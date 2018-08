No corre sangre por las venas de Palacio, corren saliva y frivolidad

Sabe el Diablo a quién se le aparece. El omnipotente, corajudo, orgulloso Javier Corral, exhibe hoy una faceta que infortunadamente acomoda en los negativos mostrados como gobernador del estado pero desconocida para gruesos sectores de la sociedad, incluidas algunas franjas del territorio político. Arrastra por los suelos eso del chihuahuense como valiente, noble y leal. Sobre todo eso de valiente.No es el ridículo tema de sus gatos nice y el permiso que les pide para trabajar. Es frívolo e inconsciente hasta la médula. Lo sabemos. No desacreditamos tampoco el derroche de loca ternura hacia sus animales, sino su ausencia de la realidad y ahora su falta de valor.En las desastrosas condiciones económicas, administrativas y de violencia que sufre el estado por él gobernado no caben esos lujos con ribetes de cursilería e irresponsabilidad que no hacen más que provocar mofa, pitorreo y coraje entre los chihuahuenses. Actitudes estas que no recordamos ni de Marthita Sahagún, la esposa de Fox que se soñó presidenta; y que dejan chica a doña Carmen Romano, la célebre esposa de López Portillo por todos rumbos.Hablamos de un tema bastante serio. Corral no pudo con el enemigo; vergonzosamente ahora pretende seducirlo y unirse a él. Es verdad de kilo. Irrefutable inclusive para aquellos que auténticamente le guardan algún afecto personal y para los muchos que le dispensan conveniente gratitud por contemplarlos en la nómina y/o en los negocios al amparo del poder. La lista es tan larga como alcanza el presupuesto.Hoy dice el gobernador que recibirá al presidente electo de la República con gusto y respeto. “Es un buen signo para Chihuahua que venga. Tenemos confianza que vamos a mejorar mucho nuestra relación con el Gobierno federal. Tenemos la confianza que con el Gobierno de la República que encabezará López Obrador, le va a ir bien a Chihuahua”.Eso dijo el jueves tras reaparecer de sus vacaciones que tomó bajo el ardiente sol de Mazatlán. Fue el mismo día de su cumpleaños número 52 que le fue festejado por las Juntas Central y Municipal de Agua y Saneamiento.Casualmente coincidieron su regreso y el festejo con un hecho sanguinario ocurrido en la sede del Gobierno estatal, Chihuahua. En el Cereso fue presentado el asesinato de Juan Arturo Padilla Juárez “El Genio” como producto de una riña entre la pandilla Aztecas, una de cuyas facciones (liderada por Padilla) ha sido señalada por ejecutar agentes estatales, varios de ellos escoltas del propio gobernador y jefes de la Fiscalía General del Estado. Al día siguiente ocurrió la masacre de 11 jóvenes en Ciudad Juárez como consecuencia del mismo pleito entre esos grupos del crimen organizado.La dignidad sobre cualquier cosa. También la verticalidad es aplaudida. Se hubiera quedado el gobernador en palabras de respeto institucional hacia la figura de López Obrador como presidente electo y quizá no se hubiera percibido tan mal, pero le agregó con “gusto lo recibiremos”.“Ambicioso vulgar”, fueron las duras expresiones que tuvo Corral para López Obrador en su Twitter el 7 de junio cuando su función de gobernar la tenía más abandonada que de costumbre por montar en hombros a Ricardo Anaya, el candidato presidencial de Por México al Frente. El 1 de julio comprobamos que sólo consiguió hundirlo por sus imprudencias y carencia total de arrastre. Millones de pesos del presupuesto público tirados a la basura en aquella caravana del fracaso.Fue el gobernador lo más despreciativo que su lenguaje alcanzó contra AMLO: “Carajo, ya era hora de llamarle a las cosas por su nombre. Enrique Peña Nieto es responsable del régimen más corrupto y corruptor de los últimos 50 años. No puede ni debe quedar impune, como tampoco debe llegar López Obrador que ya pactó”, dijo cuando también lo llamó ambicioso vulgar, tras el debate en que Anaya amenazó con cárcel a Peña.El próximo martes estará en Juárez López Obrador. Sin duda agradecerá en primera instancia a la ciudadanía de este frontera los cientos de miles de votos de confianza recibidos aquí para llegar a Los Pinos.Presidirá el arranque de los foros de pacificación nacional en instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. No sabemos desde cuándo no se cruza con Corral, pero ahí el gobernador lo recibirá con respeto... y con “gusto”. ¿Mentira o acobardamiento? Tenemos como antecedente de su falta de congruencia aquellos pleitos con Madero y el propio Anaya, pero ignorábamos la facilidad de la subordinación ante el enemigo empoderado. Con “gusto”. Nomás le faltó agregar “con placer”.Conocemos la opinión que Andrés Manuel tiene de Corral Jurado, no como político sino como gobernador. “En Chihuahua Corral no dio el ancho. No hay programas productivos ni sociales, tampoco ninguna estrategia para enfrentar la violencia”, dijo el 30 de septiembre de 2017 cuando iniciaba sus primeros recorridos campañeros que hizo por el estado. El 26 de abril de este año fue directo y sin titubeos. Escogió la ciudad de Delicias para el golpe contundente que le dio la vuelta al país: “Chihuahua tiene mucho pueblo para tan poco gobernador”.Tenía razón el entonces candidato de Morena, los chihuahuenses le entregaron 630 mil votos. Sólo unos cuantos sufragios fueron para los candidatos del partido del gobernador. La mitad de esa cantidad récord e impresionante fue dada a AMLO por los juarenses: 310 mil sufragios.Rechazado Corral por los electores de los cuatro puntos cardinales de la entidad es la muestra más contundente de su caída.***Muchos rumores y especulaciones flotan cotidianamente en el ámbito del Gobierno estatal sobre renuncias voluntarias u obligadas de funcionarios a sus cargos. Ineptitud, corrupción y hasta falta de motivación, las razones. Es una administración que, repetidas las palabras de AMLO, no ha dado el ancho.Mencionamos en este espacio hace días la situación del recaudador de Rentas en Ciudad Juárez, Sergio Nevárez. El pasado fin de semana tuvo con sus amigos (as) un festejo que algunos de ellos tomaron como despedida del cargo; así lo manejaron en redes sociales.No se ha concretado dicha separación pero es un secreto a voces que a Sergio nada le mueve continuar en la posición. No tiene apoyo de las oficinas centrales en la ciudad de Chihuahua y menos del gobernador. Igual ocurre con funcionarios como Rogelio Loya en la Subsecretaría de Desarrollo Social; Andrés Carbajal, en Obras Públicas, y así por el estilo. Una de las áreas más delicadas, la Fiscalía Zona Norte y su Policía Estatal, sobreviven en pedacitos. Están abandonados por sus titulares en Chihuahua. La estadística de muertes violentas anda en el tope de los mayores récords. Con un puñado de cadetes que enviaron ayer no solucionarán el abandono de casi dos años. La oficina de Transporte carece de titular desde hace meses.Cuando el gobernador habla de trabajo, no sabemos a cuál trabajo se refiere porque en Juárez y el resto de la entidad la situación es idéntica.“Tenemos una larga lucha por delante, porque estamos unidos en lo esencial y por un valor superior que es México”, le contestó el jueves en tuit Corral a su amigo Guadalupe Acosta Naranjo, que lo felicitó por su cumpleaños. Pura saliva y discurso. En esas venas no hay sangre, hay palabrería a borbotones. Que no se preocupe tanto por México, sería suficiente con que hiciera algo por Chihuahua al menos para desquitar los 150 mil pesos mensuales de sueldo que le pagan, más 624 pesos extras de despensa para sus mascotas.Hace tiempo el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, ha querido poner tierra de por medio pero en consideración a su amigo el gobernador no ha dejado el cargo. Todo Palacio lo sabe. No es secreto.Múltiples evaluaciones existen entre los caros asesores del Gobierno estatal sobre la inutilidad de varios secretarios que son mantenidos en sus cargos porque el gobernador “no tiene tiempo” ni para convocarlos y darles las gracias.Mencionan al titular de Educación, Pablo Cuarón Galindo; a la secretaria de Obras Públicas, Norma Ramírez; a la de Desarrollo Urbano y Ecología, Cecilia Olague; a la de Cultura, Concepción Landa; la poca capacidad del titular de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, etc.Sigue en el top, por supuesto, la absurda permanencia del secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez, rebosante de corrupción y descaro, protegido indudablemente por su consuegro el exgobernador, Francisco Barrio Terrazas.Idéntico manto combinado entre el desánimo y la corrupción cubre a todo el Gobierno estatal frente a un gobernador inconmovible de su ruinoso entorno. No se preocupa por lo que hacen o dejan de hacer sus funcionarios, menos por los múltiples padecimientos de los chihuahuenses bajo su régimen.Dudamos que un gatuno y/o perruno rayo de luz ilumine su razón y cambie radicalmente aunque le resten todavía tres largos años de administración. La única esperanza de que se vaya antes es que los panistas lo conviertan en su presidente nacional; así el daño sería menos significativo.