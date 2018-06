Prefacio. Me cuesta creer en la veracidad de las encuestas. Si bien todas coinciden en que AMLO va a la cabeza, las diferencias son más que significativas.El resultado de investigaciones bien diseñadas debería arrojar resultados similares. Pero no, unas indican que el de Morena lleva más de 50 por ciento de intenciones de voto, otras que el 40 por ciento y unas más que el 33 por ciento.Algunos de mis amigos me dicen que sufro de “Pejefobia”. Distingamos primero entre fobia y miedo. La fobia es un pánico o temor irracional hacia cosas, animales o situaciones. Así, hay quien sufre de claustrofobia o temor a los lugares cerrados. La acrofobia es el recelo a los sitios altos; la agorafobia es la desconfianza a los sitios abiertos; antropofobia es el recelo a la gente; bacterogia cuidado extremo a los microorganismos, etc., etc.En cambio el miedo está fundamentado. Si escuchamos una balacera no significa que suframos balistofobia, sino una actitud cimentada en la situación específica. Lo mismo ocurre si vemos que un automóvil se dirige hacia nosotros a gran velocidad. O si nos topamos con animales o personas agresivas que representen un peligro para nuestra seguridad.Entonces ¿es “Pejefobia” o miedo a “El Peje”? La primera sería que sin tener ningún elemento de juicio mantuviésemos una repulsión hacia la figura de López Obrador. Que con tan sólo verlo o escucharlo nos llegase un pánico irreprimible, aunque fuese por radio o televisión. Y no topárnoslo físicamente. De ser así bastarían unas cuantas sesiones con un psicólogo para modificar nuestra conducta ante la imagen y semejanza del candidato de Morena.Pero no, quienes no estamos de acuerdo con el pensamiento político y el programa de trabajo de Andrés Manuel no sufrimos de “Pejefobia”, sino de un miedo real y legítimo a que si llega a la Presidencia emerja el verdadero Peje intolerante, brabucón y ambicioso de poder por el poder mismo de años anteriores. Que inicie programas seudosociales que afecten las finanzas del Estado. Ha sido muy difícil mantener una economía más o menos sana y sus promesas de campaña sólo pueden lograrse o bien aumentando impuestos o incrementando la deuda pública. Él se inclinaría por lo segundo. Tampoco me gusta esa tonta idea de conceder amnistía a los delincuentes. Menos aún lo de cerrar las fronteras en un mundo globalizado. Es un peligro darle nuevamente poder a la mafia de la CNTE. No es conveniente seguir su pelea con los empresarios más poderosos de México.Es apenas el principio. Siento temor de que AMLO y su grupo lleguen al poder y no lo suelte nunca jamás. Es una característica de los populistas mesiánicos. Turbación porque la libertad de expresión, esa que estuvo cautiva en los gobiernos priistas, se pierda definitivamente. López Obrador acusa traidores a la patria a quienes no piensen como él. Tomando como modelo a Maduro pronto, muy pronto, declarará como enemigos de él, de la Presidencia, del Gobierno y de la nación a quienes se atrevan a criticarlo. Y los enemigos de la revolución deben ser callados.Por eso hoy todavía tenemos la oportunidad de criticarlo hasta el cansancio de sus ideas vetustas, demagógicas, populistas y mesiánicas. Si llega a Palacio Nacional no sabemos si podamos seguir escribiendo con plena libertad.En contraparte me gusta el discurso de Tatiana Clouthier. Sólo que ella es una mala intérprete de las posturas de López Obrador. Ojalá que lo que ella dice fuese lo que su candidato tiene en mente. Pero no, por más que esta inteligente dama suavice los temas relevantes de los propósitos de quien ella coordina en campaña, no lo logra. Si fuese la candidata tendría mi voto asegurado.Por eso y muchas cosas más… no tenemos miedo a “El Peje”, tenemos pavor.A mi álter ego le preguntan sus pronósticos de la Selección Nacional de Futbol en Rusia. Y responde ¿cuál equipo? ¿El (a) donde Memo Ochoa juega de centro delantero? ¿El (b) donde es contención? ¿O el (c) que se queda en la banca? Los directivos de la Federación Mexicana de Futbol se aferraron a un director técnico con un esquema que no funciona. Ojalá haga un digno papel, difícil pero que juegue su cuarto partido, lo eliminen, regrese a casa y luego ya nosotros disfrutemos el certamen sin estar sufriendo. Y no patriotas, no juega México, juega la Selección Nacional de la FMF.