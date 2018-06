En video: Acapara la jefa Jasso a Julión para ella solita

Dicen que los pantalones blancos hasta colgados se ven bien. Le funcionó a la jefa de Asuntos Internos (el nombre es más técnico y largo), Érika Jasso, que el fin de semana valientemente logró alcanzar el redondel de un palenque para colgarse del hombro de su ídolo ranchero-chacaloso, Julión Álvarez, y demostrar ante el respetable que domina en la bailada el estilo cumbiero-seguidito... ¡Quihúbole!Ella estuvo en el cierre de las ferias de Santa Rita en la ciudad de Chihuahua. Iba metida en un pantalón blanco bien combinado con blusa oscura que hizo juego con el saco del cantante chiapaneco de escuela musical sinaloense.Quienes conocen a la ‘jefa Jasso’ no se sorprenderán con las imágenes y el video correspondiente en la versión digital de La Columna. La conocen alegre. Filio norteña hasta los tacones pero cuidadosa de no brincar la raya hacia el mal gusto y menos hacia la falta de trabajo y la decencia en su desempeño.Ha mandado a varios ‘angelitos’ de la Estatal a la cárcel por diversos delitos y no ha perdonado ni al comisionado estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio a quien se refiere con poco cariño como “El Bonito”. Le descubrió el teatro armado para proteger a Carlos Borruel junior, hijo del titular de la Comisión de Vivienda, Carlos Borruel, tras un accidente en un McLaren de cinco millones de pesos.Debe esperarse que vengan críticas a la fiscal por esa velada, sobre todo cuando el gobernador Javier Corral estuvo ahí al menos un par de ocasiones mientras el estado se desmorona, pero seguro sabía ella a lo que se atenía, igual que el “licenciado” Jesús Antonio Pinedo, el vocero gubernamental, que a distancia observó la bailada de Jasso, acompañado de una mujer. La foto correspondiente, en digital.Recordemos unos versos del corrido a la fiscal que no obtendrá Grammy ni miles de compartidos pero se escuchó bastante:El trabajo que realiza es peligroso y exigenteEl estado lo recorre muy seguido con su gente...Allá en la capital la miran con sus beta 4Saben que ella siempre anda x2 para el trabajoSe mantiene al pendiente sabe que ya no hay descansoY por si les queda duda ella es la licenciada Jasso***De locura será la gira de José Antonio Meade este miércoles por la ciudad de Chihuahua-Cuauhtémoc, según la agenda marcada por los organizadores. Nomás veamos el horario. Sale a las cinco de la mañana de la Ciudad de México y tomará vuelo de regreso al mismo suelo azteca a las ocho y media de la noche. En el ínter aparece una gran cantidad de eventos, varios de ellos masivos. Está empeñado en ganar el candidato presidencial del PRI-Nueva Alianza-Verde.Meade Kuribreña será recibido en el chihuahuita aeropuerto “Roberto Fierro” por el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán Flores; los candidatos a senadores, José Reyes Baeza y Georgina Zapata; el delegado del Comité Nacional tricolor, Esteban Villegas y el candidato a la alcaldía, Alejandro Domínguez Domínguez. Ahí mismo tendrá encuentro con unos 200 presidentes seccionales y líderes priistas.Luego la comitiva se trasladará al hotel Sheraton-Soberano para sostener varias entrevistas con directivos de medios de comunicación.De ahí arrancarán hacia la salida a Cuauhtémoc, donde está ubicada la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, donde será recibido por su consejo directivo liderado por Federico “Lico” Duarte Medina. Ahí mismo en la explanada tendrá evento masivo calculado para unas dos mil personas, entre ellos los candidatos a diputados locales, federales, etc.En Cuauhtémoc se reunirá con unos 500 líderes de la comunidad menonita Manitoba y después “saludará” a unos 500 empleados del grupo empresarial La Norteñita, el principal productor de manzana en Latinoamérica. Comerá con los dueños de la empresa, Luis Antonio y Óscar Corral Pérez, y hará un recorrido por las gigantescas líneas de empaque.Luego el regreso a la ciudad de Chihuahua hasta el Centro de Convenciones. Será recibido Meade por los dirigentes del Panal para un evento también masivo. “Comunidad Guachochi”, es el extraño nombre de un grupo de profes que organiza el encuentro.Así terminará el maratón. Saldrá corriendo la comitiva para volver al aeropuerto... y después al siguiente punto de campaña.***Este miércoles andará por Juárez el dirigente en México del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda Vidales, pieza operativa esencial de Ricardo Anaya Cortés, el candidato presidencial de Por México al Frente.Le ha brindado poca atención la dirigencia nacional blanquiazul a Ciudad Juárez, inclusive al estado de Chihuahua. Anaya ha venido una sola vez y de pisa y corre. Llegó durante la tarde-noche de un día equis y partió casi de madrugada.Zepeda buscará inyectar ánimo y compartir algunas de las últimas estrategias hacia la jornada electoral del primero de julio. Ya no queda mucho tiempo para implementarlas. Tres infartantes semanas. Eso es todo.Se reunirá el dirigente blanquiazul con los candidatos a diputados federales en primera instancia; luego hará lo propio con los postulados a las diputaciones locales y junto con ellos estará el candidato a la Presidencia Municipal, Ramón Galindo Noriega.Los principales encuentros con candidatos los tendrá en la “casa azul”, la coordinadora de campaña ubicada en ex Coloso Valle. Por supuesto, en el ínter la conferencia de prensa de rigor.Habrá una encerrona principal con algunos de los operadores de todas las campañas, posiblemente se sume la fórmula de candidatos a senadores, Gustavo Madero y Rocío Reza Gallegos.La tarea más importante en lo que resta de la campaña parece imposible de conseguir, unificar las campañas de los candidatos a diputados y síndico, con la presidencial y la de alcalde. A los nominados por las diputaciones les ha dejado Galindo menos que sobras. Es lo que encontrará Zepeda.***Algo se trae entre manos la delegada de Morena en Chihuahua, Ariadna Montiel. Estuvo desde el fin de semana en Ciudad Juárez muy cerca del equipo del candidato a la alcaldía, Javier González Mocken, y apenas ayer volvió sobre sus pasos a la capital del estado, donde tiene su base. Sorprendió tanto amor repentino.Ella sabe que los enlaces, contactos e influencias los tiene Mocken directamente en el Comité Nacional morenista. De no ser por eso lo tumban Juan Carlos Loera y varios más que, efectivamente, jugaron a los siniestros días antes que fuera ratificada la postulación para el exalcalde expriista. Quisieron hacer lo mismo con el candidato a senador, Cruz Pérez Cuéllar, lo dieron inclusive por hecho.La actitud cambió en Ariadna hacia Morena Juárez y particularmente hacia la candidatura a la Alcaldía... quizá porque observa buen avance y/o quizá porque Andrés Manuel está pendiente de Juárez tan a diario como su propio desayuno.Eso ha de ser.