El 70 por ciento de las armas recuperadas en escenas del crimen en México proviene de Estados Unidos (US Department of Justice, 2017). Esto se debe a lo fácil que es comprarlas y traficarlas. De 2010 a 2012, 212,887 armas fueron compradas cada año en Estados Unidos para ser traficadas a México (McDougal et al 2015). No es casualidad que cuando la regulación para comprar armas en Estados Unidos se flexibiliza, el número de homicidios en los municipios de la frontera de México aumenta (Dube et al 2015).Por ello, cualquier acuerdo migratorio o comercial con Estados Unidos debe estar condicionado a aumentar las restricciones al tráfico de armas. Se deben establecer alianzas con grupos políticos que favorezcan la prohibición de armas de alto calibre.Existe evidencia de que controlar el flujo de armas funciona. En Medellín, cuando se implementó el Plan Desarme para reducir la posesión de armas, la tasa de homicidios se redujo a la mitad. En Brasil, medidas similares redujeron la tasa de homicidios en 11 por ciento (Americas Quarterly 2018).Segundo, para reducir la violencia se debe dignificar la labor policial. Nuestras policías son un desastre. En México, el policía promedio no terminó la secundaria (11 años de educación) y trabaja 65.4 horas a la semana, 62 por ciento más tiempo que la jornada laboral de ley (ENOE, 2017). En varios estados, los policías tienen que comprar sus propias botas. No sorprende que, a nivel nacional, las policías sólo cumplen el 59 por ciento de los estándares legales requeridos de profesionalización en las policías (Índice de Desarrollo Policial, 2017, calificación -41, va de -100 a 0).Por ello, la situación de ineficacia de las policías mexicanas debe entenderse, no sólo como el resultado de una crisis del sistema de justicia, sino sobre todo, como una crisis de derechos laborales. Dignificar las condiciones en las que los policías operan y su entrenamiento es el camino correcto para lograr un Estado de derecho.Existe evidencia de que dignificar a la policía funciona. Después de que Honduras comenzara una reforma policial que purgó a sus elementos, y que aumentó los salarios y los fondos de jubilación de los que quedaron en 52 por ciento, la violencia se redujo a la mitad en menos de cinco años (Americas Quarterly, 2018).Finalmente, para reducir la violencia se debe invertir en vigilancia inteligente. La mitad de todos los crímenes tiende a ocurrir en el 3 por ciento y 8 por ciento del territorio de una ciudad (IADB, citado por Americas Quarterly, 2018).Por ello, se debe tratar de asignar recursos a la investigación criminal basada en patrones geográficos a fin de que la policía tenga más posibilidades de prevenir el crimen. El foco debe estar en los cinco estados que tienen tasas de homicidios por encima del 40 por cada 100 mil habitantes, similar a las tasas que se requieren para formar parte de los 5 países más violentos del mundo. Esto es Zacatecas, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Guerrero, Baja California Sur y Colima.Patrullar con objetivos concentrados funciona. En 2016, el Ministerio de Gobernación de Guatemala identificó los municipios más violentos del país para desplegar a las policías. Como resultado, los homicidios cayeron 4 por ciento entre 2016 y 2017, y casi en un 16 por ciento en los primeros cuatro meses de 2018.AMLO no la tiene fácil, para volver a la cantidad de homicidios que se tenía antes de que comenzara la guerra contra el narco, se tendría que reducir la cantidad de homicidios a menos de la mitad de lo que es ahora. Profesionalizar la policía, promover la investigación criminal y controlar el flujo de armas son excelente primeros pasos.