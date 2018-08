El drenaje pluvial es un problema tan complejo que la imagen de la Hidra de Lerna y sus múltiples cabezas me viene a la mente, ya que no es posible resolver este problema atacando sólo una de sus “cabezas” o vertientes. A manera de ejemplo, la semana pasada, mientras hacía un recorrido por la zona de diques y arroyos del Arroyo de Las Víboras y del Arroyo Colorado, que bajan de la Sierra de Juárez y atraviesan varias colonias del poniente de la ciudad, me percaté de varios elementos que rebasan los aspectos estrictamente hidrológicos e hidráulicos de la problemática pluvial.El drenaje pluvial se ve afectado por el desorden que existe en el manejo de residuos derivados de las construcciones, vulgarmente conocidos como escombro, que impune e indiscriminadamente se utilizan para rellenar arroyos en la Sierra de Juárez, lo que modifica no sólo la hidrología sino también el comportamiento hidráulico del agua de lluvia que tiene que desbordar y arrastrar provocando mayores daños a su paso por las colonias de la ciudad.Este me parece un problema grave en sí mismo. Sin embargo, peor aún es que quienes se dedican a la construcción son en parte quienes provocan los problemas de inundación y destrozos en la ciudad por esa irresponsable práctica de tirar escombros en los arroyos para rellenar terrenos, buscando hacer aprovechables zonas que son de riesgo para las edificaciones y sus futuros habitantes.Otro problema que pude constatar es el absoluto desorden en materia de asentamientos humanos. Recuerdo cómo, hace más de 25 años, el alcalde Francisco Villarreal decidió atender este grave problema en la ciudad y buscó evitar nuevas invasiones y autoinvasiones que en todos los casos significa aumentar el costo de vida de la gente que menos tiene e incrementar su vulnerabilidad frente a fenómenos hidrometeorológicos que ponen en riesgo no sólo su patrimonio sino su vida.En el recorrido mencionado, también fui testigo de una invasión en proceso en uno de los diques aledaños a la colonia Juanita Luna. Estas represas, ya de por sí invadidos y destruidos, ahora se vuelven a invadir en pendientes y zonas de alto riesgo, que afectan a los mismos invasores, pero además a todas las personas que deberían ser protegidas por esta precaria infraestructura pluvial que debería proteger a los habitantes de la zona del agua y los arrastres provocados por las lluvias e inundaciones.Las funciones de asentamientos humanos que debe cumplir el Municipio que hace años habían logrado detener invasiones, son ahora, años después, nuevamente fuente de desorden, vulnerabilidad y riesgo para la población y la ciudad, reduciendo la calidad de vida de toda la comunidad.Estas invasiones además se dan en los arroyos que están después del Camino Real, otra obra de infraestructura mal hecha, sin planeación hidrológica, que pone en riesgo a las colonias aguas abajo. De nuevo la colusión de intereses económicos e inmobiliarios con la ausencia de autoridad municipal, o incluso apoyados irresponsablemente por esta, han disminuido la infraestructura contra inundaciones para toda la ciudad.La interacción de canalizaciones con el drenaje sanitario y la falta de diques y desarenadores es causa constante de taponamiento en los colectores, que hace que broten aguas negras de las alcantarillas, que se colapsen los colectores y sigan provocando socavones, daños a vehículos y personas. Este tipo de problemática es muy fácil observarlo en la zona norponiente y poniente de la ciudad.En el suroriente de la ciudad, la falta de infraestructura pluvial se agrava por la violación a los principios básicos de planeación y gestión urbana, miles de viviendas en zonas de inundación tanto en el Barreal como en el Mezquital y la zona de Riberas del Bravo, entre otros. En general fueron autorizados por el Gobierno municipal, impulsados por el Gobierno del Estado y financiados por el Gobierno federal hace algunos años. Hoy, la infraestructura inundada y las viviendas abandonadas son equiparables a un desastre urbano de zonas de guerra.La falta de drenaje pluvial no se resolverá sólo con infraestructura e ingeniería; se requiere gestión, operación y mantenimiento, aplicación de la ley y creación de instituciones responsables para afrontar este monstruo que daña a la ciudad. La inversión de 43 millones de pesos del Gobierno del Estado para proyectos ejecutivos es un primer paso en esa dirección, pero no suficiente.