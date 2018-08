Pelea vicegobernadora por tazas de muestra cultural

Entre presiones para intervenir en la sucesión de Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Leticia Corral, usa su poderosísima posición de primera hermana del Estado para pedir –exigir es la expresión correcta– uno de los kits de MET.No, no se trata ni del museo neoyorquino ni de la ópera de la misma ciudad, no alcanzan sus poderes para tanto, sino de la Muestra Estatal de Teatro que se realizará en la ciudad.Mientras la subsecretaria de Cultura, Austria Galindo, pedía a los juarenses estar pendientes para participar en el sorteo de un paquete de tazas, cuadernos, bolsas y camisetas promocionales de la MET chihuahuense, la hermana de Javier Corral se apuntó de inmediato para conseguir uno de los preciados kits.De inmediato, Galindo contestó que claro, faltaba más, uno de los paquetes será para la vicegobernadora en funciones.Fotos de la exigencia (toda en Facebook) están en la versión digital de La Columna.Critican los azules a los duartistas; no voltean a ver que entre ellos, hasta las tazas se pelean.***Hablando de Austria Galindo, son varios los autores, productores y actores de teatro local que transitan con suspicacia respecto a la funcionaria.Entre los pagos prometidos por su participación, ofertas de becas y los supuestos dividendos que generará la venta de artículos promocionales, saben los artistas de la poca credibilidad con la que goza Galindo y que arrastra su dependencia deudas desde 2017.Algunos no convocados, otros que rechazaron participar, el asunto es que varios artistas estarán ausentes del máximo evento de teatro en el año. Saben entre ellos que para Galindo y su séquito no es lo importante la promoción cultural, sino las paseadas y tajadas que sacan de cada evento por ellos organizado.***El candidato ganador de las elecciones, Andrés Manuel López Obrador; el próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño; la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el presidente municipal, Armando Cabada; el gobernador, Javier Corral y el representante del Gobierno federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera, integrarán mañana el presídium en Juárez al arrancar los llamados foros de pacificación nacional que AMLO y sus virtuales funcionarios desplegarán por todo el país para derivar en la estrategia contra la inseguridad que será seguida en el próximo sexenio.Es altamente probable que en el mismo presídium del Teatro Gracia Pasquel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) también sea convidado el anfitrión rector, Ricardo Duarte Jáquez.Ese elemento sobre la presencia del rector y la primera fila en la que estará el alcalde electo, Javier González Mocken, darán el toque extra llamativo al evento. No despegarán la vista de gestos, movimientos y discursos los periodistas, analistas, invitados y autoinvitados que estarán ahí para las narraciones correspondientes.La UACJ está en una lucha intensa por la sucesión en Rectoría. Corral y Morena son actores principales. Cabada impugnó el resultado electoral que en primera instancia mantiene el triunfo al lado de Morena con González Mocken al frente. Y habrá los que lleguen para decir presentes y recordar al presidente electo que trabajaron en campaña y merecen llegar a la nómina a partir de diciembre.Será, por lo tanto, un desafío para el principal organizador del evento, Juan Carlos Loera, impedir que la raza se distraiga y todo sea concentrado en el objetivo central del evento, escuchar los planteamientos de los convocados hacia la pacificación nacional. Es el punto.***Otro reto es el que significará la seguridad de quien el miércoles será oficialmente declarado presidente electo.Después de abandonar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, López Obrador ha renunciado en sus tres candidaturas presidenciales a la protección del Estado Mayor Presidencial.Como ganador de la contienda, el tabasqueño recetó la dosis, nada de seguridad para él.“A Andrés Manuel lo cuida la gente”, repiten una y otra vez en su círculo.Para su visita no habrá operativo especial que resguarde su seguridad, ni siquiera a pesar de las violentas jornadas donde suman los asesinatos dos cifras.Hoy por la mañana, López Obrador sostendrá un encuentro con colegios y asociaciones de abogados en el Palacio de Minería de la Ciudad de México; después tomará el avión que le traerá a la frontera, donde descansará para iniciar temprano el cantado foro de pacificación.Dada la investidura del tres veces candidato presidencial cabe preguntarse si su insistencia en rechazar la protección no raya en la irresponsabilidad.***Alfredo Lozoya no solamente fue que capaz de sacar facilita la reelección y mantener neutralizados a los partidos políticos en Parral, allá donde a Villa le gustaba hasta pa’ morirse.En los casi dos años de gobierno al frente de aquel municipio, “El Caballo” Lozoya ha logrado seguir con el buen ánimo y la negociación con casi todos los actores políticos del estado.Aunque durante la campaña se dejó querer y dio apoyo al también independiente Jaime Rodríguez “El Bronco”, Lozoya fue lo suficientemente hábil para tender puentes con casi todos los partidos, especialmente con Morena.Le dio buenos frutos. Presume el alcalde reelecto de una invitación firmada de puño y letra por Andrés Manuel López Obrador para participar en el foro del martes.La invitación a Lozoya se fechó el 26 de julio. Le llegó poquito después.Varios, muchos de hecho, de los invitados no pueden jactarse del mismo trato. A algunos incluso les llegó la carta nomás de refilón y francamente tarde.Buen inicio para el independiente.