Un estado incendiado

La primordial labor de cualquier Estado que se respete de serlo es la preservación de la paz pública y el orden constitucional como marco jurídico indispensable para que la vida ciudadana prospere y aun tan siquiera pueda darse.Si este orden constitucional se rompe y el Estado no puede restablecerlo, podemos entender fácilmente que estamos ante la presencia de un Estado fallido cuya subsistencia no tiene ninguna razón de ser. Un Gobierno no puede existir solamente para cobrar impuestos de una forma parasitaria y sin ninguna utilidad pública, el objetivo del Estado es la consecución del bien común y el bien común por antonomasia es la paz y el orden constitucional. Si esto no existe, entonces sobreviene la ley de la selva, el poder del más fuerte, y el estado como ente recaudatorio carece de fundamento y de sentido.La proliferación exponencial de bandas de facinerosos que pululan por muchas poblaciones de todo el estado de Chihuahua en una forma regular, está manteniendo bajo ataque constante a las más diversas comunidades como lo son Madera, Ignacio Zaragoza, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo y más de una veintena de comunidades entre las cuales se han contado algunas de singular importancia, ya no digamos Ciudad Juárez y Chihuahua capital, que están siendo víctimas de una ola de violencia que solo tenía precedentes en el pasado del régimen calderonista y su despatarrada guerra contra casi todos los narcos.Junto con esta ola de ataques sanguinarios está creciendo también una marejada de delincuencia de todo tipo como lo son robos, secuestros, extorsiones y otros más que están causando entre la comunidad la sensación de estar a merced del hampa organizada y desorganizada. De hecho esta tormenta delictiva está causando que la gente de muchas comunidades esté emprendiendo la ruta del exilio porque sencillamente no se puede vivir ya en el estado de Chihuahua.Resulta altamente preocupante que algunas compañías mineras, entre las que destaca la Pan American Silver Corporation, por medio de sus gobiernos se quejaran de la existencia de retenes delictivos en los caminos que comunican sus explotaciones mineras en las inmediaciones de la ciudad de Madera que afectan a la mina Dolores, al grado de que se vieron forzadas a retirar su personal y cerrar operaciones debido al clima de inseguridad.El gobierno nacional destacó algunas unidades del Ejército para darle provisionalmente alguna protección especial a esas compañías en forma selectiva y discriminatoria, con desprecio del resto de los habitantes del estado que deberán seguir soportando el tsunami de criminalidad que se les ha venido encima.Algunas de nuestras fuerzas policiacas no hacen otra cosa que adoptar posiciones capitulantes de autoprotección dejando a la ciudadanía abandonada a su suerte tal vez por la magnitud incontenible de la fuerza de las bandas criminales que los supera en número, intensidad de fuego y valor según se vio en los hechos ocurridos en la comunidad de Ignacio Zaragoza el día 6 de mayo pasado.Luego entonces el Estado mexicano se está revelando incapaz de contener la marejada de violencia y criminalidad que nos agobia y también de restablecer el orden constitucional que está roto por todas estas acciones de gavillas delictivas que controlan y atacan en sus zonas de influencia que cada vez son más y más grandes.Ante esta situación muchos proponen se decrete la desaparición de poderes en el estado y que sea el Ejército nacional el que se haga responsable de preservar el orden constitucional y la paz pública dentro de una ley marcial que se decrete para tales circunstancias.El gobierno del estado no quiere ni puede preservar el orden público, y la vida de los chihuahuenses ya ha sido víctima de innumerables atentados. Tan solo en Ciudad Juárez el índice de asesinatos se incrementó a más de 110 homicidios en lo que va del mes de mayo, y las cosas no tienen para cuando detenerse. El orden debe imponerse a como dé lugar y no esperar a que la sangre y las llamas nos lleguen a todos a los aparejos.