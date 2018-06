De su ronco pecho

¡Todos contra todos! Lucharán a una sola caída en un tiempo el primero de julio. El tema es de extrema relevancia, está en puerta la construcción gubernamental de la ciudad para los próximos tres años y siendo visionarios, quien sabe si el que gobierne le dé la cosquilla del “chapulinazo” y brinque a buscar la silla de gobernar el estado.Pero este próximo domingo en punto de las 6, habrá un debate que tendrá como tema central tres necesidades sumamente importantes: seguridad pública, obra pública y el combate a la corrupción. Habrá interlocuciones durante dos horas; abre las rondas Javier González Mocken y cierra Armando Cabada, en el ínter cinco participantes.Para unos es la oportunidad de poner su propuesta bajo los reflectores ciudadanos, incluso en tres casos es hora de que ya la hagan más “pública”, no hay una visión de sus propuestas, mucho menos de sus candidatos, han sido de discretos para abajo, pero el tiempo ya urge a su actuación si es que quieren tener una exhibición que les permita figurar en el ánimo del votante. Sus aparatos de comunicación han sido tan inefectivos que navegan en el desconocimiento del respetable, “de perdis” échenle un cinco a la sinfonola. El debate puede ser una plataforma de lanzamiento muy útil. Luego tenemos a cuatro candidatos que han hecho ya una guerra encarnizada en cuanta plataforma accesible, algunos para despotricar contra otros, otros para dar a conocer algo de su propuesta y luego proceder al desprestigio del rival, pocos con la certeza de querer comunicar lo más ampliamente posible sus propuestas.En algunos foros como el de Líderes por Juárez se ha visto un poco de la personalidad de cada uno de los candidatos; muchos dedicados a dar las aspirinas necesarias a resolver la enfermedad; pocos con diagnóstico en mano y la medicina necesaria para resolver los graves retos que enfrenta nuestra ciudad. Por favor, señores candidatos, no queremos que se conviertan en una más de las interrogantes en el escenario político, sean junto con sus equipos la directriz, la luz y la guía que necesitamos de los entes gubernamentales para afrontar las dificultades y construir como comunidad la ciudad que nos merecemos.Deseo por el bien de nuestra ciudad un debate de altura, un debate de argumentos y no una función de circo donde el estreñimiento intelectual le de paso a la diarrea verbal.Todos los candidatos saben, por tener un mínimo sentido común, que al ciudadano le rompe la paciencia que vayan cargados de promesas y vacíos de planes de acción; al ciudadano ya no le gusta tener mucho ruido y pocas nueces. El calentamiento social es inobjetable, hay decesos por todos lados de la ciudad, la inseguridad es el pan nuestro cada día, la corrupción es un pulpo cuyas extremidades han trastocado todos los ámbitos de nuestra sociedad, incluyendo a los más pequeños; si como candidatos van a salir a debatir sus culpas o sus fallas, mejor no salgan, no nos hagan perder el tiempo. Son tres temas sumamente mediáticos, ojalá los aborden desde varias aristas: la técnica, la social, la de estrategia, la de desarrollo de la ciudad.Llevamos apenas una semana de cuatro que serán contempladas para el desarrollo de toda la parafernalia electoral, en ese ínter deberán encontrar las mejores formas de diseminar su propuesta, de convencer que sus talentos, habilidades, experiencia es la que necesita Juárez para ser dirigidos a la cuarta revolución, la del conocimiento. Que comprendan que van a dirigir la ciudad que tiene muchas posibilidades de ser afectada por la incertidumbre del comercio internacional, de un proyecto de ciudad cuya sustentabilidad cada vez es más costosa, pero que más allá de todo eso, el costo social está rebasando cualquier expectativa que nos estemos imaginando. No solo es cuestión de cómo vamos a fondear a la ciudad para su desarrollo en los siguientes años, es cómo le van a generar condiciones que le dejen un margen de operación para los siguientes años. Independientemente del color y la ideología, la clave es engranar al equipo de la ciudad que salga electo para conducir los destinos políticos de una de las economías top diez de nuestra nación como lo es Ciudad Juárez.Pues bajo ese escenario se da el debate, una fecha muy cercana al lanzamiento de las campañas, quizá como elemento de planeación pudiera darse este tipo de ejercicios de libertad de expresión a la mitad de los tiempos electorales. Habrá que esperar que dirán de seguridad, de todo lo que harán en obras por la ciudad y cómo nos convertirán de las garras de la corrupción; la calidad de las propuestas es responsabilidad de los candidatos, la credibilidad en sus propuestas depende de cada uno de los que saldremos a votar.

