Para cobrar 200 pesos tránsito la manda al cajero

Lunes a las siete de la tarde se da otra historia similar a la narrada ayer aquí de policías federales literalmente extorsionadores de varios jóvenes.Una muchacha lectora recurrió a La Columna tras leer lo ocurrido a los jóvenes con los policías. Ella fue víctima de un motociclista de Tránsito mientras esperaba el cambio de semáforo en la Ejército Nacional, frente a Plaza Juárez.Si Verónica Jaramillo, la directora de la corporación, no recibió parte de los 200 pesos que le robó el agente a la joven, podrá decirnos el nombre del agente y el número de la motocicleta. La muchacha entró en estado de intimidación-terror y no anotó nada. Solo se grabó su rostro. La hora está dicha, las siete, en esa dirección. No hay manera que Verónica no sepa quién es el agente.La joven se detuvo en el semáforo. Manipuló su teléfono en lo que cambiaba a verde. Solo vio la pantalla. En eso se le emparejó el agente y le pidió detenerse más adelante. Lo primero es lo primero: la licencia. Con ella en la mano le dijo que la infracción sería de mil 300. Ella le discutió que no podía pagar esa cantidad.-“Bueno, deme 300 pesos y nos olvidamos de los mil 300”.Ella le mostró su cartera sin efectivo. “No traigo más que mis tarjetas”.-“Ah, mire, qué casualidad, enfrente está el cajero (Banorte, para seña precisa). Dese la vuelta en U y saca el dinero. Acá la espero”, dijo el agente mientras acariciaba la licencia.Ella fue por el dinero y regresó al Taco Fish de enseguida donde la esperaba el agente. Quedaron en solo 200 pesos. No había más en la flaca cuenta.Él devolvió la licencia e hizo una sugerencia. Hacia donde vaya “pase por una tienda” en la que vendan aditamentos para colocar el teléfono en el tablero, “así no la volveremos a molestar”.Miedo y coraje bajo 34 grados, sin aire acondicionado.***Han rebasado los acontecimientos y la propia realidad al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pablo Héctor González Villalobos. De nuevo es el órgano judicial campo de guerra entre la consejera de la Judicatura, Luz Estela Castro, y varios magistrados incómodos para Palacio de Gobierno, con Luis Villegas Montes, al frente de la batalla retórica, epistolar, política y hasta jurídica.El magistrado Villegas ha desnudado el proceso de selección de nuevos magistrados y jueces, poniendo en seria duda la legalidad y la moralidad en el manejo de los exámenes correspondientes. Un alud de críticas del oficialismo ha caído sobre la corta humanidad de Villegas Montes, forjado en el Bronx de la política acaso como el principal guerrero del hoy gobernador Corral. Eran uña y mugre.Luz Estela Castro ha tomado la otra “oxigenación” del Poder Judicial, la oxigenación corralista, como una tarea primordial, categórica y sin reservas. Sin importar incongruencias o prejuicios. Sigue adelante con todo bendecida por su ahijado Corral y por los curas neoficialistas de Palacio, los Dizanes, Camilos y Patos, asesores en todología, no en teología.Pablo Héctor González obtuvo la presidencia del Tribunal el 10 de abril pasado con el voto unánime de los magistrados. Le fue concedida la confianza de todos porque prometió ser justo e imparcial. Imposible de cumplir porque surgió como propuesta del gobernador para desplazar al incómodo antecesor, Julio César Jiménez Castro.No puede mediar González en esa guerra que a nadie le conviene –a la ciudadanía menos–, pero se ve obligado a respetar el proceso de selección porque al final de cuentas es la cabeza institucional. Bien por eso, malo porque no puede detener la guerra. No parece haber forma de que ponga en su lugar a Castro y menos habrá manera de disuadir a Villegas y el resto de magistrados que le hacen segunda. Es una calamidad. Otra.***Ciego de arrogancia, el gobernador sigue sin distinguir en el espejo su parecido mellizo a César Duarte Jáquez. Obtuvo la gubernatura Javier Corral, entre otros factores, por golpear la egolatría, el orgullo y la soberbia que le señalaba a su antecesor. La madre naturaleza los formó igualitos.Ahora tenemos que Javier Corral mantiene detenidos desde la semana pasada cerca de 350 vehículos comprados por el Gobierno estatal para ser destinados a labores de seguridad, nomás porque el señor no ha tenido tiempo de incluir en su agenda todo el ceremonial correspondiente para aparecer en periódicos y medios electrónicos dando el banderazo de arranque a esas unidades.El grueso de los vehículos fue estacionado en la Plaza del Ángel en la ciudad de Chihuahua desde el fin de semana. Aproximadamente 100 de ellos fueron traídos a Juárez y permanecen en el estacionamiento del estadio Juárez (o Juárez Vive, como fue bautizado por el duartismo, su constructor).Supimos del tema porque desde la Secretaría Particular de Palacio de Gobierno fue exigida a las autoridades municipales la Plaza de la Mexicanidad para mantener ahí los vehículos “el tiempo que sea necesario”.Inaceptable a todas luces que vehículos comprados con dinero del presupuesto público no sean puestos en función de inmediato para atacar la violencia que pega a Chihuahua por ambos flancos, por arriba y por abajo, solo porque deben esperar que el gobernador “ajuste su agenda”. Es evidente entonces que la seguridad de los chihuahuenses no aparece entre sus prioridades, sí la asistencia a pachangas como la Feria de Santa Rita o campañas electorales en Nayarit.Si vamos a comparar a Duarte, necesariamente debemos hacerlo con su sucesor, su gemelo, Javier Corral Jurado.***La calle de la amargura es poco para como anda la mayoría de los candidatos (as) a síndico, particularmente los abanderados de los partidos políticos. La nominada por Morena, Leticia Ortega, mantiene toda su apuesta a ser arropada por la ola López Obrador, pero en los primeros ejercicios de sondeo llevados a cabo en distintos cuarteles no aparece ni con 10 por ciento de preferencias todavía.Anda ella parejeando con el priista Luis Carlos Calleros Moreno, con un agravante para éste: viene arrastrado por el desplome de la marca tricolor y el montón de puntos negativos alcanzado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Ni escondiendo el logo priista como lo hace la diputada candidata a la reelección por el Tercer Distrito, Rocío Sáenz, puede simular su pertenencia a ese partido.Tampoco el panista Raúl García Ruiz levanta el vuelo por la Sindicatura más allá de su cada vez más empobrecido candidato a la Alcaldía, Ramón Galindo. Igualmente no han alcanzado los ocho puntos de preferencia. Le echa ganas buscando diferenciar su alternativa de la pésima fama de Galindo como subsecretario de Gobierno y del propio gobernador Javier Corral, pero solo puede pensar en un milagro para salir airoso. Si es creyente, claro.El independiente, Gustavo Méndez Aguayo, se siente oxigenado por las mismas siglas y logotipos de Armando Cabada, lo cual lo mantiene colocado arriba de los 30 puntos pero alejado del propio candidato a la reelección por la Alcaldía que anda arriba de 40. Es lo que nos dicen.