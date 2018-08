Falta una mesa para el foro de AMLO

Desde la sociedad civil o desde el gobierno, la violencia está presente en el discurso político. En campaña los candidatos prometieron acabar con la violencia. Después, cuando se convierten en gobernantes, el discurso tiende a mesurarse; ya no se trata de acabar con la violencia, ahora es combatirla o disminuirla.Acabarla o combatirla, el problema de siempre es el mismo: ¿cómo? Hasta ahora, la mayoría de las estrategias ha fracasado. El balance es muy simple, en los últimos años son miles de millones de pesos invertidos en seguridad y los índices de violencia van en aumento. Se gasta el dinero en uniformes, armas, patrullas y sueldos de policías, pero está demostrado que eso no es suficiente; no funciona aumentar la vigilancia.En el discurso del gobierno se habla de invertir en la prevención, pero en la realidad, la prevención está en segundo o en tercer plano, solamente falta comparar el presupuesto entre las políticas públicas de prevención y el patrullaje en las calles. No hay punto de comparación.El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador está por escribir la primera página de esta nueva era desde Ciudad Juárez. Esto será el próximo martes con la instalación del Foro para la Pacificación y Reconciliación Nacional.Irónicamente, el presidente electo rescata una pieza clásica de la política calderonista: la iniciativa “Todos Somos Juárez”, que comenzó con mesas de trabajo temáticas. En la versión de 2018 de la misma estrategia, se agregan nuevos discursos y ejes, pero, hasta ahora, son lo mismo. Paradójico, entonces Calderón no estaba tan equivocado ¿o se estará cometiendo el mismo error dos veces?Hoy, la médula discursiva de esta iniciativa es pacificar a Juárez, de aquí se advierte, en primera instancia, que la frontera no tiene paz y, por lo tanto, es presa de lo contrario: la guerra. En ese sentido, un gobierno que admite que en una región hay una crisis de seguridad ciudadana, también acepta que el Estado no cumple con uno de sus principales objetivos.Este primer paso de aceptar la realidad, representa un buen comienzo, severo pero necesario. Pero no es lo único que debemos admitir. Otra de las realidades que debemos aceptar es que en algo hemos fallado, tanto la sociedad como el gobierno.En ese sentido, me interesa abordar el tema de una de las mesas que se inauguran el próximo martes, la de “Víctimas, garantías de no repetición y mecanismos de reparación”, que considero una de las más importantes porque necesitamos construir un nuevo camino para la atención de las víctimas desde lo más elemental.Juárez está en las noticias internacionales de nuevo por los asesinatos en serie y la respuesta de los tres órdenes de gobierno, que hasta ahora, pretenden normalizar la violencia e intentan neutralizar los efectos de la inseguridad con una salida falsa, el discurso esquivo que se resume en: “son bandas del crimen organizado que se están peleando la plaza”, sólo les falta agregar “nada de qué preocuparse”.Hay varias trampas en esa lectura oficial. En primer lugar, porque la premisa de que fueron asesinados porque “andaban en malos pasos”, no es suficiente para justificar un delito, es casi el equivalente a decir “ella se lo buscó porque salió sola, de noche y vestida de forma provocativa”, para justificar una violación. Ambas premisas son falsas.Entonces, un asesinato “al estilo del crimen organizado” –como mucho tiempo se le nombró en los periódicos– es el eufemismo para anunciar que no será investigado por las autoridades, mucho menos las víctimas indirectas (familiares) serán atendidas por el Estado.Es suficiente la sentencia en la opinión pública para que estas víctimas sean invisibles. En este caso, la condena no es contra el victimario; el fallo es contra la víctima porque, según la moral social, fue culpable de su propio asesinato. ¿En dónde está la lógica en todo esto?La trampa es compleja. Para la víctima, algunos dirán que fue mala suerte, de estar en el momento y lugar equivocados; para otros será el destino; y otros dirán que fue tan lógico como el cauce del río. Pero en realidad, eso nunca debió de haber pasado en un auténtico Estado de Derecho. Con esa lógica de justificar el asesinato, lo que hemos hecho es obviar la historia de vida de cada víctima, porque no la consideramos necesaria. Esa persona, simplemente se convirtió en un número más que pasa a engrosar las estadísticas de los muertos.Entonces, nos concentramos en el momento de la muerte, en el fin de la ópera. Olvidamos el resto de la historia, dónde nació la víctima, quiénes fueron sus padres y sus hermanos, dónde y cómo vivió, quién era este hombre invisible que se convirtió en número. Los únicos datos que conservamos son los de la muerte, después un simple número, una raya en la pared para el reo que cuenta los días, pero a veces no sabe para qué.Además, otra premisa falsa es que contabilizar a las víctimas directas de la violencia y ponerlas en una tabla de Excel es todo lo que necesitamos saber. Pero las otras víctimas, los familiares, no se registran con tanta diligencia, perdemos los datos de los hijos, los padres, los cónyuges, los hermanos; todos desaparecen también. Ellos, los que se quedan, tienen mucho que decirnos.Con el mismo criterio cerrado, la atención para las víctimas, tanto los tres órdenes de gobierno, como de la sociedad civil, se concentran en los familiares de las víctimas que se consideran inocentes, y esta etiqueta no es compatible con las víctimas que “se lo buscaron porque andaban mal”. Esta premisa, también falsa, le otorga mayor legitimidad a cierto tipo de víctimas.Es así como el uso político del discurso de la violencia se extiende hasta las víctimas, donde también se establecen rangos simbólicos de victimización, es decir, hay unas víctimas prioritarias y otras no prioritarias.Al final, lo que cuenta para los tres órdenes de gobierno es decir que están haciendo algo, no importa qué, ni cómo. Y, mientras los gobernantes están preocupados en armar el mejor discurso para legitimarse, la violencia sigue escalando.Esta película ya la vimos. Del lado del crimen organizado, la violencia comienza a representase de formas cada vez más complejas, no son solamente asesinatos de la banda rival, son además mensajes encriptados que recrudecen las formas de representación simbólica de la violencia. Y el círculo se va cerrando.En el caso del Estado, también conocemos el discurso de pacificación y las mesas de trabajo. “Nada nuevo hay bajo el sol” –dice el versículo–, pero todo es de diferente manera, complementa Unamuno. Ahora, con otro título y con nuevos aportes, se intentará darle voz a la sociedad civil y comenzar un nuevo capítulo.Yo agregaría una mesa más, una que se encargue de recordarnos los errores de las mesas anteriores, para no volverlos a repetir.