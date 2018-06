Presumen funcionarias ser las más chulas de ‘Javy’

El jefe se la pasa campechana y ellas también. No hay porqué ser distintas. Encabezan tres subsecretarías del Gobierno estatal en Juárez. Son Austria Galindo, de Cultura; Judith Soto, de Educación; y Alba Cardona, de Desarrollo Social.En la expresión está el tamaño de la seriedad y la falta de respeto institucional. No hay mucho para deferencias especiales hacia su jefe pero debieran al menos cuidar las formas. Se autollaman “los ángeles de Javy”.No vamos a hablar de estética para conceder que son viva imagen y semejanza de “los ángeles de Charly”. Distancia luz de la Barrymore, Camerón Díaz o Lucy Liu. Bromean, lo sabemos, aunque coloquen en su foto de Face: “sin duda la zona norte tiene a las subsecretarias más chulas. O no???”. Los lectores pueden opinar revisando la imagen correspondiente en la versión digital de La Columna.El tema no es la respuesta a su pregunta, sino la calidad de trabajo que debieran estar desarrollando no como las más chulas sino como las más eficientes. Las decenas de miles de alumnos y sus maestros en Juárez están pasando por auténticos calvarios debido a la falta de agua y electricidad en muchos planteles.¿La cultura? ¿Cuál? Sabemos de Austria Galindo solo por su derroche y su falta de transparencia en el manejo de la subsecretaría. Nada importante en favor de los juarenses surge de esa oficina.Desarrollo Social en los hechos es manejada ni siquiera por Cardona sino por uno de sus subordinados, Rogelio Loya Luna, metido 100 por ciento en proyectos político-electorales.Está bien que se consideren las más chulas esas funcionarias públicas, pero no cobran del presupuesto para bromear ni para intentar concursos de la más ‘chula’ del ejido en la pasarela de “los ángeles del Javy”.De pena ajena.***Algún encanto especial transmite Tatiana Clouthier. Donde pone el pie cautiva, lo mismo en sectores de empresarios, que líderes sociales, servidores públicos y hasta periodistas.Quedó eso comprobado durante su recorrido por esta frontera, particularmente la noche del jueves en una residencia del fraccionamiento Campestre. Estaban convocados solo unos 60 hombres y mujeres de negocios pero la cantidad fue tres veces más grande.Los anfitriones no pudieron negarse a la solicitud de los invitados iniciales para convocar al amigo del amigo hasta completar cerca de 160 personas. Muchos de ellos ejecutivos de las empresas maquiladoras más importantes de la ciudad.El encanto de Tatiana por supuesto tiene algo que ver con las posibilidades de éxito que todo mundo le está concediendo a su jefe político, Andrés Manuel López Obrador, pero ella por sí sola tiene capacidad de convocatoria porque su desempeño es sencillo, preparada y de buen carácter.Domina todos los temas de la vida nacional; claro, tiene escuela de su finado padre excandidato panista a la Presidencia de la República, el Maquío, Manuel Clouthier, pero es claro que ha fortalecido su acervo con su propio, amplio, conocimiento de la República. No por nada es la coordinadora nacional de la campaña de López Obrador.***Volvemos al tema porque ejemplifica el corte que tiene todo el régimen del nuevo amanecer. Trataron de encubrir un escandaloso acto de corrupción que si bien todavía no pasa la prueba de la impunidad al menos ya quedó claro que existió.El gobernador Corral avienta pedradas en algunas direcciones señalando indecencias en el manejo gubernamental de sus opositores pero ni un dedo ha movido para sancionar al menos políticamente a su director de Vialidad, a su jefe de la Policía Estatal y a su director de la Comisión de Vivienda; Carlos Reyes, Óscar Aparicio y Carlos Borruel.La jefa de asuntos internos de la Fiscalía General del Estado, Erika Jasso, ha concluido que agentes de vialidad al mando de Reyes y de Aparicio, y al menos un policía municipal hermano de Borruel, armaron de madrugada todo un operativo en la vialidad más importante de la ciudad de Chihuahua, el Periférico de la Juventud, para permitir que escapara de un accidente el hijo de Borruel, del mismo nombre. Pretendieron borrar todos los rastros. Escondieron peritajes y hasta el carro McLaren chocado propiedad del junior.La funcionaria se fue a los hilos delgados de la madeja, policías municipales y agentes de vialidad, que indudablemente no habrían movido un solo dedo si no es por instrucciones de sus respectivos jefes.Quien mejor lo sabe es Corral pero la pasa viendo las pajas en ojos ajenos y no las vigas en los propios.***Precisamente el gobernador pretendió llamar ayer la atención contra Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, con el tema de las nuevas grabaciones que presumiblemente vinculan a Ricardo Anaya con el lavado de dinero.Metido él mismo hasta los codos en campañas electorales que ni siquiera son de Chihuahua, sino de Nayarit y la Ciudad de México, asegura Corral que el presidente y el titular de Gobernación ya pactaron con López Obrador“Peña es responsable del régimen más corrupto y corruptor de los últimos 50 años. No puede ni debe quedar impune. Como tampoco debe llegar López Obrador que ya pactó, convertido en lo que tanto criticó”.Ya siente Corral Jurado que se quedará solo a partir de los próximos dos años y medio, sí como gobernador, pero rechazado por los chihuahuenses debido a su desdén y falta de pericia para administrar el estado y repudiado por el grueso de la eventual nueva clase política nacional.***Al fin lograron algunos candidatos priistas que se pusiera guapo el primo Ignacio “Nacho” Duarte. Anoche cortaron una flor de su jardín en la residencia que posee en Pino 113 del fraccionamiento Campestre.Invitó Duarte a carne asada para unas 200 personas que llegarían en apoyo de los candidatos a la Alcaldía, Adriana Terrazas Porras; a diputado federal por el cuarto distrito, Hiram Hernández; a diputada local por el quinto distrito, Paulina Calderón y el abanderado por la Sindicatura, Carlos Calleros.Los tricolores andan urgidos de apoyo, de generar al menos la percepción de que siguen con vida y posibilidades de triunfo. Esta vez no sería tan importante la calidad de los cortes y los tragos ofrecidos por “Nacho” sino su capacidad de convocatoria. Hoy sabremos si fueron cumplidas las expectativasHoy mismo sabremos cómo les fue.