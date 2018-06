Salió barco la maestra Leticia Díaz en el debate. Durante la primera parte del encuentro quiso reprobar a sus oponentes porque le “dolió ver la pelea” en la que se enfrascaron. Dijo les pondría cero pero concedió el cinco...y más adelante les otorgó un seis sin bajar la animosidad de los contendientes.Era previsible el encontronazo. Los siete candidatos a la Alcaldía buscaron dar sus mejores golpes y defenderse de la mejor forma porque está en juego la Presidencia Municipal por tres años y toda la administración de recursos económicos que implica.El independiente Armando Cabada ya sabía que le señalarían los temas de seguridad, la relación con la empresa televisiva de su familia, los retenes de tránsito, la seguridad, el pavimento...el alumbrado, pero ofreció explicaciones por cada punto y atacó sin clemencia el historial de “ineptitudes” de los partidos políticos. “Ustedes están aquí gracias a los dueños de sus partidos”, dijo desde el arranque.Los micro hicieron un papel decente; al menos no el ridículo como suelen hacerlo quienes participan en este tipo de ejercicios y no tienen la menor oportunidad de ganar. Jesús Villa, del Verde; Leticia Díaz, de Nueva Alianza, y José Luis Barrios, del PRD, se prepararon bien.Javier González Mocken, de Morena; y Adriana Terrazas, del PRI, jugaron cartas audaces entre la crítica, la denuncia fuerte y las propuestas. Ramón Galindo, el blanquiazul, quiso ridiculizar y exhibir sin ocasionar algún daño. “Armandito”, soltó. “Ramoncito”, le devolvieron.Ya tendremos alguna medición en el cruce de datos entre los propios candidatos, pero de entrada no se observa que lo ocurrido en el asador en el que estaba convertido el Teatro Gracia Pasquel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), haya modificado sustancialmente la opinión de la ciudadanía sobre quien busca la reelección y sobre quienes pretenden su silla. Todos ofrecieron más obra, menos inseguridad y menos corrupción.***“Que ching... a toda su m... los del PT!!!”, le recetaron desde Facebook al partido convertido en negocio por la familia Aguilar en el estado.La razón es que a los petistas se les ocurrió la peregrina idea de pintar una barda en la colonia Tierra y Libertad con el logo y el lema “Yo soy Partido del Trabajo” encima de un mural que rememoraba a Flor Fabiola Rivera Ferrel, mujer asesinada en esta frontera en diciembre de 2002.El 13 de octubre del 2016 un colectivo pidió permiso para pintar la barda en la colonia donde creció Flor Fabiola. La dueña, de acuerdo con el colectivo que denunció la pinta petista, accedió a prestarle al partido los costados del terreno para los promocionales -se trata de un predio triangular-; sin embargo a los muchachos poco les importó el memorial, que incluía la figura del último muñeco que le regaló Flor Fabiola a Kevin Yael, que quedó huérfano a los 2 años.“Quitaron el mural de Flor Fabiola para pintar su p... propaganda m... y ayer nos habló Doña Lety muy triste”, denunció una de las activistas en la red social. Doña Lety, la madre de Flor Fabiola, llamó hecha un mar de lágrimas, según confió la activista Lluvia Rocha Pérez.Pésima la sensibilidad de un partido que en esta ciudad no repara en el daño que significa borrar un recuerdo para promocionarse, sin el más mínimo respeto a la memoria.***El cacareadísimo Sistema Estatal Anticorrupción, presumido por el panismo como uno de los mejores a nivel nacional, fue por enésima ocasión vapuleado en el interés de los blanquiazules de colocar a sus incondicionales en cada eslabón.De los nueve postulados al puesto de secretario técnico del SEA hay cuando menos seis que tienen vínculos con partidos políticos e incluso han sido candidatos a puestos de elección popular, cuando no parte de los equipos de trabajo de la actual administración.Carlos Manuel Sánchez Valverde ha sido vinculado con el PRI y ahora con los diputados corralistas; Cristóbal Antonio Peinado Quezada es miembro activo del PAN, candidato, consejero estatal y exvocero; Marcela Anaya Jara aspiró a ser candidata de Morena en esta elección; está en la lista el exaspirante a rector de la UACH y excandidato en 2001 a la Alcaldía chihuahuita, Enrique Rafael Rascón Pérez por el entonces Convergencia -MC-, y engrosa la lista Jazmín Yadira Alanís Reza, parte del círculo de Emma Saldaña de Ichimujeres. Sin embargo el caso más preocupante para varios es el de Jorge Javier Ramos Negrete, candidato por MC a diputado federal, ligado también al PAN y con una denuncia por hostigamiento sexual a cuestas.A los diputados, parece, se les olvidó aquel episodio en el que Joaquín Treviño Dávila sacó su homofobia y tuvo que ser destituido de su puesto como consejero ciudadano del SEA. Al hacerse de la vista gorda con los perfiles para el secretariado técnico, el Congreso pretende ubicar a sus fieles, con lo que se cae a pedazos la supuesta ingeniería de primera del sistema, operado para servir al gobernador.***Anda el sospechosismo a todo lo que da en el caso del examen de oposición para las plazas definitivas de jueces y magistrados en todo el estado.Revelamos aquí que el examen había sido diseñado en la Ciudad de México, particularmente en la Universidad Iberoamericana.Ahora corre fuerte y sólida la sospecha de que fue Luz Estela “Lucha” Castro, el cerebro detrás de la instrucción para que la UI hiciera el examen, se le entregara al rector de la UACH, Luis Alberto Fierro, y de ahí pasara la prueba directamente a manos de los amigazos –subordinados, faltaba más-, de la consejera Castro.“No solamente era ch...a los jueces de más experiencia, era poner a amigos de El Barzón”, nos dice un enterado del intríngulis judicial.Por lo pronto son varios quienes han levantado no solamente la voz, sino sendos recursos en contra de un examen que lejos de privilegiar la formación, experiencia profesional e independencia, busca hacer del Poder Judicial del Estado una oficina anexa a la del Ejecutivo.Hoy, el abogado Gerardo Cortinas Murra presenta un recurso de juicio político contra los consejeros de la Judicatura.Se antoja que este tema va para largo, pues además de la independencia judicial, se trata de la pelea por jugosísimos huesotes.***Viene esta semana, el miércoles para ser exactos, el candidato del PRI José Antonio Meade, a Chihuahua y Cuauhtémoc.Están en las filas tricolores emocionados por la visita, expectantes por lo que, dicen, será un anuncio clave para los empresarios agrícolas de Cuauhtémoc.Se supone que el aspirante no priista va a lanzar una propuesta para regular los pozos de la zona, ante la “amenaza” vertida por Heraclio “Yako” Rodríguez de que si gana AMLO se pondrá a peso el reparto de extracción de agua.

