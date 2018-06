Hablan las encuestas nacionales

Con la publicación de los resultados de las encuestas nacionales Reforma y Radio Centro, practicadas entre una muestra al azar de mil 200 ciudadanos entre los días 24 y 27 de mayo, la elección presidencial parece estar definida en todo el país con una intención de voto aplastante a favor del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, del 52 por ciento con una diferencia de dos a uno en comparación con su más cercano competidor que es el panista Ricardo Anaya Cortés, que ha visto disminuida su influencia entre el electorado hasta un índice del 26 por ciento.Ni hablar del señor José Antonio Meade que, aunque ha mejorado sus números de preferencias entre el electorado, su numeraria estacionada en un 19 por ciento resulta quimérica para poder aspirar a la silla presidencial. Si algo muy importante y trascendental no sucede, tal parece que “este arroz ya se coció” y que después de 18 años de campaña política y tres intentos, Andrés Manuel López Obrador se alzará con el triunfo presidencial el próximo 1 de julio.Lo interesante ahora de todas las campañas políticas que corren en el territorio nacional se concentra en los resultados de las elecciones locales que están corriendo al mismo tiempo que la presidencial. Esto tiene tonalidades muy interesantes y mal hacen los partidarios activistas de Morena en confiarse en el arrastre de la campaña presidencial porque cada elección se decidirá en lo particular de acuerdo con el calado que entre el electorado tenga cada uno de los candidatos propuestos por los diferentes partidos y grupos políticos que están participando en el actual proceso electoral. Faltan las encuestas locales que no tardarán en producirse.Por eso el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha exhortado a todos sus militantes a no confiarse en la permanencia de los resultados de las encuestas y redoblar sus trabajos en sus respectivas zonas de influencia atendiendo a sus campañas particulares y poniendo especial atención en la vigilancia de los votos porque bien lo dijo José Stalin: “Los que votan no deciden nada, los que cuentan los votos lo deciden todo”. La defensa del voto va a ser el asunto principal de todos los contendientes en la elección porque los resultados pueden distorsionarse con algunas maniobras fraudulentas que no son muy extrañas en el sistema político mexicano. ¡Cuidar el voto es la campaña!En este enfrentamiento altamente competitivo de los diversos candidatos de las elecciones locales se advierte un recrudecimiento del tono de los ataques del PAN y de Morena en contra del candidato independiente a la Alcaldía de Ciudad Juárez. Podemos decir que esta inicial guerra de lodo y estiércol que han emprendido estos dos partidos contra el actual presidente municipal que va en busca de su reelección, Armando Cabada Alvídrez, les va a resultar contraproducente al igual que le pasó al candidato presidencial Ricardo Anaya con sus duros ataques contra López Obrador. Véanlo, bajó en las encuestas.A la generalidad no le divierte esa conducta agresiva porque nadie quiere que el clima de violencia que existe en nuestro medio se incremente y menos en unas campañas electorales. La violencia verbal puede desembocar en violencia física y a nadie le gusta eso. La violencia solo genera violencia y lo cierto es que todos debemos contribuir en nuestro medio a que el ambiente cívico sea más amable y pacificador y eso no se logra con violencia ni con insultos. Por muy graciosos que aspiren a ser. Habrán de pensar la forma de realizar cuestionamientos más serios y más fundamentados si lo que quieren es criticar.El electorado no es ignorante, pues la mayoría tiene nivel de secundaria y hasta preparatoria y sabrá meditar muy bien su voto. Así las cosas, en estos tiempos electorales debemos reflexionar bien sobre el pensamiento de Joseph Joubert que nos dice: “Como la dicha de un pueblo depende de ser bien gobernado, la elección de sus gobernantes nos exige una reflexión profunda”. Y los juarenses hemos visto en el último año y medio que el gobierno independiente y libre de nuestro Municipio ha sido eficiente y rendidor.No existe gobierno perfecto pero Aristóteles nos enseña que: “No hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno que sea practico”, y honesto, que haga todo lo que pueda con lo que tenga y en el lugar y tiempo que le toca actuar.Todos somos testigos de las grandes carencias presupuestales que tiene nuestro municipio, pero también nos constan los profundos esfuerzos que ha hecho el gobierno independiente para hacer mucho con lo poco que tenemos, procurando que nada se desperdicie ni se dilapide.Ya superan los seiscientos mil los metros cuadrados de pavimento reparado y son muchas las acciones de infraestructura urbana que se han realizado a pesar de los bloqueos de mala fe a que se han enfrentado. Un gobierno así merece el apoyo de su gente y difícilmente podrán ser engañados por los críticos malvados que fueron ellos mismos los que provocaron el caos. El pueblo no volverá a votar por sus verdugos ni por los agoreros de la violencia, así sea, por lo pronto, únicamente verbal.El día 2 de julio, después de las elecciones, todos estaremos aquí y tendremos que seguir conviviendo entre nosotros al margen de cualesquiera que sean los resultados electorales, de tal manera que es muy mal visto que densifiquemos aún más el intoxicado ambiente que vivimos. Una campaña de propuestas sin descalificaciones ni insultos lacerantes sería más provechosa para los panistas y morenistas que lo que están haciendo. Javier González Mocken debe moderar el furor bélico de sus partidarios para aprovechar el impulso de la inercia de la campaña presidencial a su favor, de otra manera se perderá entre las mismas que están arrojando las campañas.Mejor haría en conjurar la campaña interna de voto cruzado que se traen en su contra algunos miembros del partido Morena en la localidad, que nos informan están promoviendo el voto cruzado en contra de Javier González Mocken y solamente a favor de algunos de los candidatos de su preferencia, genuinamente morenistas, despreciando la candidatura del expriista por no ser nacido en su partido. Ese voto cruzado sí le es peligroso y se está promoviendo al interior del propio partido Morena. Son personas que no quedaron muy contentas con su postulación externa, no tienen espíritu partidista y no les importa que este voto cruzado pueda perjudicar al mismo AMLO por el divisionismo que crea. Total no nada más en el PRI existen los traidores.Otro inconveniente que se nos informó es el hecho de que el candidato González Mocken de Morena ha designado a su asesor en jefe en materia de seguridad al señor César Omar Muñoz con el cual no están de acuerdo muchos de su grupo porque tienen resentimientos para con este exjefe policiaco y exmadrina de la Policía Judicial del Estado. El tema de la seguridad pública es muy delicado y la sensibilidad ciudadana a ese respecto se encuentra muy dañada. Javier González no debe olvidar que, básicamente, la seguridad pública, la criminalidad y la ola de homicidios es una responsabilidad del gobernador del estado así es que achacárselo a Armando Cabada va a resultar contraproducente. Ahí Javier González debe tener mucho cuidado y seguir consejos más sensatos porque es un problema que nadie puede resolver. Con Omar Muñoz la policía va a producir mucho dinero pero poca confianza.Por su parte sin prisas pero sin pausas el candidato independiente a la Presidencia Municipal y todo su equipo de candidatos continúan su campaña de acercamiento a los más diversos grupos que existen en nuestra sociedad con su propuesta de transformar en la medida de lo posible a nuestra ciudad en los próximos tres años.Lo vimos sostener esta semana un positivo encuentro con un nutrido grupo de ciudadanos en la famosa Sociedad Cultural México España, que preside el licenciado Ernesto Lucero Talavera, donde se le hicieron planteamientos interesantes y le dieron positivas muestras de apoyo a su candidatura sin atacar a sus opositores. La impresión que dejó el candidato fue buena y reafirmó las múltiples simpatías que tiene en ese conjunto de ciudadanos que ha demostrado poseer una sólida estructura y un buen nivel de influencia social.Pero el independiente Armando Cabada no se detiene, su grupo ha estado organizando numerosas visitas a las colonias más populosas de nuestra ciudad donde ha tenido una buena aceptación. Es una campaña territorial que la siguen los otros candidatos independientes a las diputaciones y a la sindicatura. Por cierto, para muchos el mejor candidato a síndico es el licenciado Gustavo Méndez Aguayo quien además de un sólido prestigio, posee una amplia formación profesional que lo recomienda ampliamente.