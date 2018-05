Da la cara Javier Corral... en Nayarit

Mientras cierran negocios en todo el estado, una minera canadiense suspende actividades por la violencia, regresa el látigo de la extorsión, se reacomodan cárteles a balaceras tras detenciones espectaculares, la agenda del gobernador no la llenan solamente largas veladas en palenques, también hay espacio para campaña electoral.Metido de lleno en la carrera por la Presidencia de la República y por no perder el protagonismo que le embriaga, Javier Corral fue el plato fuerte de un mitin ayer en Nayarit para un acto de apoyo a Guadalupe Acosta Naranjo, el perredista aspirante a senador Por el Frente.#corralfrenteconlagente es la etiqueta con el que los panistas promovieron el acto. Tenemos la foto en la versión digital del cartel donde se anuncia la presencia del gobernador.Comprobada la caída de popularidad de Corral en sus redes sociales, tal vez sea que anda buscando escenario fuera de Chihuahua, donde no le reclamarán el abandono de sus tareas constitucionales; allá lejos, en Nayarit.***Ahora resulta que el junior Carlos Borruel Macías, hijo del exalcalde de Chihuahua y actual funcionario estatal Carlos Borruel Baquera, es la víctima, el ofendido e indignado por la publicación de “mentiras y más mentiras” sobre su patrimonio.Derecho tiene el Jr., ni duda cabe, de réplica y de solicitar no le ‘calumnien’ los medios. El asunto es que el Jr. lanza una amenaza de demanda, exige disculpa pública y hasta tacha de irresponsabilidad a quien de él publica información.“Exijo una disculpa pública a los ‘medios de comunicación’ que de nueva cuenta e irresponsablemente publicaron mentiras y más mentiras en sus páginas. La siguiente semana estaré presentando formalmente una demanda en contra de ellos”, plasmó el Jr. en la misma red social donde presume sus autos.Se indigna el mismo que protagonizó junto a su padre un video donde se aprecia la golpiza, mentadas de madre y amenazas de por medio, que le propinó a un funcionario público de nivel medio.Tacha de irresponsable Borruel Jr. a los medios y se le olvida que él mismo abandonó en pleno Periférico de la Juventud el McLaren rojo que destruyó por manejar a exceso de velocidad. Aquella madrugada del 28 de abril, el Jr. abandonó hasta a su acompañante dejándola en plena vía.Llama mentirosos a los medios cuando documentado está por la Fiscalía que tres agentes estatales mintieron para tapar la gracia del muchacho. Dos de los agentes, por cierto, son de tránsito, donde despachan sus tíos Gustavo y Jesús Alfredo Borruel.Pero nada de eso es suficiente, a golpe de soberbia amenaza el millonario hijo de papá. Poco falta para que el Jr. clame #JusticiaparaBorruel.***Por cierto que para aclarar las “mentiras y más mentiras”, Borruel Macías publicó la factura del famoso McLaren. El juguetito le costó 195 mil 620 euros, que equivalen a 4 millones 454 mil pesos a tipo de cambio de hoy.Dice el muchacho que con esa factura aclara que se trata de un auto legal y debidamente importado, todo derecho. No como aquella camioneta robada que le decomisaron en Puebla, no.Al publicar factura, pedimento, registro de pagos, al jovenazo Borruel se le pasaron un par de detalles.El primero, que el carrazo chocado, antes presumido por todo Chihuahua, está a nombre de Alejandro Barrenechea Pérez, que a menos que sea al alter ego de Borruel, es una persona que funge de prestanombres.El segundo es que desde 2013, cuando se importó el vehículo, el Jr. ha pagado todos los derechos -refrendo vehicular- en Morelos, donde se pagan migajas por esos conceptos.Lo de emplacar en Morelos es una estrategia bien conocida por millonarios como el exprocurador general de la República, Raúl Cervantes. Placas morelenses significan el ahorro de unos pesitos -nimiedades si se consideran los millones que valen los autos-, en detrimento de las arcas públicas estatales.***Viernes por la noche antes de la primera entrada del partido entre Indios de Juárez y Rojos de Jiménez, con el uniforme oficial del equipo se encontraron los aspirantes a la alcaldía Armando Cabada y Ramón Galindo.Ambos iban acompañados de sus respectivos aspirantes a suplentes, Rodolfo Martínez por el equipo independiente y Jesús Andrade por el panista.Conocido entre la afición beisbolera por ser asistente regular, Cabada disfrutó el juego.Galindo prefirió salir del estadio apenas después de haberse encontrado con Cabada y compañía. Se olvidó del juego y prefirió dejar vacíos sus asientos.Revisará el panista, sin duda, mejor su actividad campañera para evitar otro encuentro de esa naturaleza, cuando menos antes del debate de la próxima semana.***Cero y van dos en la moda de inventarse títulos profesionales.Gabriel Salazar Hernández, director del Instituto Tecnológico de Chihuahua II se presume con el grado de doctor.Aparece así en la página del instituto y, lo que es más, en la placa que al pie de la mascota del Itchihuahua II recuerda a los fundadores de la casa de estudios.Ahí al final aparece el nombre del director con el respectivo grado de doctorado.El tema es que Salazar Hernández no llegó ni a la maestría, solamente cuenta con el título de licenciatura.Bonita la moda del Lic. Salazar que sigue los pasos del pasante Antonio Pinedo que, también saltándoselas todas, jura y presume que es maestro y que ni la licenciatura tiene acreditada. Material para ser sancionado por la Ley de Profesiones.***Los números son contundentes: el impacto del gobernador en redes sociales se desploma. Como lo publicó ayer El Diario, Javier Corral probaba las mieles del éxito feisbukero y tuitero en la campaña por la gubernatura y en la elección, donde llegó a las 222 mil reproducciones.De ahí va a la baja, el último video tuvo apenas 3 mil. La realidad duele a sus más acérrimos defensores en la nómina estatal, como el subsecretario de Obras Públicas, Andrés Carbajal, el mismo que no puede ni con la remodelación del Parque Central pero sí tiene tiempo para estar pegado al Face desde su oficina.No solamente son los números publicados aquí, son los comentarios que con más frecuencia le exigen al gobernador que se ponga a trabajar y deje las marchas, mítines y autoelogios.Ni una palabra dijo Carbajal cuando en este periódico se documentó la escasa inversión desde el gobierno. Le duele al “orgullo juarense” la crítica a su jefe, pero no el abandono que tienen desde Palacio de Gobierno para Ciudad Juárez.