Ciudad de México.- Doña Tebaida Tridua, presidenta ad vitam interina de la Pía Sociedad de Sociedades Pías, ilustre dama encargada por propia designación de cuidar que no sufra desdoro la moral, asistió a una conferencia sobre temas de justicia. A ella le interesaba sobre todo la divina, pero la humana no la dejaba del todo indiferente. Declaró el conferencista: "El proceso debe ser oral y público". "¡Ah no, señor! -protestó con vehemencia la señora al tiempo que se ponía en pie-. ¡Ni en privado debe ser oral, y menos aún en público! Eso, a más de ser extremadamente inmoral, sería del peor gusto, y causaría trastornos considerables en la circulación de peatones y vehículos". "No entiendo, señora -se desconcertó el conferenciante-. ¿En qué forma el proceso oral y público provocaría trastornos en la circulación?". "Ah, proceso -se tranquilizó doña Panoplia-. Perdone usted: yo oí 'sexo oral y público'". Ni se les ocurra. De veras: ni se les ocurra. Desde luego en días como los actuales se desatan miles de especulaciones que deberían permanecer atadas. Una de las que ahora se oyen más es la que afirma que el prigobierno organizará un gigantesco fraude electoral a fin de impedir que López Obrador llegue a la Presidencia. Mera especulación es ésa, desde luego, lo mismo que la que han puesto a circular los pocos izquierdistas de verdad que quedan, quienes aseguran que AMLO ha trabado oculto acuerdo con el régimen de Peña Nieto, a cuyos capitostes habría garantizado impunidad a cambio de que no le pongan piedras en el camino que lo lleva ya muy encaminado hacia el poder. Esos radicales hablan incluso de un Primor, o sea de un contubernio entre el PRI y Morena. Tan opuestas elucubraciones dan idea del grado a que han llegado los rumores en esta ocasión, hasta el punto en que las versiones más descabelladas lucen trenza o cola de caballo. Si aquella del fraude electoral tiene algún fundamento, así sea el más infundado, repito lo que al principio dije: ni se les ocurra. Ahora es más difícil que antes torcer la voluntad de los ciudadanos, pero si en este tiempo alguien intentara hacerlo pondría al país en riesgo peor que el que se supone representa el candidato cuyo triunfo se pretendería anular. Existe la convicción generalizada de que este arroz ya se coció, y ese ambiente psicológico que -yo puedo decirlo- es nacional, hace aún más difícil cualquier intentona de repetir aquellos "fraudes patrióticos" que el Gobierno y su partido inventaron cuando a fuerza de votos empezaron a perder su hegemonía. Ni uno ni otro digan que no se los advertí. Don Chinguetas pasó sin darse cuenta de la edad de la pasión a la edad de la pensión. Quiero decir que se vio en el trance de retirarse de su trabajo. Eso es extraño si se considera que muy pocas veces se acercó a él. El caso es que andaba preocupado, pues pensaba que la pensión que recibiría sería insuficiente para mantener su tren de vida, el cual era Pullman, vale decir de cierto lujo. Su esposa, doña Macalota, lo tranquilizó. Le dijo: "A fin de ver por nuestro bienestar en la vejez puse en práctica un método de ahorro: desde el día en que nos casamos cada vez que me hacías el amor apartaba una pequeña cantidad del gasto y la guardaba. Con esas sumas, más el interés que han producido en el banco, se formó un buen capital que nos pone al amparo de cualquier contingencia que se presente en nuestra ancianidad, incluidas las turbulencias financieras que pudiera traer consigo la llegada de López Obrador a la máxima magistratura". "¡Caramba! -exclamó don Chinguetas con admiración-. ¡De haber sabido que estabas haciendo eso habría hecho todos mis depósitos contigo!". FIN.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.