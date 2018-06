Complicidad institucional

En el estado de Chihuahua al menos una persona se suicida diariamente, y según cifras de Plan Estratégico de Juárez, cada día en esta ciudad 43 personas tienen la intención o idea de cometer suicidio. Esto es un alarmante y grave problema que obedece a diversas causas, desde problemas familiares, económicos, depresión, abuso sexual, drogas; todos ellos atendibles y evitables desde la psicología, psiquiatría y medicina.Sin embargo, aunque grave, este no es el tema que motiva la presente opinión. El tema es que como abogado tuve conocimiento de un caso de suicidio, uno de los cientos que se registrarán este año. Omitiendo datos y detalles les platicaré los hechos y saquen ustedes las conclusiones de lo que me inquieta:Una joven, con un buen empleo, con hijos pequeños, alegre, con muchos amigos, guapa, perteneciente a una familia grande y unida de esas que se reúnen los fines de semana y llenan las casas de gente, risas y alegría. Casada pocos meses antes. Pues precisamente el día de una reunión familiar, estando lista y maquillada para ir con su familia, simplemente no llega. Cuando familiares acuden a buscarla a su casa la encuentran colgada en el patio. Al esposo -con quien se sabe había tenido episodios de violencia-, no se le vuelve a ver, no asiste al funeral, no regresa al domicilio, jamás le vuelve a dar la cara a la familia.Sin dejar nota póstuma, sin estar en depresión, sin una explicación clara de cómo realizó la acción ella sola, sin entrevistar a nadie, los investigadores del estado determinan sin previo trámite que había sido un suicidio. Usted y yo, por el solo sentido común deducimos que hay una alta probabilidad de que aquí exista un delito escondido, eso lo explicaría y aclararía una investigación. Sin embargo, desobedeciendo todos los protocolos, la exhaustividad de la investigación, la lógica y el sentido común, la Fiscalía General del Estado Zona Norte decide entregar el cuerpo para que sea cremado, eliminando así la obtención de valiosa información que podrían llevar a la verdad de este caso.La pregunta ahora es ¿cuántos homicidios y feminicidios se disfrazaron de suicidios? Y aprovechando la comodidad que le resulta a un investigador el cerrar una carpeta sin realizar periciales, entrevistas, indagatorias, se quedan impunes. La realidad jurídica y establecida en múltiples protocolos y lineamientos internacionales como el “Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio” o el “Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género” establece con todas sus letras que detrás de supuestas escenas de suicidio se ocultan en muchas ocasiones feminicidios. Establecen que, la conclusión de que una muerte ha sido por suicidio debe resultar de una investigación y no de meras suposiciones, sin prejuzgar que por encontrarse suspendida por el cuello o porque tener un disparo en la cabeza y el arma en la mano es un suicidio.Es importante mencionar que incluso existe un punto intermedio entre el asesinato que se oculta con una supuesta escena de suicidio y el suicidio; es el llamado “suicidio femicida” es aquel suicidio que deriva de una constante violencia hacia una mujer, que sin ser atendida por las instituciones deriva en el suicidio como un escape a la situación de violencia extrema que vive. Esta figura esta muy lejos de ser tipificada como un delito, y lo de menos sería que algún diputado o diputada tomara el tema del “suicidio femicida” y se tipificara. El problema es que, a la hora de operar, donde ya no están los reflectores, en la labor diaria del investigador o ministerio público, ni los casos tan perturbadores como el que aquí les he narrado y muchos otros son investigados con efectividad.Hay muchos buenos investigadores entre otros más que no hacen su trabajo, al fin unos y otros están trabajando con las uñas, comprando de su sueldo los implementos de papelería.Conversando con agentes, me fueron narrando historias casi inverosímiles de cómo ha sido una costumbre dejar pasar asesinatos como suicidios, en palabras de un funcionario de medio nivel me participó personalmente que un gran número de homicidios y feminicidios con señas evidentes eran dejados pasar como suicidios. Pero también me comentaron la falta de apoyo de los mandos, las sobrecargas de trabajo, la precaria seguridad social, la falta de recursos materiales, entre muchos otros abusos laborales que sufren en la Fiscalía General del Estado.En el caso de la investigación y persecución de crímenes el problema no está en la corrupción, está en la simulación, en olvidar que todos los casos son importantes y no solo los de impacto mediático. Porque lo que tienen en las manos es más que la opinión pública del gobierno en turno, es la procuración de justicia, el combate a la impunidad, la paz de una sociedad. Yo solo me pregunto ¿quién va a marchar por la justicia y dignidad de esas víctimas?