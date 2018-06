Hemos abordado el tema con bastante frecuencia pero nos parte el corazón comprobar cada día que no cambian las cosas. No vemos actitud, ni capacidad, ni voluntad por conseguir una mejoría.Ahora fue una llamada telefónica hecha por una mujer a los conductores de un noticiero televisivo, el de Omar y Carolina (por cierto, extrañados sus fans por el repentino ‘cambio de clima’). El tono de la mujer fue de auténtica dolencia e indignación. “Tenemos un gobernador que da vergüenza”, asestó casi llorando pero firme.Narró ella el infierno sufrido por varios días en el Hospital General. No se lo platicaron, ella fue víctima. Ni gasas, ni alcohol... ni un ventilador. Durante el día insoportable el calor, durante la noche un sauna. Médicos y enfermeras “batallando” por medicamento... hasta por una pastilla “para el dolor”.Renegó directamente de lo que reniega el grueso de los chihuahuenses, que el gobernador, Javier Corral “se gaste el dinero en caravanas” y no pueda dedicar el presupuesto indispensable para atender la salud de los chihuahuenses.Después de la llamada fue comentada la paradoja gigante, justo afuera del Hospital de la Mujer, casi frente al Hospital General, una megapantalla publicitaria que le costó al gobierno corralista cuatro millones de pesos, la primera de unas 50 que planean colocar por todo el estado. Para eso sí hay dinero, no para salud, ni policías, ni becas...***Las fotos no mienten, lanzó el doc Ernesto Morán García. Envió suficientes imágenes para comprobar que reunió a unas 200 personas en la Quinta San Ángel, la granja en la que anunciamos desarrollaría un evento más de campaña hacia la Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).Con triple golpe respondió el cirujano odontólogo los movimientos que trae por su lado Manuel Loera en busca de la principal silla universitaria, y a la ‘unidad’ de los directores de institutos, Juan Camargo, Daniel Constandse y Pancho López, que van juntos en el mismo objetivo. Por otra vía corre a velocidad luz el también doctor David Ramírez Perea. Repetimos: la elección es en agosto.Fuera caretas, dijeron ayer los aproximadamente 200 maestros y personal administrativo que se dejaron apapachar por Morán con tragos de los que desearan y buena comida.La convocatoria es más que aceptable si tomamos en cuenta que el doctor no tiene ningún cargo directivo en la máxima casa de estudios aunque ha sido catedrático por décadas y exdirector de Ciencias Biomédicas. Se ha quedado en la antesala de rectoría varias veces. Está convencido que hoy es la suya.***Han pasado ya más de 100 días desde que un juez federal ordenó el traslado de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez “La Coneja”, Antonio Tarín y Gerardo Villegas a un penal federal.La resolución significaba no solamente que los acusados -recluidos actualmente en el Cereso de Aquiles Serdán- fueran llevados a otro penal, sino que los casos pasaran al orden federal, específicamente a solicitud de la Fepade.Hasta ahora, nada. Ni el Poder Judicial del Estado ni el gobierno de Javier Corral han acatado el ordenamiento, que llegó ya a la Suprema Corte de Justicia.En el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dicen que quienes no han cumplido los ordenamientos federales han sido el fiscal de ejecución de penas, Jesús David Flores, y el director del penal de Aquiles Serdán, Juan Martín González Aguirre.“Por eso quienes están multados son ellos, ningún juez”, dicen en el TSJ.Mientras que de lado del gobierno chihuahuense le echan la bolita a amparos y otros recursos interpuestos para no entregar a “La Coneja” y compañía.De buena fuente nos aseguran que más que el fiscal César Augusto Peniche, ahora quien encabeza la negativa a pasar el caso a la federación es Stefany Olmos, la secretaria de la Función Pública que ni un ápice avanza para investigar la corrupción de su régimen pero salta a la primera que mande Corral para atacar todo lo que huela a duartismo.Eso nos dicen.***El debate de candidatos a la Alcaldía de Juárez, a realizarse mañana, elevará la temperatura electoral por lo que ahí se dirán quienes aspiran a ese cargo.En el equipo de campaña de cada uno de los candidatos y candidatas se trabaja a marchas forzadas para preparar a cada uno de ellos y ellas, pero también en la recopilación de material gráfico, impreso o de video que sirva para hacer más efectivas sus respectivas presentaciones, sobre todo las que tienen que ver con señalamientos y acusaciones hacia sus contrincantes. Atacar, no proponer, es la premisa en ese tipo de ejercicios.Fuentes muy cercanas al panista Ramón Galindo nos confirman que su estrategia será precisamente, esa, la de agredir, pegar, golpear; ese es el plan. Gobernar no sabe. Ya lo hemos comprobado.Total que el domingo veremos con toda seguridad una réplica de lo ocurrido en los dos debates presidenciales anteriores, todos se volcarán en ataques esencialmente contra quien se presume anda dos a uno, o más, en los sondeos.Será muy interesante observar si Cabada se mantiene sereno -relajado, dijeron de “El Peje”- o también trae con que querer, sobre todo porque varios de los participantes cargan ya largo corrido en eso de la administración pública.