El reciente caso en el cual la actriz Sabrina Sabrok se quejó en las redes sociales de que se le pidió retirarse del restaurante de un hotel local debido a sus tatuajes revive el tema de la discriminación, aunque luego, según El Diario, el dueño del establecimiento haya asegurado que el motivo del incidente fue otro.Obviamente, el video de un personaje tan famoso y con atributos físicos como los de Sabrok fue muy compartido. Los tatuajes, por otra parte, representan un espinoso tema en esta época de rebeldía y libertad de expresión.Yo le creo al dueño del hotel, a quien desde mis tiempos de estudiante conozco como una persona trabajadora y honorable. Sin embargo, haya existido o no malentendido, quiero aprovechar para comentar algunas inquietudes.¿Habría pasado lo mismo si se hubiera tratado de Ricky Martin, de Lionel Messi o de Johnny Depp? ¿De Mon Laferte o de Alejandra Guzmán, incluso de Celia Lora? No, sospecho, porque ninguna de estas celebridades tiene una imagen tan polémica -o para adultos- como la de Sabrok sumada a tatuajes así de llamativos.Igual que las palabras soeces y el desdén por las instituciones, al parecer para las nuevas generaciones los tatuajes son símbolo de protesta ante los valores obsoletos. El problema, en ocasiones, es que para ciertos segmentos conservadores siguen representando una insignia de un mundo bajo o de mal gusto poco deseable en un entorno familiar. Mientras no se generalice por completo su aceptación continuaremos viendo puertas cerradas a personas con tatuajes muy visibles.Antes nadie protestaba por los letreros de “se reserva el derecho de admisión” -o no tenía medio de hacer pública su queja- ni por los requisitos de presentación para ingresar a algún lugar. De hecho, creo yo, la mayoría de las exclusiones se hacían antes de la puerta: estaban implícitas en el precio o la ubicación del establecimiento y se daba por sentado la validez de dichas prácticas.Hoy existe más libertad y conocimiento de las leyes, una mayor conciencia en torno a las garantías individuales así como capacidad de denuncia -instantánea, además- a través de las redes sociales. Y sumados a la desilusión con el orden establecido, todos estos factores están generando un nuevo paradigma.Es un momento emocionante en la lucha por volvernos una ciudad más incluyente. Aquí, precisamente donde tenemos fama de apertura y de estructuras sociales menos rígidas, estamos ante la oportunidad de dar un gran paso contra la discriminación.En diciembre de 2016 ocurrió un parteaguas. Uno de los bares más antiguos y famosos de la ciudad tuvo que disculparse públicamente por haber negado la entrada a una mujer tarahumara vestida de la usanza tradicional de la etnia, “por traer huaraches”. Solo que Rosalinda Guadalajara en esa ocasión iba acompañada de varias activistas y era, ni más ni menos, la gobernadora de la comunidad rarámuri local. La clausura del establecimiento por parte de la Profeco, la amenaza de una denuncia ante la Comisión Nacional para Erradicar la Discriminación, las quejas y la publicidad negativa enseñaron al Kentucky que los tiempos habían cambiado.Hoy en día la discriminación sigue siendo frecuente en la frontera. Según el informe de Así Estamos Juárez 2018 presentado por el Plan Estratégico de Juárez, en el último año el 10.6 por ciento de la población -el 19.4 por ciento en el norponiente de la ciudad- dice haber sufrido un acto discriminatorio. Eso es más que el 10.1 del período correspondiente al reporte previo.Las razones, de acuerdo con los indicadores más recientes, son diversas. Pero las encabezan la edad (17.8 por ciento), el color de piel (17.2) y la apariencia física (10.2). Según el informe, han sido más discriminados los hombres que las mujeres (11.5 respecto a 9.6 por ciento) y las personas de 18 a 29 años (13.3) seguidas por las de 60 o más años (11.0).Si la discriminación se limitara a no tener acceso a un establecimiento de comidas o bebidas, sus consecuencias no serían tan preocupantes. Pero afecta los servicios, las oportunidades, el empleo, la dignidad, las garantías -la integridad física incluso- de segmentos enteros de la población.Ahora, como nunca, podemos sumar nuestras voces a la defensa de los derechos de todos.

