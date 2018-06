Los engomados rojos en el PRI son gratis

Los propietarios de carros chuecos sufren gastando dinerales en engomados rojos y pagos porque quieren. Pagan entre 400 y 800 pesos por cada pegote y deben renovarlo cada dos, cuatro y seis meses. Han convertido en ricos a varios que no pagan un quinto de impuestos por nada. Más todavía, esos engomados gozan de la protección de la Fiscalía General del Estado, de la Policía Municipal y de la Dirección de Tránsito. Cero gracia para quienes traen sus vehículos legalitos con placas metálicas.Desde que estuvo José Antonio Meade Kuribeña en Juárez lanzó la desafiante estrategia de entregar engomados gratis para todos los propietarios de chuecos sin distinción. Las autoridades susodichas debieron admitir que tampoco los vehículos portadores de tales pegotes serían infraccionados. Así ha sido hasta ahora y así será al menos hasta diciembre que concluye Enrique Peña Nieto, el primer priista del país, su administración.Desde que hizo el anuncio Meade y días después lo ejecutó Claudia Ruiz Massieu, el coordinador de la campaña presidencial en Juárez, René Franco Ruiz, y su equipo, han pegado mil 500 engomados y tienen 15 mil más para darles trámite. Están por recibir otros 20 mil. Todos completamente gratuitos.La ilegalidad es evidente pero es más ilegal entregar engomados a cambio de dinero y garantizar que los vehículos no serán sujetos de ninguna sanción vial por falta de identificación oficial. Es campaña electoral también.Tenemos como cifra más reciente la de 38 mil carros chuecos rodando por Juárez, así que Franco deberá conseguir más engomados y entregarlos antes de la jornada electoral para darle un poco más de oxígeno a su candidato. Felices los dueños de los carros gozando de las mismas garantías para sus unidades como si fueran engomados rojos o placas metálicas.***Con Trump al frente del gobierno estadunidense era inevitable la nueva declaratoria de guerra comercial contra México, la Unión Europea y Canadá. En paquete metió más aranceles particularmente al acero y al aluminio.Hasta eso que el gobierno mexicano reaccionó de inmediato. Contraatacó con mayores impuestos a la carne de puerco, uvas, manzanas y al acero plano. Está bien llevar la firmeza y la energía por delante. Ante todo la dignidad.Lástima que la pelea sea bastante desigual. Al final del día los principales afectados serán los cada vez más empobrecidos aztecas, que aplaudirán sin duda la reacción del gobierno mexicano pero sufrirán las salvajes consecuencias Trumpianas en mayores precios a la gran cantidad de productos alineados en la cadena de consumo. Los pobres, más pobres.***Los maestros Juanito Camargo Nassar, Daniel Constandse Cortez y Pancho López Hernández armaron la trinidad para ir por la rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Los tres pretenden la Rectoría pero en ‘unidad” frente Ernesto Morán y Manuel Loera de la Rosa, que van cada cual por su lado.“¡Somos un proyecto pensando en todos! Unidad UACJ, proyecto TodasyTodos”, dicen en una cuenta de Face que abrieron con ese objetivo eminentemente campañero. Los tres con sus fotos, en pose de perfil muy académico aunque ligeramente de pasarela fashion.La elección de nuevo rector es en agosto. De ahí el apuro. Cuarenta y tantos consejeros “representarán” la “voluntad” de 30 mil consejeros y decidirán a quién convertir en sucesor de don Ricardo Duarte.La trinidad en serio cree que puede romper el maleficio de que sean los universitarios quienes efectivamente digan la última palabra y no sea el gobernador a través de ellos quien decida, igual que siempre.Loera está colocando toda su apuesta al eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Si pierde esa apuesta ya porque no gane “El Peje” o porque siendo presidente no lo apoye, y no negocia como lo ha hecho siempre con el ganador, le espera un año sabático que se puede prolongar por los siglos de los siglos. Había prometido todo su apoyo a Morán.Morán es asumido como el favorito de Palacio, del gobernador Javier Corral, y de su representante en Juárez, Leticia Corral. También mantiene el acelerador hasta el fondo. Su corralismo no es intolerante, por eso no ha tenido problemas para entenderse con la comunidad universitaria.***Va para largo el controvertido proceso rumbo a la designación de casi 60 jueces civiles, penales y familiares. Los candidatos acaban de ser sometidos o están por ser sometidos a exámenes psicométricos y psicológicos para evaluar si dan con el perfil o hasta ahí llegan. Ya hicieron el examen “escrito” donde casualmente fueron reprobados casi todos los jueces provisionales en esas mismas áreas.Una vez desarrollada la evaluación vendrá un curso intensivo práctico sobre cada una de las materias citadas para entrar a la etapa de los exámenes finales. Esto ocurrirá por allá a finales de junio.Los resultados definitivos llegarán después de las elecciones, aproximadamente en los primeros 15 días de julio si es que el proceso sigue su desarrollo normal y no se atraviesan manifestaciones, amparos o quejas formales que le amenazan desde la tremenda exhibida aplicada por el magistrado Luis Villegas Montes.No es su característica caminar con pies de plomo pero Luz Estela, “Lucha” Castro, magistrada del Consejo de la Judicatura y generala jefa en la conducción de los exámenes, deberá moderar los inaguantables ánimos de imposición para al menos cuidar las formas y no salir con otro domingo siete a la hora del palomeo.***Si alguien sabe dónde está Jesús Scherman Leaño, vocal del INE en Chihuahua, puede avisarle que el proceso electoral ya empezó.Si en noviembre del año pasado Scherman decidió que en pleno proceso electoral el horario de labores terminaba a las 18:00 horas, los sábados solamente hasta las 14:00 y los domingos inhábiles, en lo que va del proceso el vocal ha entendido aquello de la transparencia como invisibilidad.A 29 días de la jornada electoral, el vocal ejecutivo del INE no aparece cuando en el estado asesinan a un candidato, otros piden protección y algunos más de plano prefieren abandonar la campaña.En las reuniones que han sostenido IEE, Fepade, Ejército, Segob, Gobierno del Estado, FGE, entre otras, es precisamente el INE con Sherman a la cabeza el que hace mutis.No ha salido Scherman a pedir protección a los capacitadores que recorren el estado para preparar la jornada, tampoco para exigir condiciones de seguridad a candidatos, menos, mucho menos, ha levantado la mano cuando se trata de revisar la intervención del gobernador Javier Corral en el proceso federal.Cuentan algunos representantes de partido que Corral lleva mano al ser cercano, cercanísimo, a varios integrantes de la junta vocal, sin que Scherman pueda, o le interese meter orden.Mientras, amparado en el convenio de colaboración con el Instituto Estatal Electoral, Scherman Leaño y su equipo se escudan en que es competencia del órgano local cualquier cosa.