Guerra de acero y elecciones

Es menester mantenernos alertas frente a las afectaciones que pudieran tener las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte después de las medidas proteccionistas que anunció Estados Unidos con respecto de nuestro país. Ese aumento de aranceles a la importación de acero y aluminio proveniente de México, en cierta medida refleja la falta de pericia del gobierno mexicano en la política internacional, pues hasta que se ve afectado con un impacto a la economía del país de dos mil millones de dólares anuales, es que reacciona con medidas defensivas, mas no preventivas, pues frente al país norteamericano pareciera más bien un niño con los ojos vendados tratando de pegarle a una piñata.Las consecuencias de esta decisión unilateral por parte del presidente norteamericano impactarán no solamente a nivel macro con el cierre de empresas mexicanas, sino también con la pérdida de miles de empleos y el encarecimiento de productos, por lo que México deberá tomar medidas emergentes para proteger la producción nacional que ya es mucho decir en un tema que impacta a los bolsillos de las familias mexicanas, además de significar una presión más para el Gobierno federal saliente de plantar cara de una vez por todas frente al imperio que busca imponerse sometiendo a sus vecinos como si fuéramos enemigos y no aliados.México merece una representación internacional digna, y no el lamentable papel que históricamente han venido jugando nuestros gobiernos con los presidentes emanados del PRI, que han demostrado excesiva indiferencia con silencios ensordecedores ante la vejación de los derechos humanos de nuestros connacionales, además de ser conocidos por actuar con subordinación ante la irreciprocidad en los acuerdos económicos con los vecinos del norte. Alguno de los desaciertos más lamentables del manejo de la política internacional es la desafortunada invitación a México que le hace Enrique Peña Nieto a Donald Trump, validando con esa visita a quien ha demostrado una abierta repulsión a nuestra raza con su política fascista y arbitraria.No se diga del manejo desordenado de los panistas en la política internacional con Vicente Fox y Felipe Calderón; como muestra, el caso más sonado del primero de ellos y probablemente el incidente más desagradable en la historia de las relaciones diplomáticas entre México y Cuba, fue cuando en el 2002, el entonces presidente mexicano Vicente Fox, a punto de comenzar la Cumbre Extraordinaria de Las Américas en Monterrey, le pide en una llamada telefónica a Fidel Castro, el líder revolucionario, “que coma y que se vaya” de la reunión internacional para evitarle un disgusto al entonces mandatario estadounidense, George W. Bush, acto que causó un distanciamiento entre México y Cuba que duraría 8 años.Por otro lado, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y su capricho de mantener en México a la francesa Florence Cassez, aun cuando su detención y proceso judicial estuvieron plagados de inconsistencias y violaciones a derechos humanos, llevó a México a distanciarnos nuevamente de aliados estratégicos esta vez dentro de la Unión Europea como lo son los franceses, costando el antojo del expresidente de mantenerle el maquillaje a la justicia mexicana, el rompimiento de relaciones culturales y económicas en la que los más afectados fuimos los mexicanos, pues la cancelación de un solo acto entre las dos naciones, como lo fue “El año de México en Francia” nos costó a los mexicanos no solo 800 millones de pesos que se tiraron por el inodoro, sino enlaces económicos, así como en ciencia, educación, cultura, turismo, gastronomía y desarrollo sustentable que costaron muchísimo más.Pero, ¿cómo podríamos esperar que la política exterior sea sólida si al interior del país continuamos con las mismas imperiosas necesidades de justicia y combate a la corrupción sexenio tras sexenio?Expuestas las anécdotas diplomáticas más populares en los últimos años no es descabellado pensar que es tiempo de diversificar nuestras relaciones con Latinoamérica, Asia, Rusia, Sudáfrica, manteniendo una relación de cooperación equilibrada con Estados Unidos donde se reactive la economía y de esa forma se pueda controlar el fenómeno migratorio, en otras palabras aplicar otras medidas porque las del PRI y el PAN, no han funcionado. Gracias por leer, yo soy Daniela González Lara.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.