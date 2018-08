No había caído yo en la cuenta de la magnitud de los cambios registrados actualmente a nivel mundial hasta que leí un libro publicado en el 2016 por uno de mis editorialistas favoritos. Entonces entendí la trascendencia de nuestra respuesta a algunos de los mayores paradigmas del siglo XXI: el cambio climático, la tecnología, la globalización. En el presente momento crucial para la humanidad, saberlo definitivamente modifica nuestra perspectiva acerca de la civilización.En “Gracias por llegar tarde: la guía de un optimista para progresar en la era de las aceleraciones”, publicado por Farrar, Straus and Giroux en inglés y por Editorial Deusto en español, Thomas L. Friedman describe con el estilo fácil de leer que ha vuelto famosa su columna semanal en The New York Times tres radicales procesos en curso hoy en día. Pero Friedman no sólo es poseedor de una prosa fluida, también es un veterano periodista ganador del Premio Pulitzer, autor de varios best-sellers y experto en relaciones internacionales. Vale la pena conocer su punto de vista.Intentaré resumirlo.El mundo no es el mismo, eso lo notamos todos al llegar a cierta edad. Sin embargo, dice Friedman, en los últimos 10 años se ha registrado un desfase especialmente notorio entre nuestra capacidad para diseñar los sistemas sociales y gubernamentales a fin de que la ciudadanía se vea beneficiada al máximo y afectada lo menos posible por los cambios. Tal vez, sugiere, dicho desfase “constituya a nivel global el reto de gobernación más importante”.Friedman describe una disparidad mayor en tres áreas de “aceleraciones”.Por ejemplo, en los últimos años el progreso científico y tecnológico ha sido tal que el ritmo de adaptación del ser humano se ha rezagado como nunca antes —y no nada más en el uso de nuevas apps para el celular—. ¿Le suenan los términos como “GPS”, “clonación”, “robótica”, “inteligencia artificial”, “big data” o “ingeniería genética”? No se preocupe, pocas personas las entienden bien. De hecho tampoco los gobiernos o las estructuras sociales las han asimilado.Y ahí radica el problema, si institucionalmente no podemos regular los inventos nuevos, ¿cómo vamos a evitar peligros similares a los de las noticias falsas difundidas vía Internet? No es de extrañar la consecuente sensación de falta de control. Si las novedades tecnológicas se vuelven obsoletas con tanta rapidez, ¿cómo preparar a la fuerza laboral? ¿Cómo educar a las personas para utilizar las herramientas más actuales? Más importante aún, ¿cómo dar empleo a una población desplazada por la tecnología?Tan sólo el poder de procesamiento de las computadoras ha estado duplicándose aproximadamente cada dos años a un precio mínimo, revolucionando con ello una y otra vez la tecnología entera. A su vez la tecnología ha tenido impacto en todas las esferas de la sociedad: desde la medicina a los pagos de recibos, desde las tareas escolares hasta el correo.Y las nuevas generaciones tienen acceso a herramientas que antes no imaginábamos siquiera en películas de ciencia ficción. En lo personal el Internet me parece una biblioteca de ensueño hecha realidad por lo fácil que es consultar datos. Pero innovaciones como la “nube”, las redes sociales, los programas colectivos “open-source” o los teléfonos inteligentes han cambiado radicalmente la forma de trabajar y relacionarse en el mundo entero. La conectividad está, de manera casi literal, al alcance de todos.Asimismo, “hoy los flujos de conocimiento, ideas nuevas, asesoría médica, innovación, insultos, rumores, colaboración, servicios de búsquedas de pareja, préstamos, servicios bancarios, comercio, formación de amistades, comercio y aprendizaje circulan a nivel global a velocidad y amplitud inéditos”, señala el autor. Eso incrementa dramáticamente el poder —tanto positivo como negativo— del individuo y de la fuerza colectiva que es la humanidad.Todo lo anterior, claro, se ha reflejado en la globalización. Se trata de la segunda aceleración mencionada por Friedman. Porque en un mundo tan conectado mediante la tecnología, las empresas y los medios de comunicación, las personas y las comunidades se encuentran unidas en forma más estrecha que nunca, sostiene.Para Friedman la globalización no sólo se refiere a la economía. La define como la capacidad para conectarse, intercambiar, competir o colaborar a nivel mundial, transformando a un número mucho mayor de personas en “hacedores” o “rompedores” y volviendo financieramente más interdependiente al mundo. Es la razón, por ejemplo, de que si pasa algo en China de inmediato se refleja en las empresas ubicadas en Ciudad Juárez o de las ideas “virales”.Tomemos el caso de los teléfonos celulares. En menos de 15 años, señala la empresa de telecomunicaciones Ericsson, se han convertido en la tecnología del consumidor que se ha adoptado a mayor velocidad en la historia —por cierto, ¿alguien se acuerda de Ericsson?—. Desde empresarios y estudiantes de primaria hasta albañiles y personas huyendo de la guerra, el smartphone está en todos los rincones. Ayer mismo veía yo a una tarahumara, vestida con sus amplias faldas coloridas, sentada en la banqueta hablando por teléfono.Aun en forma rudimentaria “hoy en día cualquier persona, sin importar su grado de pobreza, puede ser un sujeto, no sólo un objeto, no sólo un adorno en el viaje a África de algún occidental, sino el autor de su propio discurso ante un público global”, dice Friedman refiriéndose a los migrantes de ese continente que no habían logrado llegar a Europa y le tomaban fotos con teléfonos propios cuando los entrevistó para un documental de National Geographic.Se trata de un nuevo mundo en el cual la ventaja competitiva se mide en los flujos que circulan por una comunidad y en la preparación de sus “ciudadanos/trajadores” para aprovecharlos, señala el autor, no en acciones bursátiles. La innovación es continua, y viene de todas partes.Esto es la globalización. “Excepto en las ubicaciones más remotas”, añade Friedman, “probablemente se esté expuesto, directa o indirectamente, a más contacto con más ideas y personas distintas que nunca antes en la historia de la humanidad”.Quizá también se esté experimentando uno de los mayores cambios en el entorno natural. La tercera aceleración de hoy en día, para Friedman, es la modificación de la biósfera provocada por la intensa actividad humana.En palabras del ambientalista Adam Swidan, el cambio climático es como si hubiera un “elefante negro” en la habitación: un problema visible sobre el que nadie quiere hacer nada a pesar de la certeza de la gran magnitud de sus consecuencias. Sí, desconocemos el clima… pero no estamos dispuestos a usar menos luz eléctrica ni a caminar.No obstante, los niveles de numerosos parámetros relacionados con la civilización humana se han disparado a comparación de 1750. El dióxido de carbono, el consumo de agua, la temperatura en la superficie terrestre, el transporte, las telecomunicaciones, la pesca, las tierras “domesticadas” y la producción de papel y el nitrógeno en las costas son sólo algunas de las muestras de una gran aceleración en donde el sistema socioeconómico ha adquirido “fuerza geológica a escala planetaria”.Tanto así, que al ritmo que hemos estado alterando —sobre todo desde 1950— el clima, la biodiversidad, la forestación, los flujos biogeoquímicos, el grado la acidificación oceánica, el nivel agua fresca, la presencia de productos nuevos en el medio ambiente y la capa de ozono podríamos estar poniendo fin al Holoceno. La estabilización del clima de este período geológico iniciado hace 11 mil años es lo que ha permitido al ser humano desarrollar asentamientos sedentarios.Friedman es optimista y concluye su obra haciendo propuestas para abordar los retos actuales. No tengo espacio para describirlas aquí. Me limito a señalar que hoy, más que nunca, cada uno de nosotros puede tener impacto global. Tomar en cuenta las aceleraciones nos permite contribuir a un mundo mejor.