Clava Indios la uña a su afición con precios de lujo

Parece que los cambios en la jurisdicción 1 del beis de primera fuerza no fueron en favor de los aficionados. El nuevo administrador, Juan Pedro Plascencia, se dejó caer el pelo con aumentos a todo en los primeros juegos del campeonato estatal que correspondieron al estadio Juárez -exJuárez Vive-.Estaban los aficionados mejor cuando estaban peor, dice la popular frase. Plascencia buscó apasionadamente desbancar a Daniel Cereceres como jefe jurisdiccional y por tanto como mandamás de los Indios, pero únicamente para pintarse con el signo de pesos.Los boletos aumentaron por ahí del 50 por ciento. Se fueron de 40 a 65 pesos las baratas, las que pegan al grueso de los aficionados escasos de recursos allá en gallopa.Ahora también la cerveza es casi más cara que en los antros, de 25 a 30 pesos... también como la espuma el precio de las aguas... ¡los refrescos de 15 a 25 pesos! De verdad pasados de mano.Queda evidente que Plascencia y sus padrinos llegan a hacer negocio pero muy burdos y muy pronto. Quieren engordar sus ingresos en un abrir y cerrar de ojos a costa de la sufrida como fiel fanaticada. No merecen los aborígenes de corazón semejante golpe.Y luego... ni la luz del estadio pagan los directivos; debe sufragarla Gobierno, propietario del estadio.Queremos entender que todos esos aumentos tienen el voBo del jefe del deporte en el estado, Juan Pedro Santa Rosa, también ligerito para eso de los negocios al amparo del poder.***Habrá que levantar un monumento a José Antonio Meade por subir aunque sea la cifra mínima en los sondeos por la Presidencia de la República con todo y losa de la marca en su espalda y los desatinos de la Presidencia de la República.La encuesta publicada ayer por Reforma otorga 52 puntos para Andrés Manuel López Obrador, 26 para el panista Ricardo Anaya y 19 para el tricolor Meade Kuribreña. “El Peje” subió cuatro puntos respecto del mes pasado con la misma encuestadora, Anaya bajó seis y Meade subió una unidad. El independiente “El Bronco” y sus ocurrencias siguen en el fondo con menos de tres.José Antonio Meade tuvo buen comportamiento durante el último debate. Posiblemente eso lo mantiene rozando el 20 por ciento de las preferencias. Anaya ha sido vapuleado por exponerse al “Ricky Riquín Canallín”. Parece imposible que en la tercera oportunidad de desquitarse, el 12 de junio, pueda revertir esa montaña de dígitos en contra. Ya no sabrán él y sus caros asesores cómo hacerle.Quienes aprovecharon esos números para solazarse y creer que pueden formar parte de la ola triunfadora tabasqueña, son el candidato a senador morenista, Cruz Pérez Cuéllar; y el abanderado por el mismo partido a la Alcaldía, Javier González Mocken.Con alegría muy metódica aplicaron presión psicológica desde que amaneció ayer. Integraron sus equipos mediáticos y lanzaron por todas partes los resultados de esas encuestas. Ambos derrochan optimismo con campanas al vuelo cual si fueran pejes ellos mismos.***Si Pitágoras sigue siendo Pitágoras, un solo voto de 33 en el Congreso del Estado es imposible que obtenga una mayoría. Fueron 23 diputados y diputadas los que el seis de julio del 2016 votaron por una deuda-bursatilización en monto de seis mil millones de pesos.Ok. El lunes la jueza de control, Delia Valentina Meléndez, dictó auto de vinculación a proceso contra el exdirector de administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas, presumiblemente por haber entregado dos millones 420 mil pesos al entonces diputado, Fernando Mariano Reyes Ramírez, como pago por su voto para esa bursatilización.Es parte de la novela político-judicial-electoral que ha venido escribiendo el gobernador Corral contra los encarcelados más cercanos al exgobernador César Duarte, todavía no vencidos para declararse culpables, para soltar la sopa. Todos los días les incrementan delitos.Este tema de la bursatilización es otro que demuestra las intenciones alejadas de la justicia que busca conseguir Corral contra los duartistas presos y aun contra su jefe prófugo, César Duarte.Las matemáticas son simples. Fueron 23 legisladores y legisladoras las que aprobaron aquel controvertido asunto y solamente un diputado fue encarcelado -sujeto de los “criterios de oportunidad”-, ‘confesó’ el delito y obtuvo su libertad bajo caución pero sentenciado a varios años de prisión.Entre los 23 diputados hay amigos (as) del gobernador, aliados políticos y hasta afines, como el ahora candidato a diputado federal de Por México al Frente, Javier Mendoza. A ninguno (a) le fue abierto ningún proceso. Los dejaron pasar bobita.Es esa otra de las razones por la que los célebres expedientes X han perdido credibilidad. No hay ánimo de justicia ni resarcimiento del daño; hay venganza y motivos puramente político-electorales.***Quién sabe por qué (adivinen, estimados lectores) pero el doctor Ernesto Morán García anda deseoso de ser visto en público con la vicegobernadora, Lety Corral Jurado, y el venido a menos candidato panista a la senaduría, Gustavo Madero Muñoz, el que quiere ser como “El Bronco” con su lenguaje disparatado pero muy lejos del mismo éxito.El propio Doc colocó en su cuenta de face varias fotos donde aparece con el exjefe de la aduana fronteriza, Adrián Rodríguez; el maestro Francisco Yera Pacheco, María de los Ángeles López, concesionarios de las cafeterías en la UACJ, y desde luego, Corral y Madero. “Los amigos con Madero al Senado”, dice la frase del Doc.Morán es uno más de los candidatos a la rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Con todo anda su campaña, confiado sobre todo precisamente en el poder de la vicegobernadora.Este jueves el buen doc tendrá comida-cena a las siete de la tarde en la Quinta San Ángel con intendentes y personal de mantenimiento de la máxima casa de estudios. Convoca Hugo López, maestro de medio tiempo muy cercano al PAN y a Hugo Almada, el examigo del gobernador Corral.A distancia, bien vigilado, el Doc por sus homólogos en el mismo objetivo de la rectoría: David Ramírez, Daniel Constandse, Pancho López, Juan Camargo, Manuel Loera...

