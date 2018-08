El próximo martes, con la presencia del virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y confirmada la presencia del gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado, iniciarán en Ciudad Juárez los trabajos del Foro para la Pacificación y la Reconciliación Nacional. Oficialmente se ha dicho que el objetivo de los foros “Escucha” consiste en generar un espacio de diálogo en el que se identifiquen las propuestas que respondan a las prioridades de los diferentes sectores de la población y en las diferentes regiones. Se pretende que dichas propuestas constituyan “insumos para la formulación de políticas públicas para la pacificación del país y la reconciliación nacional”.Las razones de la decisión para que sea Ciudad Juárez la sede inicial de los eventos que se extenderán por diversas partes del país hasta el 24 de octubre son bastante evidentes, pero las enfatizó la académica Loretta Ortiz Ahl coordinadora del Consejo para la Paz en una reciente entrevista concedida a El Diario (02-08-18): “Juárez encarna una historia de impunidad y crimen que ha hecho que esta frontera sea internacionalmente conocida como una de las más violentas del planeta, a pesar de no estar inmersa en un conflicto bélico tradicional”. Además, la doctora Ortiz Ahlf señaló que la decisión obedece también a que nuestra ciudad se erigió en el referente por excelencia de las desapariciones de mujeres y los feminicidios.La realización de los foros parecería que se inserta en una línea que durante el gobierno de López Obrador habrá de ser recurrente y que además fue muchas veces anunciada en su campaña: ir al encuentro con la gente directamente afectada, preguntar y dialogar, para que a partir de esa base fáctica se tomen las decisiones; sin embargo, no hay foro de consulta con base pulcramente neutral porque, en principio, se tiene que partir de ciertas directrices temáticas que son las que marcarán los cauces por los que habrá de transitar el diálogo.Y en esta ocasión el diálogo transcurrirá por senderos que implican cambios drásticos en la manera no sólo de enfrentar, sino hasta de conceptualizar la problemática. Así, todo parece indicar que la manera de conseguir la pacificación del país dejará de utilizar el subterfugio del combate frontal al narcotráfico, mismo que solamente ha logrado convertir al país en un cementerio.Ahora el acento se pondrá en la atención a las víctimas; en la cohesión comunitaria en aras de una auténtica reconstrucción nacional; en el ataque a la raíz de las causas sociales que originan la delincuencia, donde la marginación y la pobreza ocupan un lugar central; en la atención a los serios problemas que afronta la educación en México; en entender las dinámicas fronterizas y el fenómeno migratorio. A estas alturas, se observan estos elementos como antitéticos a la militarización del país, a la criminalización de la miseria y a la perspectiva retrógada de quienes todavía piensan que al ratero hay que amputarle la mano.Solamente resta confiar en que los foros de la pacificación no se conviertan en una réplica de la “foritis” tradicional. Esa que se practica sexenio tras sexenio y que también corre a lo largo y ancho del país. Los nuevos vientos deben refrescar también la manera en cómo se conciben estos eventos. Excluir la demagogia, la frivolidad y el culto a la personalidad. Atender las expectativas y requerimientos de los que nada tienen, salvo su dolor a cuestas. Escuchar la voz de los desvalidos pero sin dilapidarla a las primeras de cambio. El proceso de pacificación será arduo y no lineal. La adaptación a las circunstancias específicas de las distintas regiones del país parece ser una de las claves para que esta larga, muy larga travesía tenga éxito.

