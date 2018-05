Con el arranque que se dio la semana pasada de las campañas locales en el estado de Chihuahua, ahora sí se empatan los dos procesos, ya que las campañas federales iniciaron desde el 30 de marzo. Un proceso electoral sin duda alguna muy interesante y que a diferencia de elecciones anteriores tiene la atención de un amplio sector de la población. Pero si hay algo que ha caracterizado a estas elecciones de 2018 son sin duda los altos niveles de violencia y las constantes traiciones.La violencia se encuentra desbordada en la mayor parte del país e impacta directamente al proceso electoral. No son unas elecciones tranquilas y parece que tampoco serán pacíficas. Y esto es preocupante. Son ya demasiados candidatos asesinados, y son muchos lugares en donde las elecciones se llevarán a cabo bajo condiciones sumamente riesgosas. Este escenario complica y se convierte en una amenaza latente para la democracia este primero de julio, día de la jornada electoral.A pesar de los enormes esfuerzos de las autoridades por ocultarlo, es claro que en muchas partes de la República mexicana se dan las condiciones de un Estado fallido. La ley simplemente no se acata. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos no se aplica, es la ley del crimen organizado la que se impone en muchas partes del territorio nacional. Y es en ese peligroso contexto en el que se llevan a cabo las campañas federales y locales. Las condiciones que presente el país los días previos al primero de julio, serán de pronóstico reservado.Las traiciones, son otro aspecto que también ha estado presente en la política mexicana. En el caso muy particular del estado de Chihuahua y de esta frontera se puede afirmar que los últimos procesos electorales han estado plagados de traiciones por parte de los políticos chihuahuenses. Se puede decir que la falta de obra pública y la situación tan grave en materia de seguridad que padece Ciudad Juárez, tiene que ver con la traición. Es inocultable que el gobernador Javier Corral abandonó a su suerte a esta frontera y dejó de mirar a Juárez, debido a que, según él, se sintió traicionado por el alcalde juarense, Armando Cabada por los nombramientos que realizó en las primeras horas de su mandato. Los apapachos, la camaradería y los acuerdos que se vieron en la campaña de 2016, entre Cabada y el panista súbitamente desaparecieron a los pocos días de que Corral toma protesta como gobernador.Se desvanecieron todos esos cuantiosos recursos, los planes y proyectos para esta frontera. Contradictorio, porque en un evento previo a su toma de protesta mismo que se realizó en el edificio de la exaduana fronteriza, ahora Muref, Javier Corral enfatizó la prioridad que tendría Ciudad Juárez para su gobierno. Corral afirmó que se daba el anuncio de la integración de su gabinete en tierras juarenses por lo que representaba para el estado y por la justicia que siempre se le quedaba a deber a esta noble población. Pero todo eso terminó de tajo cuando se da el nombramiento del exfiscal Jorge González Nicolás en Seguridad Pública Municipal. Para muchos incluido Corral, esta acción confirmaba los rumores de que Armando Cabada siempre estuvo apoyado en su campaña por el exgobernador César Duarte.Los argumentos del derrotado priista Héctor Murguía Lardizábal parecían confirmarse. El ingeniero Murguía, dos veces alcalde juarense, se quejaba en el 2016 de que lo habían traicionado Duarte y el partido, y que el excandidato a gobernador Enrique Serrano había pactado con Armando Cabada para dejarlo fuera de la competencia. Ahora en el 2018 los rumores son que Serrano y Adriana Terrazas siguen haciendo mancuerna con el alcalde independiente que busca reelegirse.Javier Corral, a su vez, traicionó a su partido ya que apoyó burda y descaradamente al independiente en lugar de apoyar a Vicky Caraveo. La candidata del PAN fue desplazada de la campaña mientras que Corral y Cabada se reunían en conocidos restaurantes. Como se ve, las traiciones van y vienen, y seguirán siendo el sello distintivo de las elecciones.

