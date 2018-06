Nexos entre muerte, gobierno y mucho oro ‘ilegal’

La empresa Río Tinto debió retirarse o ser retirada de Urique en 2016. Concluía en esa fecha su ‘vida útil’. Pero sus dueños siguieron explotándola sin los permisos correspondientes o chicaneados, bajaron la guardia en materia de seguridad –cerrarían en cualquier momento-, tronó el dique de una presa de ‘jales’ y sepultó a una cantidad todavía indeterminada de mineros; han sido rescatados solo tres cuerpos hasta ayer.Siguen desaparecidos cerca de 10, según cálculos de las autoridades. Sus familias lloran sin esperanza de encontrar sobrevivientes.Era imposible que una empresa con más de 200 empleados pasara desapercibida para el gobierno. Tenemos una posible explicación que debe ser sujeta a investigación por las autoridades correspondientes que llevan a cabo las indagatorias generales.El director de Minería del Gobierno del Estado se llama José Rafael Javalera Batista, hijastro del magnate de la madera, las minas y el beisbol en toda la región serrana, José Luis García Mayagoitia. Es también exfuncionario estatal de primer nivel y socio de quien aparece como uno de los dueños de la mina Río Tinto, Mario Ayub Touché.Ayub ha sido considerado siempre mecenas en campañas electorales del Partido Acción Nacional (PAN). Tiene relación directa con varios de sus dirigentes, entre ellas la diputada local corralista en el Congreso del Estado, Blanca Gámez Gutiérrez. Es su yerno.Con esas relaciones y con esos compromisos era imposible que el empresario sufriera cualquier amonestación desde que terminó la ‘vida útil’ de la mina hasta que ocurrió la tragedia.Para sus intereses económicos valió la pena. En el Clúster Minero se calcula que Río Tinto producía tonelada y media de oro y cinco toneladas de plata cada año a un costo ínfimo en salarios y maquinaria. La explotación se daba a cielo abierto. Casi 80 gramos de oro por tonelada de tierra removida, que era llevada a la ‘presa de jales’, la que reventó.Cieneguita Lluvia de Oro es la pequeña población donde se ubica la mina. Municipio de Urique, unos 450 kilómetros al sureste de la ciudad de Chihuahua. Está en lo más profundo de la Barranca del Cobre, o Divisadero Barrancas, el principal destino turístico serrano de Chihuahua, famoso en el nivel internacional.***Sorprendente. Ven la tormenta de fuego solar y no se hincan. En medio de un rechazo ciudadano casi unánime, el candidato panista a la Alcaldía, Ramón Galindo Noriega, replicó en su página digital de campaña una porción generosa de guerra sucia contra su propia candidata a diputada federal por el cuarto distrito, Daniela Álvarez.“Daniela Álvarez y su pasado no representan al PAN: Ramón Galindo”, dice en la página de campaña “PAN, vinculación Chihuahua” (copia en la versión digital).Dice el párrafo completo: “A raíz de hacerse público el vínculo de la exdiputada y ahora candidata por el cuarto distrito federal al votar en contra de Chihuahua y a favor de Duarte, y en congruencia con las investigaciones del Gobierno del Estado con los expedientes X, no apoyaremos su candidatura. Así lo externaron los panistas del Comité Directivo Estatal”.***El martes comparecieron ante los jóvenes de la Cámara de Comercio (Canaco) los candidatos a diputados (as) federales por el cuarto distrito. Estuvieron todos (as) y todos (as). Se defendieron con sus exposiciones.Jaló la atención de los mismos chavos comerciantes ­—que se nota les encanta la grilla— la presencia juntas de las examigas, precisamente Daniela Álvarez; postulada por el PAN; y la independiente, María Antonieta Pérez Reyes.Ellas fueron una sola hasta que María Antonieta tomó sus chivas y se fue retirando del PAN, desembocando en el bando independiente. Hoy mantienen diferencias irreconciliables. No hubo pelea esta vez pero sí alta tensión a lo largo del encuentro.Ayudó a Daniela que fue ubicada al centro del presídium; a su diestra, Abigail Villegas, del Partido Verde, que ha hecho buen campañón; e Hiram Hernández, del PRI; a la siniestra, el candidato de Morena, Ulises García y justo la independiente María Antonieta.Este distrito es uno de los que dan como ganados los blanquiazules. Aun en las peores condiciones electorales ha sido obtenido el triunfo por quienes abanderan esas siglas. Hoy se mantiene el optimismo pero con grados de duda ‘razonable’ frente a la circunstancia de un arrasamiento por parte de Andrés Manuel López Obrador para los casos de Morena; o del mismo Armando Cabada, del ejército independiente, ahora con el afamado expriista César Tapia en la primera línea de fuego.****Las candidatas a la Alcaldía, Adriana Terrazas; y la diputada federal por el tercer distrito, Lilia Merodio, se pusieron rebeldonas en la gira de José Antonio Meade por la ciudad de Chihuahua y Cuauhtémoc.Rechazaron en todo momento ocupar la Suburban en la que viajaban los candidatos a la senaduría, José Reyes Baeza; y a la diputación federal por el noveno distrito, actual senadora, Graciela Ortiz González. No se fuman.Debió intervenir con sus buenos oficios diplomáticos (¡!) el dirigente estatal priista, Omar Bazán Flores. Hubo reacomodo de gente en las camionetas y se acabó el significativo problema. Hubiera pegado a Meade cualquier altercado por simbólico que fuera.Fuera de ahí le fue bien al priismo de aquella región con Meade. Los de la Unión Ganadera Regional no habían recibido al equipo de Reyes Baeza. Ya pactaron alianza y agenda de actividades con ese sector, importante en calidad y en cantidad.Con los menonitas de Manitoba, varios miles, tampoco había relación cercana a pesar de que sus enemigos los barzonistas andan todos con Andrés Manuel López Obrador.También con los dueños de la principal productora de manzana en Latinoamérica, los Corral Pérez, hubo ganancia. Tuvieron acuerdo para ampliar vínculos y apoyo económico con empresarios VIP de la región de Cuauhtémoc, Chihuahua y otras latitudes del estado.Respiraron un poco los tricolores chihuahuenses. Creen que pueden ganar la senaduría y con eso jalar otros espacios como diputaciones y Alcaldía... pero requieren de más apoyo humano y económico. Morena y los independientes en Parral y Juárez los traen de cabeza.***Este viernes la visita política a Ciudad Juárez corresponde a Tatiana Clouthier, la hija del afamado excandidato presidencial panista (q.e.p.d.), Manuel Clouthier. Viene en su calidad de coordinadora general de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, que ni por un instante deja la supervisión electoral en esta frontera, ya personalmente como lo ha hecho más de dos veces, o a través de su delegados nacionales e inclusive de la presidenta Yeidckol Polevnsky.Tiene Tatiana como principal evento una reunión-comida con líderes sociales en la excámara junior, hoy El Saguán, con líderes sociales. También las encerronas de rigor para medir el avance de los candidatos de la coalición Morena-PT-PES.