Personal del Instituto Estatal Electoral (IEE) decidió tomar el Shangri La tras concluir el debate entre candidatos(a) a la Presidencia Municipal de Juárez. El presupuesto contempló ese gasto, no un ventilador al menos portátil para bajar los más de 40 grados al interior del recinto durante el encuentro, ni unas tijeras para recortar los presentadores de los candidatos (a) que aparecieron arrancados con los dientes; ni iluminación decente...Los moderadores Oksana Volchannskaya y Taurit Gastelum salieron destapados al clima fresco, el arroz y las alitas del Shangri apenas culminaron las dos horas de bochorno y dimes y diretes de los candidatos. Junto con ellos corrieron a la misma velocidad tarahumara la consejera Catalina Espino y su asesor de lujo, Julio César Santa Cruz Favela; así como otros tres consejeros (as) Saúl Rodríguez, Gilberto Sánchez, Julieta Fuentes y Alonso Bassaneti. Completaron el cuadro Mario Hermosillo, de Comunicación Social, y otros de menor jerarquía.Queda una interrogante en el ambiente. Todo el operativo relacionado con este debate tuvo un costo extra para el Instituto Estatal Electoral. Aparte del Shangri La, por supuesto. Pagaron a la razón social ‘Saeta’ de la ciudad de Chihuahua alrededor de 60 mil pesos. ¿Es empresa fantasma o cuál fue su función?Empezó 10 minutos tarde el encuentro porque tampoco ‘Saeta’ llegó con la señal. Debieron colgarse del Canal 44 y salir de la mega bronca... para coraje de ‘Ramoncito’.***De las que nos alcanzamos a enterar hubo dos ‘celebraciones’ posteriores al debate. Una en la siemprera Quinta San Ángel, donde Ramón Galindo fue abandonado prácticamente por todos los candidatos panistas (salvo Rulo García, postulado por la Sindicatura).Estuvieron Pancho Barrio, la vicegobernadora Lety Corral (foto en la versión digital); Fernando Álvarez, Jesús Andrade, el inutilísimo titular del Fidecomiso de Puentes Federal, Gustavo Elizondo... etc.Todos los candidatos fueron invitados. Salvo el mencionado nadie fue porque Galindo, Leticia y Barrio, tienen agandallados spots, espectaculares y recursos económicos que se supone debieran ser repartidos equitativamente entre todos abanderados azules, no solo en la campaña por la Alcaldía.Otro festejo con las mismas ganas pero solo con un par de amigos, lo desarrolló en el San Martín, el dirigente estatal del PRD, Pavel Aguilar. Un servicio completo de aguas minerales y botella Buchanans 21, ó 18. Esto fue nomás para darle el primer coscorrón a la dantesca sofocación del debate.***No anda de buen humor la candidata del Revolucionario Institucional (PRI) a diputada federal por el primer distrito, Adriana Fuentes Téllez. Calor y estrés político le han acortado la mecha.El fin de semana tenía ella un encuentro campañero en la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC) capítulo Juárez. La cita era a las 10 de la mañana. Estaría junto a Fernando Mota Allen, candidato a síndico; Lilia Merodio, postulada por el tercero federal; la fórmula nominada por el Senado, José Reyes Baeza y Georgina Zapata, y por supuesto, la candidata a la Alcaldía, Adriana Terrazas Porras, la nueva portaestandarte del Juárez como estado soberano.Adriana estuvo en el interior del edificio de CMIC puntual a las 10. Esperó, cinco, 10, 15 y hasta 20 minutos. Los directivos constructores platicaban afuera con el resto de los candidatos tricolores sin reparar mucho en la precisión inglesa.La candidata empresaria francamente se molestó. Así fue observada. Incómoda. Enojada. De repente decidió abandonar el salón frente la mirada de los agremiados a la CMIC que también esperaban al resto de los invitados.Ella salió como flecha. No se despidió de nadie. Eso de la impuntualidad mexicana no es lo de ella, menos cuando el panorama electoral es contrastantemente caluroso pero sombrío para el Revolucionario Institucional.***Al gobernador Corral no le preocupa la falta de aire acondicionado o la eterna falta de medicamentos en los hospitales chihuahuenses; tampoco la violencia que azota a todo el estado, la falta de agua en gruesos cinturones poblacionales de la entidad, la falta de dinero en las arcas estatales...Toda su concentración la mantiene en su pesadilla constante, el duartismo: “Un exhorto de Agustín Basave a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de gran relevancia para la lucha contra la corrupción y la impunidad”.Es un artículo del susodicho Basave publicado en varios medios informativos “exhortando” a la Corte para no dejarse “avasallar” por el régimen federal en el caso Alejandro Gutiérrez “La Coneja”.Habla el intelectual sobre el exsecretario general del PRI recluido en Chihuahua por un supuesto peculado de 250 millones de pesos, armado junto con el exgobernador, César Duarte y varios de sus exfuncionarios.El tema es que la justicia federal ha determinado llevar el expediente en esa jurisdicción pero el gobernador Corral no lo ha querido soltar por su empecinamiento contra Duarte y porque cree que eso le redituará en votos para el PAN chihuahuense y para el abanderado presidencial de dicho partido, Ricardo Anaya.No tiene mente Corral Jurado para pensar en otra cosa que en eso.***Maura del Carmen González Barrio se presenta con el siguiente curriculum:-“Abogada panista” por la Universidad Interamericana del Norte, campus Juárez.-Exsupervisora regional adjunta en la Secretaría de la Función Pública.-Exmiembro del Comité Directivo Estatal del PAN Chihuahua y Juárez-Exjefa de enajenaciones en Gobierno municipal de Ciudad Juárez.-Integrante del Consejo Político Estatal del PAN.-Precandidata a diputada federal por el distrito tres en 2015.Ningún tema que ni de cerca se le parezca a la defensa de las mujeres y/o a la aplicación de la justicia en favor de las mujeres.Maura es a quien el subsecretario de Gobierno en Juárez, Mario Dena, y su madrina la vicegobernadora, Leticia Corral, han decidido que sea la directora regional del Centro de Justicia para Mujeres. No ha sido formalizado el cargo pero ya está comprometido.Hace más de 15 días empezó a ser manejado el dato sobre el nombramiento. En todo este tiempo no ha sabido una palabra sobre el mismo la directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres), doña Emma Saldaña, de donde depende el Centro de Justicia. Como dirían Armando Cabada y ahora Ramón Galindo... así las cosas.***‘El Corralito’ de López Mateos se puso intenso ayer a la hora de la comida. Se toparon el rector de UACJ, Ricardo Duarte; y el director de la misma casa de estudios, Manuel Loera. Eran confidentes. Hoy la pelea por la sucesión de rectoría los ha distanciado. Caras vemos, corazones no sabemos. Se saludaron bien pero hasta ahí.